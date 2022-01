Peut-on décaler la date de paiement ?

Dans le respect des règles de périodicité, l’employeur ne peut pas unilatéralement décider de décaler la date de paiement des salaires. Même s’il prévient ses salariés du retard de paiement de salaire, celui-ci ne sera pas excusé.

Par ailleurs, il n’est pas possible de signer un contrat avec le salarié dans laquelle il donne son accord au retard du paiement du salaire. Ce contrat ou cette clause contractuelle serait contraire à l’ordre public et donc nul/nulle.

En principe, le code civil permet à un débiteur (comme l’employeur) vue sa situation difficile, de demander un report ou un échelonnement de sa dette (le salaire).

Cependant, les juridictions sociales refusent d’accorder des délais de paiement supplémentaires pour les créances salariales.

Retard de paiement du salaire : quelles sanctions ?

En cas de retard de paiement du salaire par l’employeur, il s’expose à deux types de sanctions : pénales et civiles.

Sanctions pénales

Si l’employeur encourt un retard de paiement des salaires il sera puni d’une amende de 450€ maximum par salaire en retard. Ce montant est dû même en cas de circonstance exceptionnelle et même si c’est la première fois que l’employeur paye en retard

.

Sanctions civiles

Par ailleurs, le salarié victime du retard peut saisir le Conseil de prud’hommes (CPH) d’une demande de paiement du salaire pendant les 3 ans qui suivent le premier retard de versement du salaire. Le CPH pourra alors condamner l’employeur à verser le salaire non encore payé et, pour compenser le retard de paiement, à des intérêts calculés en fonction du taux d’intérêt légal (entre 4 et 5%). Le juge n'accorde aucun délai de paiement des salaires.

Le calcul des intérêts dépend du montant du salaire du net à payer et des jours de retard. La formule étant : Somme due x Taux d’intérêt en vigueur x Jours de retard/365

Attention : si l’employeur n’a toujours pas payé 2 mois après la notification de la décision de condamnation, le taux d’intérêt est majoré de 5%.

Dans certains cas, le salarié pourra également demander au CPH de condamner son employeur à la réparation d’un préjudice supplémentaire causé par la mauvaise foi de ce dernier. Pour cela, le préjudice doit être distinct de celui causé par le retard de paiement.

Attention : un paiement en retard du salaire pendant une période de 5 mois peut justifier la prise d’acte d’un salarié : le contrat de travail prendra fin et l'employeur devra dédommager le salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Éviter le versement de salaire en retard : pensez aux logiciels de paie !

Il existe plusieurs hypothèses à l’origine du paiement du salaire en retard par l’employeur. Cependant, une situation fréquente est celle de la mauvaise gestion de la paie par l‘entreprise en interne.

Cette source de risques sociaux a pourtant une solution intuitive : faire appel à un outil de gestion comme le logiciel de paie. Cette technologie permet de générer automatiquement des bulletins de paie dans le respect des règles de périodicité et des contraintes réglementaires de chaque entreprise en matière de paie.