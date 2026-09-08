Une grille de classification vise à classer les emplois dans un secteur d'activités en fonction des responsabilités et des tâches allouées aux salariés.

Les conventions collectives prévoient généralement des grilles qui déterminent les niveaux de rémunération en fonction de chaque catégorie de salarié.

C'est le cas de la convention collective nationale des bureaux d'études, aussi appelée convention collective Syntec : la classification s'applique à tous les salariés qui y sont soumis.



Qu'est-ce qu'une grille de classification ? À quoi sert la classification Syntec et quelles sont ses particularités ? Où mentionner le classement issu de la grille ? Payfit fait le point.

Qu'est-ce qu'une grille de classification ?

La classification des emplois dans une entreprise est un élément essentiel de la gestion du personnel . Cette dernière détermine la position du salarié dans l'entreprise et permet d'établir sa rémunération minimale.

Elle est déterminée par l'employeur et convenue lors de l'embauche : elle doit figurer dans le contrat de travail.

En pratique, pour établir le classement professionnel d'un salarié, l'employeur se sert d'une grille déjà prévue par la convention collective applicable dans l'entreprise, qui détaille les attributions de chaque type d'emploi.

Ces classifications contiennent généralement des positions chiffrées et/ou un coefficient hiérarchique correspondant. Le niveau du salarié est alors déterminé en fonction d'une série de critères retenus par la convention collective, comme :

la nature des fonctions ;

la formation (niveau d'étude, diplôme spécifique) ;

les connaissances et années d'expérience requises pour le type de poste ;

la responsabilité et l'autonomie nécessaires pour l’exercice des fonctions ;

les années d'ancienneté du salarié, etc.

💡 Bon à savoir : certaines conventions prévoient des grilles différentes pour les cadres/ingénieurs et les ETAM (Employés, Techniciens et Agents de maîtrise). C'est le cas de la classification Syntec.

À chaque qualification correspond une description de tâches types pour le salarié qui rentre dans cette catégorie. L'employeur doit utiliser les critères de la classification des emplois pour faire en sorte que le salarié occupe un poste cohérent avec :

son expertise ;

son expérience professionnelle.

Logiquement, la classification n'est pas figée, elle doit refléter l'évolution professionnelle du salarié.

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Quelles sont les particularités de la classification de la convention collective Syntec ?

Le code IDCC Syntec regroupe beaucoup d'activités et de métiers différents. Dans la convention Syntec, la classification s'applique donc à plusieurs types d'emploi, qui ne partagent pas les mêmes tâches, mais qui ont des responsabilités similaires.

La classification Syntec d'un salarié prend la forme de deux chiffres : “X.X”, car elle est organisée autour de 2 grandes notions :

la position : premier chiffre ;

la fonction : deuxième chiffre.

Une position est une catégorie qui regroupe les salariés par tâches et responsabilités, de l'exécution simple de consignes à la direction de projets en autonomie. Chaque position est subdivisée selon les fonctions.

Une fonction est une échelle d'importance des activités à conduire ou des travaux à exécuter au sein d'une fonction. Logiquement, plus la position est importante, plus l'exercice de la fonction nécessite de la prise d'initiative de la part du salarié.



En plus de ces deux renseignements, la classification attribue un coefficient Syntec à chaque combinaison “Position.Fonction”, qui sert à déterminer la grille de salaire Syntec .

Que contient la classification Syntec des Cadres ?

La classification des cadres en Syntec est composée de 3 positions, organisées autour de la notion d'expérience professionnelle :

position 1 : les salariés débutants ;

position 2 : les salariés ingénieurs et cadres qui possèdent de 2 à 6 ans de pratique dans la profession ;

position 3 : les postes d'encadrements et positions directement subalternes. Sous Syntec, la classification-cadre est donc divisée comme suit.

Position Coefficient Description des tâches 1.1. 95 Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres, occupant un poste où ils mettent en œuvre des connaissances acquises 1.2. 100 Comme 1.1., mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l’article 2-c de la CCN 2.1. 105 (<26 ans) / 115 (>26 ans) Ont au moins 2 ans d’exercice de la profession et des qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études 2.2. 130 Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement 2.3. 150 Ont au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche 3.1. 170 Placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente 3.2. 210 Doivent prendre les initiatives et les responsabilités qui découlent de leurs fonctions, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature 3.3. 270 L’occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative

💡 Bon à savoir : en Syntec, la classification et la catégorie du salarié sont généralement inscrites sur les fiches de paie des cadres . L'objectif est de permettre au salarié cadre de pouvoir se situer et d'avoir de la visibilité sur l’étendue de ses responsabilités.

Que contient la classification Syntec des ETAM ?

La classification ETAM en Syntec comprend 3 positions, déterminées par le degré d'autonomie dans les tâches exercées et un certain niveau de formation minimale exigée :

position 1 , fonctions d'exécution : réaliser des opérations programmées, sans autonomie réelle ;

position 2 , fonctions d'études ou de préparation : concrétiser, développer et mettre en œuvre d'un programme de travail dans une relative autonomie ;

position 3, fonctions de conception ou de gestion élargies : savoir analyser des situations complexes, proposer des solutions et piloter leur mise en œuvre de manière autonome.

Sous Syntec, la classification ETAM est donc divisée comme suit.

Position Coefficient Formation à satisfaire (diplôme ou formation/expérience équivalente) Description tâches 1.1 240 Niveau V de l’Éducation nationale, B.E.P ou C.A.P Exécution d’opérations simples et répétitives reproduisant des modes opératoires en nombre limité et préalablement démontrés 1.2 250 Formation méthodique à un métier de base, équivalente au niveau V de l’éducation nationale Succession d’opérations dont les difficultés peuvent être résolues en référence à des processus opératoires divers et nécessite l’utilisation d’une partie de la technologie professionnelle d’un métier 2.1 275 Niveau de formation IV de l’éducation nationale ; Bac ; Brevet pro ; Brevet technicien ou supérieur Généralement limité à un domaine particulier d’application d’une technique, il implique la connaissance de méthodes, procédés et moyens habituels et l’aptitude à les mettre en œuvre à partir de consignes générales 2.2 310 Niveau de formation IV de l’éducation nationale ; Bac ; Brevet pro ; Brevet technicien ou supérieur Implique la connaissance des méthodes, procédés et moyens propres à une technique et l’initiative d’établir entre eux les choix appropriés 2.3 355 Niveau de formation IV de l’éducation nationale ; Bac ; Brevet pro ; Brevet technicien ou supérieur Implique la prise en compte, avec toute la maîtrise souhaitable, des contraintes des technologies mises en cause. Les suggestions ou conclusions formulées par l’intéressé à propos du travail sont de nature à faire progresser les méthodes, procédés ou moyens 3.1 400 Niveau de formation III de l’éducation nationale Nécessite la connaissance du mode de résolution d’un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l’agent possède la pratique 3.2 450 Niveau de formation III de l’éducation nationale Nécessite la connaissance du mode de résolution de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes habituelles et dont l’agent possède la pratique, mais nécessitant, en raison de leur nombre et de leur variété une expérience diversifiée 3.3 500 Niveau de formation III de l’éducation nationale L’exercice de la fonction nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d’adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique

⚠️ Attention : les intitulés de poste pour une même classification dans la grille Syntec varient logiquement en fonction de l'activité spécifique de l'entreprise.

Où renseigner la classification de l'emploi en Syntec ?

Elle doit obligatoirement figurer dans certains documents tels que :

le contrat de travail du salarié ;

le bulletin de paie émis chaque mois ;

le certificat de travail ;

le registre du personnel de l'entreprise.

Si la classification définit les responsabilités professionnelles du salarié, elle lui permet également de s’assurer qu'il perçoit le salaire minimum conventionnel. Ce dernier ne doit pas être inférieur au minimum fixé par la convention collective compte tenu de classification.

⚠️ Attention : si la classification professionnelle du collaborateur n'est pas adaptée à l'emploi qu'il exerce réellement, l'employeur s'expose à des erreurs d'organisation de la paie et de droit du travail. Par exemple, de la classification peut découler certaines règles en termes de mutuelle en Syntec .