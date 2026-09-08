Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Comment préparer le déroulement de l'entretien préalable d'une sanction disciplinaire ?

Cristina Sanchez
Mise à jour le 5 mins

Modèle de lettre de convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire

Télécharger gratuitement
Sommaire

Si un salarié commet une faute professionnelle, l'employeur peut prononcer une sanction disciplinaire à son encontre.

Il doit pour cela respecter une procédure qui comprend la tenue d'un entretien préalable à la notification de la sanction, afin d’offrir la chance au salarié de s'expliquer. Le déroulement de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire doit être préparé consciencieusement à l'avance par l'employeur pour éviter des erreurs.

En quoi consiste l’entretien préalable ? Est-il obligatoire ? Comment préparer le déroulement de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ? On vous explique.

Qu'est-ce qu'un entretien préalable à une sanction disciplinaire ?

Une sanction disciplinaire peut avoir une incidence sur la vie professionnelle du salarié, et plus concrètement sur :

  • sa rémunération ;

  • sa situation géographique ;

  • sa fonction ;

  • sa carrière professionnelle.

De ce fait, avant d'être sanctionné, le salarié a le droit de se défendre dans le cadre d'une procédure disciplinaire. L'entretien préalable au prononcé de la sanction a été prévu pour permettre au salarié d'avancer ses explications sur les faits qui lui sont reprochés. 

⚠️ Attention : si l'employeur n'envisage que l'avertissement du salarié, l'organisation de l'entretien préalable ne sera pas obligatoire, sauf dispositions contraires prévues dans le règlement intérieur de l'entreprise.


💡 Bon à savoir : une convention collective peut prévoir l'obligation pour l’employeur de consulter le conseil de discipline de l'entreprise avant de prononcer un licenciement disciplinaire. Si l'employeur ne le fait pas, le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse.

Quelles sont les formalités à respecter avant le déroulement de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ?

Pour organiser l'entretien préalable à une sanction disciplinaire, l'employeur doit d'abord envoyer un courrier formel au salarié. Cette convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire doit préciser plusieurs éléments essentiels pour l'entretien disciplinaire :

  • la date de l'entretien ;

  • l'heure ;

  • le lieu de l'entretien.

L'employeur doit également rappeler dans ce courrier que le salarié peut se faire assister par un membre du personnel.

Cette convocation doit être envoyée par lettre recommandée ou remise en mains propre contre décharge. Bien qu'aucun délai légal ne soit imposé entre l'envoi de la convocation et la tenue de l'entretien, il est recommandé de laisser au salarié un temps raisonnable pour organiser sa défense et trouver un assistant s'il le souhaite.

Modèle de lettre de convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire

Télécharger gratuitement

Qu'est-ce qui caractérise le déroulement de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ?

Le Code du travail précise que l'employeur a une obligation principale durant l'entretien préalable à la sanction disciplinaire : il doit exposer au salarié les motifs qui motivent la sanction envisagée.

Il est par ailleurs tenu d’entendre le salarié et éventuellement le membre du personnel de l'entreprise qui l'assiste pour recueillir leurs explications.

Si cela n’a pas de caractère obligatoire, il est recommandé à l'employeur de recueillir par écrit ces explications ou du moins de laisser une trace écrite de l'échange. En cas de contestation ultérieure de la sanction, l'employeur pourra ainsi non seulement prouver que l’entretien a eu lieu, mais également justifier des motifs avancés et des réponses du salarié durant le déroulement de la procédure.

Si, à l'image d’un procès-verbal, ce document est signé par les deux parties, il pourra constituer une preuve importante lors d'un contentieux ultérieur. 

💡 Bon à savoir : la loi ne prévoit rien sur la possibilité de l'employeur de se faire représenter. Toutefois, les juges ont admis cette possibilité, si l'employeur désigne un collaborateur et lui donne le pouvoir de le représenter.

⚠️ Attention : le salarié n'est pas obligé de se présenter à l'entretien préalable. S'il est absent, aucune faute ne peut lui être reprochée et l'employeur peut poursuivre normalement la procédure disciplinaire.

Que doit prévoir l'employeur après l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ?

Le but de l'entretien est de permettre à l'employeur de recueillir les explications du salarié et déterminer sur cette base si la sanction envisagée est proportionnée et justifiée au regard de toutes les informations dont il dispose.

Logiquement, après le déroulement de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire, l'employeur doit respecter un délai de réflexion garantissant l'effet utile de la procédure contradictoire.

C'est pourquoi, la loi prévoit que la sanction disciplinaire ne peut intervenir :

  • moins de deux jours francs après le jour de l'entretien ;

  • plus d'un mois après le jour de l’entretien.

L'employeur doit adresser une notification de sanction disciplinaire par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge au salarié. Au-delà de ce délai, aucune sanction ne pourra être prononcée. 

Le salarié peut contester la sanction disciplinaire dont il a fait objet sur deux bases :

  • la procédure disciplinaire n'a pas été respectée ;

  • la sanction est mal fondée (soit injustifiée, soit disproportionnée au vu des faits). 

Face à cette situation, la réponse à une contestation d'un avertissement de travail par l'employeur doit être précise et argumentée, en s'appuyant sur les éléments factuels recueillis lors de l'entretien préalable.

Envie de gagner du temps sur la paie ?

Demander une démo

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelles sanctions peuvent être envisagées à la suite d'un entretien disciplinaire ?

Différentes sanctions, proportionnelles à la faute commise par le salarié, peuvent être envisagées à la suite d’un entretien disciplinaire, telles que : 

Comment préparer efficacement cet entretien ?

En tant qu’employeur, il convient de vous préparer consciencieusement à l’entretien préalable. Commencez par rassembler tous les éléments dont vous disposez au sujet des faits reprochés à votre collaborateur. Les échanges de mail attestant de faits ainsi que les témoignages d’autres salariés constituent autant de preuves à collecter.

Pour connaître vos droits et vos devoirs, étayer votre argumentaire et ne pas risquer une contestation de la sanction disciplinaire pour non-respect de la procédure, n’hésitez pas à consulter le Code du travail, la convention collective ainsi que le règlement intérieur de votre entreprise.

Enfin, préparez assidûment la trame de votre entretien afin de n'oublier aucun élément et de vous exprimer clairement le jour venu. Si les faits ne justifient pas encore une sanction formelle, privilégiez d'abord un entretien de recadrage, démarche informelle permettant de rappeler le cadre sans engager de procédure disciplinaire.

Quels sont les droits du salarié lors de l'entretien disciplinaire ?

L'entretien disciplinaire est une chance pour le salarié d’avancer des explications sur les faits qui lui sont reprochés. Pour cela, il peut se faire assister par la personne de son choix, à condition qu’elle soit habilitée par l'inspection du travail. Il peut par exemple s’agir d’un collègue, ou d’un conseiller extérieur si l'entreprise ne compte pas de représentants du personnel. Par ailleurs, rien n’oblige le salarié à se présenter à l’entretien s’il ne souhaite pas se justifier.

Pour aller plus loin...

Convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire

La convocation à l’entretien préalable à une sanction disciplinaire revêt des obligations et mesures que doit respecter l’employeur. Décryptage avec Payfit !

Lire l'article
Procédure disciplinaire

Procédure disciplinaire : les règles à savoir

Procédure disciplinaire : règles, déroulement par étapes, sanctions possibles. Tout savoir sur ce processus déclenché après la faute d’un salarié.

Lire l'article

Entretien de recadrage : bonnes pratiques et conseils

L’entretien de recadrage est un échange informel visant à corriger l'attitude d'un salarié avant sanction. En voici les objectifs et les procédures.

Lire l'article

Sanction disciplinaire : quelle est la procédure à suivre ?

Quelle sanction disciplinaire est la plus appropriée pour répondre au comportement fautif d’un salarié ? Payfit vous détaille la procédure à appliquer.

Lire l'article

Mise à pied conservatoire : quelle est la procédure ?

Pour quels motifs peut-on prononcer une mise à pied conservatoire à l'encontre de son salarié ? Les experts Payfit vous détaillent toutes les étapes à respecter.

Lire l'article

Réponse d'un employeur à la contestation d'un avertissement

Réponse d'un employeur à la contestation d'un avertissement de travail : cadre légal, motifs recevables et conséquences juridiques. Mode d'emploi.

Lire l'article
  • « Idéal pour ma structure de 12 salariés. »Mehdi
  • « L'outil permet un gain de temps considérable. »Avalor
  • « J’utilise Payfit en tant que salarié, et quel bonheur ! »Pauline Vivier
  • « Un logiciel de gestion super pratique ! »Lisa
  • « Mes collaborateurs ne peuvent plus se passer de Payfit. »Christophe
  • « 30% de temps en moins sur la paie. »Baptiste
  • « Payfit libère les RH pour se concentrer sur l’essentiel. »Manon

Rejoignez +22 000 décisionnaires qui prennent soin de leurs salariés avec Payfit

Sans frais cachés.

Essayez maintenantDemandez une démo