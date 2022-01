Que doit contenir une lettre d'avertissement ?

Dans un premier temps, une lettre d'avertissement pour faute professionnelle doit clairement être identifiée comme telle. Si le terme "avertissement" ne figure pas clairement, il peut exister un doute sur la nature de la lettre envoyée au salarié, et notamment se confondre avec une lettre de simple mise en garde. Pourtant, ce type de rappel à l'ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire !

C'est pourquoi il est conseillé à l'employeur d'être le plus précis possible, même dans l'intitulé de la lettre. Ainsi, il faudra préciser dans l'objet de la lettre s'il s'agit d'une :

lettre d'avertissement pour absence non justifiée ;

; lettre d'avertissement pour alcool au travail ;

lettre d'avertissement pour absences répétées ;

lettre d'avertissement pour abandon de poste ;

etc.

Par ailleurs, si l'employeur découvre les faits après qu'ils aient été commis, il faut également préciser dans la lettre la date de prise de connaissance de ceux-ci, pour permettre de vérifier le respect du délai de prescription.

En outre, la lettre d'avertissement doit contenir les griefs (les motifs) qui justifient la sanction disciplinaire. Le but est de permettre au salarié de savoir exactement ce qui lui est reproché. Concrètement, la lettre doit lister les événements le plus précisément possible, avec les dates et le détail des faits critiqués.

💡 Bon à savoir - En cas de contentieux sur le bien-fondé de la sanction, l'employeur ne pourra invoquer que les motifs contenus dans la lettre d'avertissement. C'est pourquoi il est important d'être attentif à la rédaction de cette lettre.

Pour vous assurer le respect de la procédure disciplinaire légale, nous vous proposons quelques modèles de lettre d'avertissement qu’il vous suffit de compléter :

💡 Bon à savoir - Dans l'hypothèse où le salarié décide de contester l'avertissement, pensez à vous renseigner sur la réponse de l'employeur à la contestation d'un avertissement.