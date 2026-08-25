Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Comment organiser les entretiens professionnels ?
Réforme de l'entretien professionnel : les nouvelles règles pour 2026
Depuis le 26 octobre 2025 (ou le 1er octobre 2026 selon votre situation), l'entretien professionnel devient l'entretien de parcours professionnel avec des changements majeurs :
périodicité : 4 ans au lieu de 2 ans ;
bilan de parcours : 8 ans au lieu de 6 ans ;
nouveauté : 1er entretien dès la 1ère année pour les nouveaux embauchés.
⚠️ Attention : cet article présente les règles applicables avant la réforme. Si vous avez organisé vos derniers entretiens avant octobre 2025/2026, consultez cet article pour comprendre l'ancien système. Pour les nouvelles obligations, référez-vous à l'article dédié ci-dessus.
En tant qu’employeur, vous avez pour obligation d’organiser, tous les 2 ans, un entretien professionnel entre vous et chacun de vos salariés. Cet entretien se déroule également après certaines périodes d’absence de vos salariés comme le congé maternité ou un arrêt maladie de plus de 6 mois.
L’entretien professionnel a pour objectif de faire un point sur les perspectives d’évolution de carrière du salarié. Ce bilan peut être un moment opportun pour l’informer sur ses droits à la formation, afin qu’il puisse gagner en compétences via l’utilisation de son CPF (Compte Personnel de Formation).
Qu’est-ce qu’un entretien professionnel ? À quelle fréquence faut-il organiser l’entretien professionnel ? Comment préparer l’entretien professionnel ? On vous explique.
Qu'est-ce qu’un entretien professionnel ?
Selon l’article L6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel doit être réalisé tous les deux ans entre l’employeur et un salarié.
Il vise à accompagner le salarié dans son parcours professionnel. L'entretien doit obligatoirement traiter de certains sujets comme :
les perspectives d'évolution professionnelle du salarié (changement de poste, qualifications, etc.) ;
le suivi d'actions de formation et de certification ou de Validation des Acquis de l'Expérience professionnelle (VAE) du salarié ;
l'activation du CPF et son financement par l'employeur ;
le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP).
L'entretien professionnel constitue également un moment opportun pour évoquer la période de reconversion, dispositif qui permet aux salariés de suivre une formation certifiante pour changer de métier ou de secteur d'activité. Ce dispositif, financé principalement par l'OPCO, s'adresse à tous les salariés et peut être mobilisé dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle.
L'entretien professionnel doit concerner tous les salariés, indépendamment de leur type de contrat et de leur temps de travail.
Certaines conventions collectives peuvent prévoir des modalités spécifiques, comme la réalisation de l’entretien professionnel tous les 3 ans au-delà d’une certaine ancienneté.
💡 Bon à savoir : les salariés en cours de formation (apprentissage ou contrat de professionnalisation) sont également concernés par l'entretien professionnel. Ils bénéficient d'autres mesures d'accompagnement dans le cadre de leur projet professionnel.
De manière générale, le salarié en formation conserve tous ses droits (rémunération, protection sociale, congés) lorsque la formation se déroule sur le temps de travail, ce qui facilite l'accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences.
Quelle différence entre entretien annuel et entretien professionnel ?
On entend souvent parler à tort d'entretien professionnel annuel ou encore d'entretien annuel professionnel. Toutefois, il ne faut pas confondre l'entretien annuel (ou entretien d’évaluation) et l'entretien professionnel.
L’entretien annuel est une évaluation des aptitudes professionnelles et du travail du salarié. Il vise à vérifier qu'une série d'objectifs professionnels sont atteints et à suivre la performance du salarié dans son équipe. L’entretien professionnel vise seulement à permettre au salarié d'exprimer des aspirations professionnelles et de fixer des objectifs de formation.
L'entretien annuel a de plus une périodicité différente, puisqu’il est réalisé tous les ans.
À quelle fréquence faut-il organiser l'entretien professionnel ?
En principe, l'entretien professionnel se tient à une fréquence variable puisque 3 périodicités sont prévues :
tous les deux ans, à compter de l'entrée du salarié dans l'entreprise ;
au retour de certains congés ;
tous les 6 ans.
Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel a lieu durant l'entretien. Il vise à vérifier que le salarié a :
bénéficié des entretiens professionnels des 6 dernières années ;
suivi au moins une action de formation pour développer ses compétences ;
acquis des certifications par moyen de formation ou de VAE ;
bénéficié d'une promotion ou une augmentation.
Ce dernier point permet d'évaluer si le salarié a connu une promotion professionnelle, c'est-à-dire une élévation hiérarchique accompagnée ou non d'une revalorisation salariale, marquant la reconnaissance de son parcours et de ses compétences développées.
⚠️ Attention : depuis octobre 2025, la loi a modifié ces règles. Le bilan récapitulatif d'entretien de parcours professionnel doit désormais être réalisé tous les 8 ans (contre 6 ans auparavant), avec un entretien de parcours professionnel tous les 4 ans (contre 2 ans). Cette réforme allonge les délais pour offrir plus de souplesse aux employeurs.
💡 Bon à savoir : un accord collectif peut prévoir des entretiens à des périodicités différentes. Malgré cette liberté pour organiser l’évaluation, les entreprises concernées ne peuvent pas déroger à l'obligation de l'état des lieux tous les 6 ans.
De plus, l'employeur doit obligatoirement proposer un entretien professionnel à certains salariés qui reprennent leur emploi à la suite d'une période d'absence. Il s'agit des salariés qui bénéficient de :
congé de maternité ;
congé parental à temps plein ou partiel ;
congé de proche aidant ;
période de mobilité volontaire sécurisée ;
arrêt maladie de plus de 6 mois ;
l'exercice d’un mandat syndical.
L'organisation de cet entretien au retour du salarié n'exempte pas l’employeur de la mise en place de l'entretien professionnel tous les deux ans.
💡 Bon à savoir : cet entretien professionnel de reprise d’activité peut être anticipé à l'initiative du salarié sans attendre son retour d'absence.
Comment préparer l'entretien professionnel ?
Si la loi ne prévoit aucun formalisme spécifique pour la convocation à l'entretien professionnel du salarié, il est toutefois conseillé à l'employeur de le faire par écrit pour constituer une preuve.
L'entretien constitue une obligation pour l’employeur, mais une faculté du salarié, qui peut donc choisir de ne pas s'y présenter. Dans ce cas, il est conseillé à l'employeur de prendre acte du refus du salarié de se rendre à l'entretien.
Afin de préparer l’entretien, l’employeur peut établir une feuille de route en regroupant des informations. Celles-ci concernent autant le bilan du dernier entretien que les souhaits du salarié exprimés auprès de sa hiérarchie ou des Ressources Humaines.
Pour vous aider à préparer les entretiens professionnels, il existe des logiciels de gestion des entretiens professionnels. Notre solution sur mesure vous donne accès à des modèles personnalisables. Pour optimiser l'ensemble du processus, la digitalisation des entretiens permet d'automatiser la planification, centraliser les données et faciliter le suivi des campagnes d'entretiens.
L'employeur est ensuite libre de piloter l'entretien professionnel comme il le souhaite. En pratique, c'est généralement le manager du salarié ou le responsable des ressources humaines de l'entreprise qui anime l’échange. Quel que soit le cas, l'entretien a toujours lieu dans les locaux de l'entreprise durant le temps de travail.
L'employeur doit obligatoirement rédiger un compte rendu de l'entretien professionnel. Un exemplaire de ce récapitulatif est par ailleurs remis au salarié.
💡 Bon à savoir : de nombreux employeurs cherchent un exemple de compte rendu d'entretien professionnel. Toutefois, la loi ne prévoit pas un contenu spécifique pour ce récapitulatif. L'employeur doit simplement veiller à inclure les informations lui permettant de justifier qu'il a respecté ses obligations et abordé les thèmes obligatoires.
Entretien professionnel : infographie récapitulative
Afin de simplifier et de fluidifier l'organisation de vos campagnes d'entretiens, pensez à utiliser un logiciel de gestion des campagnes d'entretiens professionnels. Ce type d'outils offre un gain de temps précieux à vos managers, tout en favorisant un meilleur engagement de vos collaborateurs.
Foire Aux Questions (FAQ)
Une entreprise de 50 salariés et plus qui n’a pas organisé d’entretien professionnel au cours des six dernières années devra remplir le compte personnel de formation de son salarié “lésé”. Le montant de cet abondement est de 3 000 euros, quel que soit le taux horaire sur son poste (temps complet ou temps partiel). Cette sanction s’applique également si l’employeur n’a pas proposé au moins une action de formation non obligatoire au salarié pour acquérir de nouvelles compétences. Toutes les modalités et les actions de cette sanction figurent dans l’article L6323-13 du Code du travail.
L’abondement doit se faire, au plus tard, au dernier jour du trimestre civil qui suit la date de l’entretien professionnel (article R6323-3 du Code du travail).
Obligatoire, la convocation à l’entretien professionnel doit être adressée au salarié dans un délai raisonnable avant sa tenue. Sur la convocation, les informations suivantes doivent figurer : date, heure et lieu du rendez-vous. Celui-ci s’effectue obligatoirement dans les locaux de l’entreprise et durant les heures de travail du salarié.
Comme pour les entreprises privées, l’entretien professionnel (ou d’évaluation) est obligatoire pour les fonctionnaires (loi 2009-972 du 3 août 2009). S’il doit se tenir au minimum de manière annuelle, les managers de la fonction publique sont libres d’organiser autant de réunions qu’ils le souhaitent. Les thèmes abordés durant l’entretien sont les suivants :
évaluation sur les missions de l’agent et actualisation de sa fiche de poste ;
compétences acquises et développées, ainsi que les résultats professionnels ;
mise en place des objectifs pour l’année à venir ;
identification des besoins par rapport aux objectifs fixés et proposition de formations adéquates ;
perspectives d’évolution (mobilité, carrière).
Oui, bien que l'entretien professionnel vise les perspectives d'évolution et les formations, le référentiel de compétences constitue un outil complémentaire utile.
Il permet d'identifier objectivement les compétences déjà maîtrisées par le salarié et celles à développer via la formation. Le référentiel structure ainsi les échanges en fournissant un cadre commun entre le manager et le collaborateur, facilitant l'identification des besoins en formation et des parcours d'évolution possibles.
Contrairement à l'entretien annuel qui évalue la performance, l'entretien professionnel utilise le référentiel pour orienter le développement des compétences futures.
Mener un entretien professionnel exige des compétences manager spécifiques, notamment l'écoute active, la capacité à poser des questions ouvertes et la maîtrise du feedback constructif. Le manager doit créer un climat de confiance propice à l'expression des aspirations professionnelles du collaborateur, sans confusion avec l'évaluation de la performance.
Il doit également structurer l'échange autour des perspectives d'évolution, des besoins en formation et du parcours à 6 ans, tout en documentant les échanges pour assurer le suivi. Ces compétences relationnelles et organisationnelles garantissent la qualité et l'utilité de cet entretien obligatoire.
Pour aller plus loin...
Un salarié en formation conserve ses droits : rémunération, protection sociale, congés payés. Découvrez les dispositifs mobilisables (CPF, PTP et reconversion).
Formation professionnelle : comment mettre en place une politique efficace ? Du plan de formation au CPF, découvrez les dispositifs essentiels.
Les obligations de l'employeur sur le CPF incluent l'adaptation au poste, le maintien du salaire pendant la formation et, dans certains cas, un abondement obligatoire de 3 000 €.
L'entretien annuel d'évaluation n'est pas obligatoire, mais il structure vraiment le dialogue managérial. Voici comment le préparer et le mener en 4 étapes.
Dès 2026, l'entretien de parcours professionnel se fait tous les 4 ans au lieu de 2. Découvrez les nouvelles règles, dates d'application et sanctions possibles.
La période de reconversion 2026 remplace Pro-A : ouverte à tous les salariés et financée principalement par l'OPCO, sa durée est comprise entre 150 et 450h.