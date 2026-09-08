À retenir La convention HCR fixe la durée hebdomadaire à 39 heures au lieu des 35 heures légales.

Les 4h au-delà de 35h sont considérées comme heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration.

La grille des salaires hôtellerie-restauration 2026 est calculée sur la base du SMIC ( 1 867,02 € brut mensuel depuis le 1er juin 2026).

Une fiche de paie doit intégrer les spécificités HCR : avantage repas, repos compensateur, classification, contingent légal d’heures sup, etc.

Utiliser un logiciel de paie vous décharge d’une tâche chronophage et vous garantit des documents conformes sans erreurs de calcul.

Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) : tous les employeurs soumis à la convention collective de restauration doivent respecter des règles strictes en matière de paie. Parmi elles, l’ édition d’un bulletin de paie conforme est incontournable. Or, avec une durée conventionnelle fixée à 39 heures, le calcul du salaire ne se limite pas à une simple base : heures supplémentaires majorées, repos compensateur, avantages repas… autant d’éléments obligatoires qui doivent apparaître clairement sur le bulletin.



Quelles sont les mentions indispensables à respecter pour une fiche de paie d’un 39h en restauration ? Payfit vous guide à établir un document conforme aux exigences légales et conventionnelles.

Est-il obligatoire de faire une fiche de paie dans la restauration ?

Les règles du Droit du travail s’appliquent à tout salarié du secteur de l'hôtellerie-restauration. L'employeur portant un Code APE relatif à la restauration est tenu de rémunérer le salarié en respectant les dispositions légales et tout accord conventionnel.

Ainsi, tout collaborateur doit recevoir un bulletin de paie . Celui-ci peut être remis au format électronique, sauf refus exprimé par le salarié.

💡 Bon à savoir : un salarié peut exiger une version papier, s’il ne souhaite pas adhérer à la dématérialisation de ses documents.

Quelles sont les particularités d’une fiche de paie de 39h dans la restauration ?

Le Code du travail en France fixe la durée légale hebdomadaire de travail à 35h. Toutefois, la convention HCR, disposant de l’ IDCC 1979 (Identifiant de la Convention Collective), établit une durée de travail de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, afin d’adapter la loi aux contraintes du secteur. Cette dérogation à un droit légal implique des règles spécifiques :

heures supplémentaires obligatoires : les 4 heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont automatiquement considérées comme des heures supplémentaires. Elles doivent apparaître sur le bulletin avec une majoration de 10 % au minimum ;

au-delà du contingent annuel légal (220h d’heures supplémentaires par an) : le salarié a droit à un repos compensateur . Celui-ci doit être clairement mentionné et suivi dans le bulletin de paie ;

repos compensateur HCR : il ne s’agit pas d’un simple droit théorique. L’employeur doit tracer ces repos et permettre au salarié de les prendre.

⚠️ Attention : sur une fiche de paie 39h en restauration, les heures supplémentaires HCR doivent être détaillées distinctement, avec le nombre d’heures, le taux horaire appliqué et le montant de la majoration.

Quelles informations doivent figurer sur une fiche de paie HCR en 39h ?

Une fiche de paie HCR 2026 doit comporter à la fois les mentions légales et les spécificités de la convention :

Identification de l’établissement : nom, adresse, code APE/NAF, SIRET ;

Informations sur le salarié : nom, fonction, classification (niveau/échelon), convention collective HCR ;

Durée de travail : 39 h/semaine, soit 169 h/mois ;

Détail des heures supplémentaires : 36e à 39e heure, taux horaire et majoration ;

Repos compensateur et contingent légal suivi ;

Rémunération brute selon la grille des salaires HCR ;

Avantage en nature repas HCR (ou indemnité compensatrice en euros) ;

Congés payés et RTT (Réduction du Temps de Travail) éventuels ;

Cotisations sociales et contributions patronales ;

Salaire net à payer.

⚠️ Attention : chaque bulletin doit comporter la mention “à conserver sans limitation de durée”.

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Pour un petit restaurant ou un café, établir des fiches de paie reste relativement simple à l’aide d’un fichier Excel et d’un modèle de bulletin de salaire adapté au secteur .

Cependant, lorsque le personnel se développe, la gestion manuelle de la paie devient rapidement chronophage : suivi du contingent légal, calcul des heures supplémentaires, traçabilité des repos compensateurs, etc. Les erreurs de calcul ne tardent alors pas à s'accumuler, faisant perdre au gérant un temps précieux. Deux solutions existent :

Un logiciel de paie ou un autre système de gestion de paie : grâce à un paramétrage rigoureux de la convention HCR, la génération des fiches de paie ainsi que le suivi du contingent d’heures sup et des repos compensateurs se font de manière automatique tous les mois ; L’ externalisation de la paie : il est possible de confier la gestion de la paie à un cabinet comptable ou à un prestataire spécialisé.

Quel est le salaire d’un contrat de 39h en restauration en 2026 ?

Le salaire hôtelier en 2026 repose sur le SMIC brut mensuel fixé à 1 823,03 euros pour 151,67 h, soit 35h/semaine (taux horaire de 12,02 € brut).

Pour 39h, le calcul est le suivant :

salaire de base sur 35h : 1 823,03 € brut (151,67 h × 12,02 €) ;

ajout de 17,33h supplémentaires (4h × 4,33 semaines) au taux horaire majoré de 10 % (12,02 € × 110 % = 13,22 €/h) ;

soit : 17,33 h × 13,22 € = 229,08 € brut ;

total : environ 2 052 € brut mensuel pour un salarié non-qualifié en 39h au SMIC.

💡 Bon à savoir : la grille de salaires HCR prévoit des minima conventionnels supérieurs au SMIC pour certains postes (chef de rang, cuisinier qualifié, maître d'hôtel). Le minimum conventionnel HCR 2026 (Niveau I échelon 1) est de 12 € brut/h, soit légèrement inférieur au SMIC (12,02 €). C'est donc le SMIC qui s'applique pour ce niveau.

Exemple simplifié de calcul pour un salarié en 39h (Niveau I, SMIC applicable depuis le 1er juin 2026) :

Élément Nombre d’heures / jours Taux Montant brut Salaire de base (35h) 151,67 h 12,31 €/h 1 867,02 € Heures supplémentaires (+10 %) 17,33 h 13,54 €/h 234,65 € Avantage repas HCR 22 jours 4,35 €/repas 95,70 € Brut total mensuel 2 197,37 €

👉 Pour les pros : l'avantage d'un logiciel de paie est que chaque mois, il génère automatiquement les fiches de paie de votre entreprise à la date que vous choisissez. Par ailleurs, certains logiciels comme Payfit, vous permettent d’indiquer la convention collective qui vous est applicable pour vous assurer la conformité de vos fiches de paie et vos déclarations sociales.