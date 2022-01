Depuis le 1er janvier 2020, le CSE est devenue l'instance unique de représentation du personnel en entreprise.

Plus l'entreprise compte de salariés, plus le CSE a un rôle important et des missions différentes et complexes.

C'est pourquoi, au-delà de certains seuils, la loi impose la mise en place de commissions spécialisées au sein du CSE pour leur déléguer des missions dans certaines matières.