Qu’est ce que le congé pour décès ?

Le code du travail prévoit la possibilité, pour les salariés dont un membre de la famille est décédé, de s’absenter. Le but de ce congé appelé communément congé pour décès ou encore congé exceptionnel pour décès est de permettre au salarié d’organiser les obsèques et autres formalités du deuil, ainsi que de se rétablir de l'événement dans la mesure du possible..

Au-delà des jours de congés prévus pour ce type de congés, l’employeur doit veiller au respect de son obligation de sécurité par la suite. En effet, il est responsable de garantir la santé physique et mentale de ses salariés au travail. À la reprise de poste du salarié concerné, des risques accrus de dégradation de santé mentale et éventuellement physique existent. L'employeur devra veiller à prévoir et éventuellement remédier à ces dangers.

Attention : si vous refusez une demande de congé pour décès, votre salarié peut saisir le conseil de prud’hommes en référé.

💡 Bon à savoir - vous ne pouvez pas refuser une demande de congé pour décès mais vous pouvez demander au salarié un justificatif (acte de décès).

Quelle est la durée du congé pour décès ?

Le code du travail fixe des durées minimales pour les congés suite à un décès. Le salarié peut en bénéficier sans condition d’ancienneté. Les durées varient en fonction du lien de parenté du salarié avec la personne décédée :

congés pour décès du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin : 3 jours ;

; congés pour décès d’un parent, d’un beau-parent, d’un frère, d’une sœur : 3 jours ;

; congés pour décès d’un enfant d’au moins 25 ans, sans descendance : 5 jours ;

; congé pour décès d’un enfant lui-même parent : 7 jours ouvrés ;

; congé pour décès d’un enfant de moins de 25 ans : 7 jours ouvrés ;

; congé pour décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 7 jours ouvrés.

Sauf dans les cas particuliers de décès d’un enfant, la durée du congé est en jours ouvrables, comme pour les autres congés familiaux (congé de mariage, congé d’adoption, etc.). Le premier jour du congé correspond au premier jour où le salarié aurait dû travailler.

Il n’existe pas d’obligation de prendre les jours de congés le jour de l’évènement. Ils peuvent être pris dans une période raisonnable autour du décès. Dans tous les cas, le salarié adresse une demande par écrit ou verbalement à son employeur avec les dates de congés souhaitées.

Lorsque le salarié est déjà absent pour un autre motif comme un congé sabbatique par exemple, les jours de congé pour décès ne s’ajoutent pas à la durée du congé initial.

💡 Bon à savoir - une convention collective ou un accord d’entreprise peut prévoir des durées supérieures aux durées légales. Dans le respect des minimums légaux, un accord d’entreprise peut cependant prévoir des durées plus courtes que l’accord de branche.

En principe, il n’existe pas de congés pour le décès d’un grand parent. Cependant, la convention collective applicable dans certains secteurs accorde des jours de congés, comme par exemple dans l’hôtellerie-restauration.

Par ailleurs, le salarié dont l’enfant ou la personne à charge de moins de 25 ans décède bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant 13 semaines après le décès. L’employeur ne pourra donc pas rompre le contrat de travail, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif sans rapport au décès.