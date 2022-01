L’employeur peut-il arrêter de payer le salaire de ses employés ?

Il est important de distinguer la suspension du salaire du non-paiement du salaire.

Un employeur peut, en cas d’arrêt de travail pour grève, absences, abandon de poste par le salarié, ou encore un mois après son arrêt pour inaptitude, suspendre le paiement du salaire. L'employeur est alors délié de son obligation de payer son salarié, étant donné qu’il ne fournit plus de travail.

L’hypothèse du non-paiement du salaire est à l’opposé : le salarié fournit bien un travail en respectant son contrat, mais c’est l'employeur qui ne lui verse pas le salaire correspondant.

Pourquoi ? Dans la plupart des cas, l’employeur traverse des difficultés financières ou des circonstances exceptionnelles dans la gestion de son entreprise. Néanmoins, ces raisons ne peuvent pas justifier d’après les juges le manquement de l’employeur à son obligation de payer le salaire.

💡 Bon à savoir : cette obligation concerne l’ensemble du salaire, c’est à dire qu’un paiement partiel est considéré comme un non-paiement du salaire, entraînant les mêmes conséquences.

C’est à l’employeur de prouver qu’il a effectivement payé les salaires de ses employés : d’où l’importance de se constituer des preuves écrites en cas d’avance sur salaire ou encore d’acompte sur salaire.

Attention : la délivrance du bulletin de paie n’est pas une présomption de paiement du salaire. L’employeur aura besoin de justifier le paiement à l’aide de pièces comptables. Par ailleurs, que le salarié accepte la remise du bulletin ne vaut pas renonciation à réclamer son salaire ni le calcul du montant à posteriori.

Le salarié peut-il cesser de travailler en réponse au non-paiement du salaire ?

L’employeur et son salarié sont avant tout liés par une relation contractuelle. Dans le contrat de travail, le salarié accepte de se mettre à disposition de l’employeur en échange d’une compensation financière : le salaire.

Il est donc logique de se demander : dois-je aller travailler si mon patron ne me paye pas ?

En cas de salaire non payé, l’employeur manque à son obligation essentielle du contrat de travail : il se rend coupable d'inexécution du contrat. Le Code civil prévoit dans cette hypothèse que l’autre partie au contrat, c’est à dire le salarié, peut faire de même et cesser de travailler en soulevant une exception d'inexécution. Le principe est simple : si l’employeur ne respecte pas son engagement, le salarié n’aura pas à respecter le sien non plus.

Le refus de travailler pour non paiement du salaire est donc justifié, et il n’a aucune obligation de mettre en demeure son employeur avant d’ interrompre sa prestation de travail.

Attention : si les salariés doivent organiser une grève pour forcer leur employeur à leur payer les salaires dus, l’employeur peut être condamné à leur verser une indemnité égale au salaire des heures de travail perdues par suite de la grève.

Quelles conséquences sur le contrat de travail ?

Par ailleurs, le salarié peut non seulement cesser de travailler mais aussi rompre son contrat de travail aux torts de l’employeur :

en engageant une prise d’acte ;

; en demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La rupture du contrat sera analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’employeur sera condamné à des indemnités pour dédommager le salarié lésé.