Investissement social Informations sur l'emploi (types de contrat, ancienneté des salariés) évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail.

Investissement matériel et immatériel Informations sur l'évolution des actifs nets d'amortissement et immobilisations, dépenses en recherche et développement et mesures d’amélioration des méthodes de production.

Égalité professionnelle femmes-hommes Diagnostic et analyse de la situation des hommes et des femmes pour chaque catégorie professionnelle en matière d’embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé, etc. Des indicateurs pour mesurer l'égalité professionnelle (comme l’index d’égalité hommes-femmes) doivent être prévus ainsi que des informations sur la méthodologie de mesure. Finalement, une stratégie avec des actions concrètes pour supprimer les écarts identifiés doit être détaillée.

Fonds propres, endettements et impôts Capitaux propres de l'entreprise, emprunts et dettes financières, montants des impôts et des taxes (et leurs échéances).

Rémunération Données d'évolution des rémunérations des salariés et des dirigeants (frais de personnel, cotisations sociales) ainsi que de l'épargne salariale (intéressement, participation).

Activités sociales et culturelles Montant de la contribution employeur aux activités sociales et culturelles du CSE.

Rémunération des financeurs Montants des rémunérations des actionnaires (externes et salariés).

Flux financiers Liste des flux à destination de l'entreprise, dont aides publiques, crédits d’impôts, mécénat, cotisations sociales, etc.

Partenariats Liste des partenariats pour produire ou bénéficier de services ou produits d’autres entreprises.