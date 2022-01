Qu'est ce que le registre spécial des dangers graves et imminents ?

En principe, les membres du CSE peuvent enclencher une procédure d'alerte dans l’entreprise s'ils constatent une atteinte :

aux droits des personnes ;

à la santé physique et mentale des salariés ;

aux libertés individuelles dans l’entreprise.

Le registre spécial des dangers graves et imminents (ou registre DGI) est un fichier dans lequel les membres du CSE mettent par écrit les alertes qu'ils font à l'employeur dans les situations de dangers graves et imminents.

Toutes les entreprises doivent consigner les alertes éventuelles dans le registre spécial des dangers graves et imminents. TPE, PME, cabinets de professions libérales… tous doivent tenir à jour ce registre de sécurité indépendamment de leur métier.

La tenue du registre des dangers graves et imminents obligatoire n'est pas la seule obligation de l'employeur suite à l'alerte en cas de danger. En effet, l'employeur alerté doit également procéder immédiatement à une enquête. Cette enquête sera menée à minima par :

l'employeur ou son représentant ;

un membre du CSE.

Par ailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier immédiatement à la situation de danger. Pendant ce temps, le salarié qui se trouvait face à un danger grave et imminent a le droit de retrait de son poste.

💡 Bon à savoir - Il ne faut pas confondre le registre de droit d'alerte pour danger grave et imminent et le registre de droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement. Ce dernier est un registre des alertes lorsque des produits ou des procédés de l'entreprise posent un risque grave sur l’environnement ou sur la santé publique.

Que contient le registre des dangers graves et imminents ?

Après avoir alerté l'employeur du danger grave et imminent, le représentant du personnel consigne son avis par écrit sur le registre des dangers graves et imminents. Le code du travail prévoit les mentions suivantes dans le fichier :

le ou les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;

la nature et la cause de ce danger ;

le nom des travailleurs exposés.

L'avis d'alerte du membre de CSE sur le danger doit être daté et signé. Les pages du registre des dangers graves et imminents sont numérotées et généralement authentifiées par le tampon du CSE.

💡 Bon à savoir - Contrairement au registre des accidents bénins, aucune lésion ne doit être renseignée parce qu'en principe, la situation de danger ne s'est pas encore concrétisée.

Le registre des dangers graves et imminents se présente sous forme de cahier. Il n'existe pas d'exemple de registre des dangers graves et imminents en ligne, car ce registre n'a pas à être dématérialisé.

Qui peut accéder au registre des avis de dangers graves et imminents ?

L'employeur conserve le registre des dangers graves et imminents généralement dans son bureau, mais doit le mettre à la disposition des représentants du personnel au CSE.

L'inspecteur du travail peut également y avoir accès lors de ses contrôles.

💡 Bon à savoir - Quand plusieurs CSE distincts existent dans l'entreprise, un registre des dangers graves et imminents doit être établi par le comité.