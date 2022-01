Où se trouve le code IDCC ?

Pour s’assurer que la convention collective appliquée dans une entreprise est appropriée, il est important de connaître l’IDCC ou le numéro de brochure de la CCN.

Il est possible de trouver le code IDCC :

par une recherche à partir du code APE/NAF attribué à l’entreprise, avec une table de correspondance disponible ici , ainsi qu’un moteur de recherche par activité ici ;

, ainsi qu’un moteur de recherche par activité ; en contactant l’inspection de travail compétente territorialement.

Attention : le code IDCC de la convention collective applicable à une entreprise, ainsi que son code NAF, constituent des identifiants qui font partie des mentions obligatoires du bulletin de paie. Ils doivent être communiqués aux salariés qui en font la demande. Un exemplaire de la convention collective devra également être affiché pour consultation dans les locaux de l’entreprise.

Exemples de code IDCC des principales conventions collectives

Une liste des IDCC et des intitulés de chacune des conventions collectives en vigueur est publiée chaque mois par le ministère du travail et disponible ici. Voici quelques exemples pour les conventions collectives les plus rencontrées en pratique :

Code IDCC des Ouvriers du Bâtiment : 1596

Code IDCC Commerce de gros : 573

CodeIDCC HCR - Hôtel Café & Restaurants : 1979 - en savoir pour l' IDCC 1979

Code IDCC Immobilier : IDCC 1527

Code IDCC Restauration Rapide : 1501

Code IDCC Restauration Traditionnelle : IDCC 1979

Code IDCC Syntec : 1486 - en savoir plus sur l'IDCC 1486

Quelles conséquences en cas d’erreur sur le code IDCC ?

L’employeur doit faire appliquer les dispositions les plus favorables au salarié entre la convention collective qui lui est applicable et le Code du travail. Or, s’ il identifie le mauvais code IDCC correspondant à son activité, il prend le risque d’appliquer dans son entreprise la mauvaise convention collective.

C’est pourquoi, en cas de doute, l'employeur doit identifier l'activité principale réellement exercée par l'entreprise, et vérifier que son code NAF correspond bien à celle-ci. A défaut, il devra demander l’attribution d’un nouveau code et dénoncer la convention collective appliquée par erreur dans l’entreprise.

Le code NAF n’ayant aucune valeur juridique, il convient de déterminer l’activité principale de l’entreprise :

en cas de pluralité d'activités industrielles : l'activité principale est celle qui occupe le plus grand nombre de salariés ;

en cas de pluralité d'activités commerciales : l'activité principale sera celle à laquelle correspond le chiffre d'affaires le plus élevé ;

en cas d'activités mixtes : l'activité est principalement industrielle si le chiffre d'affaires relatif à la partie industrielle est égal ou supérieur à 25 % du chiffre d'affaires total.

Par la suite, il devra vérifier quel code IDCC correspond à son code NAF. De plus, il est conseillé de confirmer que ce code NAF est bien listé dans la convention collective parmi ceux relevant de son champ d’application professionnel.

Attention : l’application d’une mauvaise convention collective entraîne de lourdes conséquences en matière sociale (par exemple le paiement de dommages et intérêts aux salariés lésés) et de paie (par exemple des rappels de salaires si les minima conventionnels sont supérieurs à ceux appliqués).