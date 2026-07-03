À retenir La convention collective nationale des cabinets dentaires porte l' IDCC 1619 et la brochure 3255 , signée le 17 janvier 1992.

Elle couvre tous les salariés des cabinets dentaires libéraux , quel que soit leur contrat (CDI, CDD, temps partiel).

Depuis le 1er juin 2026 , le taux horaire minimum aligné sur le SMIC passe à 12,31 € brut , ce qui relève plusieurs salaires de la grille.

La période d'essai est de 2 mois en CDI , renouvelable une fois, et la prime d'ancienneté démarre dès 2 ans (2 %, puis +1 % par an, plafond 20 %).

Mutuelle et prévoyance sont obligatoires, avec une prise en charge employeur d'au moins 50 % pour la santé.

Vous gérez la paie d'un cabinet dentaire et vous voulez appliquer les bons minima, congés et primes ? Voici l'essentiel de la convention collective, à jour des derniers avenants, pour avancer pas à pas.

Qu'est-ce que la convention collective des cabinets dentaires ?

La convention collective des cabinets dentaires est le texte de branche qui encadre les relations de travail dans les cabinets dentaires libéraux. Elle porte l' IDCC 1619 (identifiant de convention collective) et la brochure 3255 , et résulte de l'accord du 17 janvier 1992, étendu par arrêté du 2 avril 1992.

Ce texte complète le Code du travail sur des points précis : classifications, salaires minima, congés, prime d'ancienneté, prévoyance et complémentaire santé. Comme tout accord de branche étendu, il s'impose à tous les cabinets du secteur, y compris ceux qui n'adhèrent pas aux syndicats signataires.

Les organisations signataires côté employeurs sont notamment la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), Les Chirurgiens-Dentistes de France (Les CDF) et la Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL).

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Quelle est la grille des salaires des cabinets dentaires en 2026 ?

La grille des salaires des cabinets dentaires fixe un taux horaire brut minimum par emploi, revalorisé au 1er juin 2026 après la hausse du SMIC de 2,41 %. Le SMIC atteint 12,31 € brut de l'heure , soit 1 867,02 € brut par mois pour 35 heures (151,67 heures mensuelles).

Emploi Taux horaire brut minimum Personnel d’entretien 12,31 € Réceptionniste / hôtesse d’accueil 12,31 € Secrétaire (ST) 13,78 € Aide dentaire 12,56 € Assistant(e) dentaire qualifié(e) 13,93 € Prothésiste dentaire niveau 1 12,94 € Prothésiste dentaire niveau 2 16,34 € Prothésiste dentaire niveau 3 20,21 € Prothésiste dentaire niveau 4 22,00 € Salarié en formation (90 % SMIC, moins de 26 ans) 11,08 €

⚠️ Alerte SMIC Le SMIC sera revalorisé à 12,31 €/h au 1er juin 2026. Les taux inférieurs à ce seuil devront être ajustés.

Quels cabinets et quels salariés sont couverts ?

La convention s'applique aux cabinets dentaires libéraux dont l'activité relève de la pratique dentaire, sur tout le territoire national, départements d'outre-mer compris. Le code APE de référence est le 8623Z (pratique dentaire) .

Le code APE reste un simple indicateur : c'est l'activité réelle du cabinet qui détermine l'application de la convention. Les centres de santé dentaire salariés, eux, relèvent souvent d'un autre texte conventionnel.

Tous les salariés du cabinet sont concernés, quelle que soit la nature du contrat : CDI, CDD ou temps partiel.

La classification répartit les emplois en quatre grandes familles, chacune associée à un coefficient qui détermine le salaire minimum conventionnel.

Personnel d'entretien et de service : entretien des locaux et tâches support ;

Personnel administratif : réceptionnistes, hôtesses d'accueil et secrétaires ;

Personnel technique : aides dentaires, assistant(e)s dentaires qualifié(e)s et prothésistes de laboratoire (4 niveaux) ;

Personnel en formation : salariés en contrat de professionnalisation.

Des mentions complémentaires (administrative, ODF, parodontologie-implantologie) ouvrent droit à une prime mensuelle dédiée, sous réserve d'une attestation de validation délivrée par la commission paritaire de branche.

Quelle est la durée du travail dans les cabinets dentaires ?

La durée légale du travail s'élève à 35 heures par semaine . Au-delà, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de 25 % pour les huit premières heures, puis 50 % au-delà, dans la limite du contingent annuel applicable.

La convention permet aussi d'aménager le temps de travail sur l'année via des accords de modulation. Pour calculer les compteurs et les majorations, la méthode reste celle des heures supplémentaires de droit commun, sauf disposition d'entreprise plus favorable.

Combien de jours de congés prévoit la convention ?

Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) par an. Cette règle suit le calcul des congés payés de droit commun.La convention prévoit également des congés exceptionnels rémunérés pour événements familiaux, souvent plus favorables que le minimum légal.

Événement Durée conventionnelle Mariage du salarié (6 mois de présence) 6 jours PACS du salarié 4 jours Naissance ou adoption 3 jours Décès du conjoint ou partenaire de PACS 6 jours Décès d’un enfant 6 jours Décès d’un parent, beau-parent, frère ou sœur 2 jours Mariage d’un enfant 2 jours Déménagement 1 jour

⚠️ Attention : en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans, la loi accorde 7 jours ouvrés, complétés par un congé de deuil de 8 jours. Vous appliquez la règle la plus favorable au salarié, donc le dispositif légal lorsqu'il dépasse les 6 jours conventionnels.

La période d'essai en CDI dure 2 mois , renouvelable une fois pour la même durée avec l'accord écrit du salarié. Le renouvellement doit être prévu dans le contrat de travail dès l'embauche.

La rupture pendant l'essai reste libre pour les deux parties, sous réserve d'un délai de prévenance qui s'allonge avec le temps de présence. Les conditions précises de la période d'essai en CDI et celles du renouvellement de la période d'essai encadrent ces étapes.

La prime d'ancienneté démarre dès 2 ans d'ancienneté révolus dans le cabinet, à hauteur de 2 % , puis progresse de 1 % par année supplémentaire, dans la limite d'un plafond de 20 % . L'avenant du 22 février 2024 a rendu cette progression plus précoce et plus régulière.

Elle se calcule en pourcentage du salaire minimum conventionnel de la catégorie du salarié, et non sur le salaire réel. Pour un temps partiel, le montant est proratisé, et la prime d'ancienneté figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Quelles sont les obligations de mutuelle et de prévoyance ?

Le cabinet doit proposer une complémentaire santé (mutuelle) à tous ses salariés et financer au moins 50 % de la cotisation. Cette obligation vaut dès le premier salarié, comme pour la mutuelle obligatoire en entreprise.

La branche impose aussi un régime de prévoyance couvrant les risques lourds : incapacité de travail, invalidité, décès et rente éducation pour les enfants. Le détail des garanties et des cotisations relève de l'accord de prévoyance de branche, dans la logique d'une prévoyance d'entreprise obligatoire.

En cas d'arrêt maladie, la convention prévoit un maintien de salaire plus favorable que la loi pour les salariés justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté . Le complément employeur s'ajoute aux indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) pour maintenir la rémunération nette.

Un délai de carence de 3 jours s'applique en cas de maladie, mais aucun délai ne s'applique en cas d'accident du travail, indemnisé dès le premier jour. Au-delà de la période de maintien, le régime de prévoyance prend le relais, selon les règles propres au calcul du salaire pendant l'arrêt maladie.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-06-19.