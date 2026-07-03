À retenir : la CCN des cabinets dentaires (IDCC 1619) ne prévoit aucune grille spécifique pour les avantages en nature classiques : le droit commun s'applique ;

l'article 1.9 et l'Annexe IV prévoient un usage de soins dentaires gratuits pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté, évalués au réel ;

l'avantage repas est forfaitisé à 5,50 € en 2026, soit 11 € pour deux repas par jour ;

le logement suit un barème à 8 tranches, de 79,70 € à 225,60 € par mois selon la rémunération ;

tout avantage est ajouté au brut pour les cotisations, puis retranché du net , et déclaré en DSN.

L'avantage en nature est la fourniture d'un bien ou d'un service à titre gratuit, ou contre une participation inférieure à sa valeur réelle. Intégré à l'assiette des cotisations au titre de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, il constitue un avantage en nature assimilé à un élément de salaire.

Qu'est-ce qu'un avantage en nature en cabinet dentaire ?

Un avantage en nature est un élément de rémunération non monétaire , qui permet au salarié d'économiser une dépense qu'il aurait normalement supportée. Il est soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu, comme le salaire en espèces.

Le BOSS (Bulletin officiel de la sécurité sociale) en précise les règles d'évaluation, alignées sur celles de l'impôt. Chaque avantage doit figurer sur le bulletin de paie et être déclaré chaque mois en DSN (Déclaration sociale nominative).

Que prévoit la CCN des cabinets dentaires sur les avantages en nature ?

La CCN des cabinets dentaires ne comporte aucune grille d'évaluation spécifique pour les avantages en nature classiques : nourriture, logement, véhicule ou outils numériques. Le régime de droit commun s'applique donc intégralement à ces catégories.

La convention prévoit en revanche une disposition propre au secteur, sur les soins dentaires :

l'article 1.9 « Soins aux salariés » ouvre l'accès aux traitements bucco-dentaires pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté ;

l'Annexe IV précise qu'il est d'usage qu'un praticien prodigue gratuitement ses soins aux membres de son personnel, usage dont les signataires recommandent le respect.

Ces soins gratuits constituent un avantage en nature évalué au réel, sur la base de la valeur des actes selon la nomenclature applicable, et soumis à cotisations comme à l'impôt. La part patronale des titres-restaurant, évoquée à l'article 1.10, n'est en revanche pas un avantage en nature : elle est exonérée de cotisations dans la limite de 7,32 € par titre en 2026.

Quels sont les avantages en nature les plus courants en cabinet dentaire ?

Les avantages en nature rencontrés en cabinet dentaire recouvrent cinq grandes catégories. Les quatre premières relèvent du droit commun, la dernière est propre au secteur.

nourriture : repas fournis ou pris en charge par le cabinet ;

logement : mise à disposition d'un logement par le praticien employeur ;

véhicule : usage privé d'un véhicule du cabinet ;

outils numériques : téléphone, ordinateur ou tablette à usage mixte ;

soins dentaires gratuits : spécificité sectorielle, évaluée au réel.

La distinction avec les frais professionnels reste essentielle, car ces derniers obéissent à un régime d'exonération différent.

Deux méthodes d'évaluation coexistent : le forfait et le réel . L'employeur applique soit les barèmes forfaitaires fixés chaque année par arrêté, soit la valeur réelle de l'avantage, déduction faite de la participation éventuelle du salarié.

L'évaluation au réel est obligatoire pour les soins dentaires gratuits , et optionnelle pour les autres catégories.

Pour la nourriture, le barème 2026 est le suivant :

Repas fournis Avantage en nature 2026 1 repas 5,50 € 2 repas (1 journée) 11,00 €

L'avantage en nature logement s'évalue au forfait ou d'après la valeur locative réelle. Le barème forfaitaire 2026 comporte 8 tranches, fonction de la rémunération brute mensuelle et du nombre de pièces, et inclut les avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage, garage).

Rémunération brute mensuelle Logement 1 pièce Par pièce principale Inférieure à 2 002,50 € 79,70 € 42,60 € 2 002,50 à 2 402,99 € 93,00 € 59,70 € 2 403,00 à 2 803,49 € 106,20 € 79,70 € 2 803,50 à 3 604,49 € 119,40 € 99,50 € 3 604,50 à 4 405,49 € 146,40 € 126,10 € 4 405,50 à 5 206,49 € 172,60 € 152,40 € 5 206,50 à 6 007,49 € 199,40 € 185,70 € Égale ou supérieure à 6 007,50 € 225,60 € 212,30 €

L'employeur peut aussi retenir la valeur locative servant à la taxe d'habitation, ou à défaut la valeur locative réelle, en y ajoutant les charges réellement prises en charge. Le forfait constitue un plancher : il ne peut pas être minoré.

L'avantage en nature véhicule s'évalue au forfait ou au réel, avec un régime de faveur pour les véhicules électriques. Le mode de calcul dépend du type de motorisation et de l'âge du véhicule.Pour un véhicule thermique ou hybride mis à disposition :

Pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025 (arrêté du 25 février 2025) :

Situation Véhicule acheté ≤ 5 ans Véhicule acheté > 5 ans Véhicule loué/LOA Sans prise en charge du carburant 15 % du coût d’achat 10 % du coût d’achat 50 % du coût global annuel Avec prise en charge du carburant 15 % + carburant réel ou 20 % du coût d’achat 10 % + carburant réel ou 15 % du coût d’achat 50 % + carburant réel ou 67 % du coût global annuel

Pour les véhicules mis à disposition avant le 1er février 2025 (anciennes règles) :

Situation Véhicule acheté ≤ 5 ans Véhicule acheté > 5 ans Véhicule loué/LOA Sans prise en charge du carburant 9 % du coût d’achat 6 % du coût d’achat 30 % du coût global annuel Avec prise en charge du carburant 9 % + carburant réel ou 12 % 6 % + carburant réel ou 9 % 30 % + carburant réel ou 40 %

💡 Bon à savoir : la grande majorité des véhicules nouvellement mis à disposition relèvent des nouveaux taux (15 %/20 %/50 %/67 %). L'ancien barème ne s'applique plus qu'aux véhicules mis à disposition avant le 1er février 2025.

Pour un véhicule 100 % électrique, des abattements spécifiques s'appliquent :

évaluation forfaitaire : abattement de 70 %, plafonné à 4 641,60 € par an ;

évaluation au réel : abattement de 50 %, plafonné à 2 026,30 € par an.

💡 Bon à savoir : ces abattements concernent les véhicules électriques mis à disposition entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027. L'électricité fournie pour la recharge n'est pas prise en compte dans l'avantage.

Les avantages en nature suivent un circuit précis sur le bulletin de paie. L'avantage est d'abord ajouté au salaire brut pour le calcul des cotisations, puis retranché du net à payer, puisque le salarié en bénéficie déjà sous forme de bien ou de service.

mention obligatoire de la nature et du montant de chaque avantage sur le bulletin de paie ;

déclaration mensuelle en DSN avec le code type correspondant ;

intégration dans l'assiette du prélèvement à la source.

L'avantage entre aussi dans la rémunération pour vérifier le respect du SMIC et des minima conventionnels de la CCN 1619. L'employeur s'assure que le salaire versé en espèces reste suffisant une fois l'avantage pris en compte. Sa comptabilisation suppose enfin de conserver les justificatifs de valorisation .

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 18/06/2026.