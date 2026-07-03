Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Convention collective des cabinets dentaires (IDCC 1619)
Quelle est l'indemnité repas pour les cabinets dentaires en 2026 ?
La CCN des cabinets dentaires prévoit une disposition facultative sur les tickets-restaurant (article 1.10) mais aucune indemnité repas obligatoire. Les employeurs peuvent mettre en place des titres-restaurant ou des avantages en nature, en respectant les barèmes URSSAF 2026.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
23 720
Champ d'application
Cabinets dentaires libéraux, Pratique dentaire (8623Z)
À retenir
la convention collective des cabinets dentaires (IDCC 1619) ne prévoit aucune indemnité repas obligatoire , mais son article 1.10 ouvre la possibilité d'attribuer des titres-restaurant à la demande du salarié ;
la participation de l'employeur au titre-restaurant s'élève à 50 % de la valeur faciale selon la CCN, dans la limite des 7,32 € exonérés par titre en 2026 ;
l' avantage en nature repas est évalué forfaitairement à 5,50 € par repas (11 € pour deux repas) en 2026 et entre dans l'assiette des cotisations ;
en déplacement professionnel , l'indemnité de repas exonérée atteint 10,40 € à 21,40 € selon que le salarié déjeune ou non au restaurant ;
en cas de conditions particulières de travail (nuit, horaires décalés…), l'indemnité de restauration sur le lieu de travail est de 7,50 € .
au-delà de 50 salariés , l'employeur met à disposition un local de restauration dédié .
La gestion des repas dans un cabinet dentaire repose sur une seule disposition conventionnelle, l'article 1.10 de la CCN, qui rend les titres-restaurant facultatifs. À côté de ce dispositif, vous disposez de deux autres leviers : l'avantage en nature lorsque vous fournissez le repas, et le remboursement de frais lors des déplacements professionnels. Chacun répond à des règles d'exonération URSSAF précises que nous détaillons ci-dessous, barèmes 2026 à l'appui.
La CCN des cabinets dentaires prévoit-elle une indemnité repas ?
La convention collective nationale des cabinets dentaires (IDCC 1619, brochure 3255) ne prévoit aucune indemnité repas obligatoire , ni prime de panier conventionnelle. Son article 1.10 du Titre I contient toutefois une disposition spécifique sur les titres-restaurant .
Cet article précise qu'« à la demande du salarié, un chèque-repas pourra lui être attribué par journée complète de travail. La participation de l'employeur aux chèques-repas sera de 50 % de la valeur du chèque ». Il s'agit d'une faculté , et non d'une obligation automatique : le salarié en fait la demande, et l'employeur décide de mettre en place le dispositif.
Rédigé en 1992, l'article 1.10 n'a jamais été révisé. Le montant en francs qu'il mentionne est obsolète, mais son renvoi à « la législation en vigueur » rend applicables les plafonds URSSAF actuels.
💡 Bon à savoir : l'article 1.10 fixe la participation patronale à 50 % de la valeur faciale du titre-restaurant. En 2026, le plafond d'exonération URSSAF de la part patronale atteint 7,32 €. L'employeur peut porter sa contribution jusqu'à 60 % (plafond légal) tout en respectant le minimum conventionnel de 50 %.
Quelles options de repas s'offrent aux employeurs de cabinets dentaires ?
Trois dispositifs s'offrent aux employeurs de cabinets dentaires en matière de repas : les titres-restaurant, l'avantage en nature et le remboursement de frais en déplacement. Chacun obéit à un régime social distinct.
Les titres-restaurant
Le titre-restaurant est un titre de paiement cofinancé par l'employeur et le salarié, dont l'article 1.10 de la CCN permet la mise en place « à la demande du salarié » . Chaque salarié reçoit un titre par jour de travail effectif incluant une pause repas, le plafond d'utilisation journalier étant fixé à 25 € en 2026. Concrètement, la mise en place suit quelques étapes simples :
choisir un émetteur de titres (format papier ou carte dématérialisée) ;
fixer la valeur faciale et le taux de participation employeur, entre 50 % et 60 % ;
distribuer un titre par jour travaillé avec pause repas.
Les salariés en télétravail y ont droit dans les mêmes conditions que les salariés sur site. Pour un cabinet dentaire, ce dispositif convient bien aux assistants dentaires et au personnel administratif qui ne disposent pas toujours d'un espace repas équipé. La mise en place des tickets-restaurant reste l'option la plus souple, car elle s'adapte au nombre de jours réellement travaillés.
L'avantage en nature repas
L' avantage en nature repas apparaît lorsque l'employeur fournit gratuitement un repas au salarié. L'URSSAF l'évalue alors au forfait, et ce montant entre dans l'assiette des cotisations sociales.
Ce cas reste rare dans un cabinet dentaire, où la fourniture de repas n'a rien de systématique. Il peut survenir dans des situations précises :
repas pris en commun lors d'une journée de formation interne ;
collation fournie pendant une réunion d'équipe prolongée ;
repas offert lors d'un événement exceptionnel du cabinet.
L'employeur peut retenir l'évaluation au réel si la valeur du repas reste inférieure au forfait URSSAF. Cet avantage en nature doit dans tous les cas figurer sur le bulletin de paie. Bien distinguer cette logique de celle des frais professionnels évite une erreur fréquente de traitement en paie.
Le remboursement de frais de repas
Le remboursement de frais de repas intervient lors d'un déplacement professionnel : formation, congrès, ou intervention dans un autre cabinet. L'employeur verse alors une indemnité exonérée dans les limites fixées par l'URSSAF. Plusieurs situations se présentent au sein d'un cabinet dentaire :
une assistante envoyée en formation continue à plusieurs heures de route ;
un praticien salarié participant à un congrès professionnel ;
un salarié intervenant ponctuellement sur un autre site du groupe.
Ce remboursement s'effectue soit au forfait, selon les barèmes URSSAF, soit au réel sur présentation de justificatifs. Les règles applicables rejoignent celles des frais de déplacement de droit commun, sans spécificité conventionnelle propre aux cabinets dentaires.
Quelles sont les conditions d'exonération des titres-restaurant en 2026 ?
La participation patronale au titre-restaurant bénéficie d'une exonération sociale et fiscale sous trois conditions cumulatives en 2026 :
la part patronale se situe entre 50 % et 60 % de la valeur faciale ;
le montant patronal ne dépasse pas 7,32 € par titre ;
la valeur faciale s'établit entre 12,20 € et 14,64 € pour une exonération maximale.
|Paramètre 2026
|Valeur
|Plafond d’exonération part patronale
|7,32 € par titre
|Part patronale minimale
|50 % de la valeur faciale
|Part patronale maximale
|60 % de la valeur faciale
|Valeur faciale min. (exonération max.)
|12,20 €
|Valeur faciale max. (exonération max.)
|14,64 €
|Attribution
|1 titre par jour de travail avec pause repas
|Plafond d’utilisation journalier
|25 €
Le bon réglage de la valeur faciale détermine le montant maximum du ticket restaurant que vous pouvez prendre en charge sans cotisations. Anticiper le coût des titres-restaurant sur l'année aide aussi à calibrer le budget du cabinet en fonction de l'effectif.
Comment est évalué l'avantage en nature repas en 2026 ?
L' avantage en nature repas est évalué forfaitairement par l'URSSAF à 5,50 € par repas en 2026, soit 11,00 € pour deux repas par jour. Ce montant sert de base au calcul des cotisations sociales.
|Nombre de repas
|Montant forfaitaire 2026
|1 repas par jour
|5,50 €
|2 repas par jour
|11,00 €
L'employeur peut opter pour l'évaluation au réel lorsque la valeur du repas reste inférieure au forfait. Cette mention de l'avantage en nature sur la fiche de paie conditionne le bon calcul de l'assiette sociale et fiscale.
👉 À noter : la fourniture d'un repas constitue un avantage en nature qui doit figurer sur le bulletin de paie. Il s'intègre dans l'assiette des cotisations sociales et dans le revenu imposable, sauf si le salarié participe à hauteur du forfait URSSAF.
Quel est le barème URSSAF 2026 des indemnités de repas en déplacement ?
Les salariés en déplacement professionnel perçoivent une indemnité exonérée dont le montant 2026 varie de 7,50 € à 21,40 € selon la situation. Trois cas se distinguent.
|Situation
|Montant exonéré 2026
|Repas au restaurant (déplacement professionnel)
|21,40 €
|Restauration hors des locaux de l’entreprise
|10,40 €
|Restauration sur le lieu de travail (conditions particulières)
|7,50 €
L'indemnité de 21,40 € s'applique au salarié en déplacement, empêché de regagner son domicile ou son lieu de travail, et contraint de prendre son repas au restaurant. Celle de 10,40 € couvre le salarié qui ne peut pas rentrer chez lui sans déjeuner au restaurant.
L'indemnité de 7,50 € concerne le salarié qui se restaure sur son lieu de travail en raison de conditions particulières, comme des horaires décalés ou un travail de nuit. Au-delà de ces plafonds, la part excédentaire entre dans l'assiette des cotisations, sauf justificatifs de dépenses réelles supérieures. Ces montants suivent le barème commun des frais professionnels, identique pour toutes les conventions sans disposition spécifique.
Comment la CCN des cabinets dentaires se compare-t-elle aux autres conventions ?
La CCN des cabinets dentaires se distingue par un dispositif facultatif de titres-restaurant, là où d'autres branches imposent un avantage en nature ou une prime de panier. Le tableau ci-dessous situe l'IDCC 1619 face à des conventions courantes.
|Convention collective
|Dispositif repas
|Particularité
|Cabinets dentaires (IDCC 1619)
|Titres-restaurant facultatifs (art. 1.10)
|À la demande du salarié, 50 % employeur
|HCR (IDCC 1979)
|Avantage en nature repas obligatoire
|Forfait HCR spécifique
|Bâtiment ouvriers (IDCC 1596)
|Prime de panier conventionnelle
|Montant fixé par avenant régional
|Métallurgie (IDCC 3248)
|Selon accord d’entreprise
|Variable
|Pharmacie d’officine (IDCC 1996)
|Aucune disposition spécifique
|Droit commun
Cette comparaison montre que les cabinets dentaires laissent une large autonomie à l'employeur. Le cabinet construit sa politique repas sans contrainte conventionnelle forte, en s'appuyant sur les seuls barèmes URSSAF.
Quelles obligations l'employeur a-t-il en matière de restauration ?
L'employeur doit mettre à disposition un espace permettant aux salariés de prendre leur repas dans de bonnes conditions d'hygiène. Le seuil déterminant est de 50 salariés :
moins de 50 salariés (art. R. 4228-23 C. trav.) : un emplacement aménagé suffit, après déclaration à l'inspection du travail et à la médecine du travail ;
50 salariés et plus (art. R. 4228-22 C. trav.) : un local de restauration dédié devient obligatoire, après avis du CSE, équipé d'un réfrigérateur, de moyens de réchauffer les plats, de robinets d'eau potable, de tables et de chaises.
Le Code du travail interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (art. R. 4228-19). Dans un cabinet dentaire, les zones de soins, qui abritent des produits biologiques et chimiques, sont strictement exclues de l'espace repas.
⚠️ Attention : un employeur qui attribue volontairement des titres-restaurant de manière constante, fixe et générale crée un usage d'entreprise. Sa suppression suppose une information des représentants du personnel et des salariés, ainsi qu'un délai de prévenance suffisant (ex : Cass. soc. 16 mars 2011, n° 09-43.336 sur la suppression d'un avantage constitutif d'un usage).
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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-06-19.
CCN des cabinets dentaires (IDCC 1619) — Article 1.10 (chèque-repas) — Légifrance — consulté le 19/06/2026
Titres-restaurant : les 5 informations à connaître — economie.gouv.fr — consulté le 19/06/2026
Avantages en nature (forfait repas 2026) — BOSS.gouv.fr — consulté le 19/06/2026
Avantages en nature — taux et barèmes 2026 — Urssaf.fr — consulté le 19/06/2026
Indemnité de frais de repas : relèvement des seuils d'exonération 2026 — Service-public.fr — consulté le 19/06/2026
Frais professionnels — taux et barèmes 2026 — Urssaf.fr — consulté le 19/06/2026
FAQ — Indemnité repas et titres-restaurant dans les cabinets dentaires (IDCC 1619)
Non, un salarié ne peut pas imposer la mise en place des titres-restaurant. L'article 1.10 de la CCN prévoit qu'ils sont attribués « à la demande du salarié », mais cette formulation ne crée pas une obligation automatique pour l'employeur. En revanche, dès lors que l'employeur le met en place, il doit l'appliquer de façon égale à tous les salariés placés dans une situation comparable. Une attribution sélective et injustifiée exposerait le cabinet à un risque de discrimination.
Oui, un assistant dentaire envoyé en déplacement professionnel peut percevoir une indemnité de repas exonérée. Cela concerne notamment les journées de formation continue, les congrès ou les interventions sur un autre site. Le montant exonéré atteint 21,40 € en 2026 si le salarié est contraint de déjeuner au restaurant, et 10,40 € s'il déjeune hors des locaux sans aller au restaurant. L'employeur choisit entre un remboursement au forfait et un remboursement au réel sur justificatifs. La gestion de ces sommes suit les règles classiques du remboursement de note de frais.
Pas encore, mais l'échéance approche. La dématérialisation des titres-restaurant deviendra obligatoire au 1er mars 2027 , ce qui mettra fin aux titres papier. D'ici là, le cabinet peut continuer à distribuer des titres au format papier ou opter dès maintenant pour une carte ou une application mobile. Anticiper la dématérialisation des tickets restaurant permet d'étaler le changement sans précipitation. Le passage au format carte simplifie aussi le suivi du plafond journalier de 25 €.
L'avantage en nature repas et le titre-restaurant suivent deux logiques opposées en paie. L'avantage en nature correspond à un repas fourni gratuitement par l'employeur : il s'ajoute à la rémunération et entre dans l'assiette des cotisations, à hauteur de 5,50 € par repas en 2026. Le titre-restaurant, lui, repose sur un cofinancement employeur-salarié, et la part patronale est exonérée dans la limite de 7,32 € .
La différence entre avantage en nature et frais professionnels conditionne le bon traitement social de chaque somme. Une confusion entraîne soit un redressement URSSAF, soit une perte d'exonération.
Dans un petit cabinet dentaire de moins de 50 salariés, un local de restauration dédié n'est pas obligatoire. L'employeur doit seulement prévoir un emplacement aménagé permettant de déjeuner dans de bonnes conditions d'hygiène, après déclaration à l'inspection et à la médecine du travail. Cet espace ne peut jamais se situer dans une zone de soins, en raison de la présence de produits biologiques et chimiques.
À partir de 50 salariés, le cabinet bascule dans l'obligation d'un local dédié équipé, après avis du CSE. La très grande majorité des cabinets dentaires reste donc sous le régime allégé de l'emplacement aménagé.