À retenir la convention collective des cabinets dentaires (IDCC 1619) ne prévoit aucune indemnité repas obligatoire , mais son article 1.10 ouvre la possibilité d'attribuer des titres-restaurant à la demande du salarié ;

la participation de l'employeur au titre-restaurant s'élève à 50 % de la valeur faciale selon la CCN, dans la limite des 7,32 € exonérés par titre en 2026 ;

l' avantage en nature repas est évalué forfaitairement à 5,50 € par repas (11 € pour deux repas) en 2026 et entre dans l'assiette des cotisations ;

en déplacement professionnel , l'indemnité de repas exonérée atteint 10,40 € à 21,40 € selon que le salarié déjeune ou non au restaurant ;

en cas de conditions particulières de travail (nuit, horaires décalés…), l'indemnité de restauration sur le lieu de travail est de 7,50 € .

au-delà de 50 salariés , l'employeur met à disposition un local de restauration dédié .

La gestion des repas dans un cabinet dentaire repose sur une seule disposition conventionnelle, l'article 1.10 de la CCN, qui rend les titres-restaurant facultatifs. À côté de ce dispositif, vous disposez de deux autres leviers : l'avantage en nature lorsque vous fournissez le repas, et le remboursement de frais lors des déplacements professionnels. Chacun répond à des règles d'exonération URSSAF précises que nous détaillons ci-dessous, barèmes 2026 à l'appui.

La CCN des cabinets dentaires prévoit-elle une indemnité repas ?

La convention collective nationale des cabinets dentaires (IDCC 1619, brochure 3255) ne prévoit aucune indemnité repas obligatoire , ni prime de panier conventionnelle. Son article 1.10 du Titre I contient toutefois une disposition spécifique sur les titres-restaurant .

Cet article précise qu'« à la demande du salarié, un chèque-repas pourra lui être attribué par journée complète de travail. La participation de l'employeur aux chèques-repas sera de 50 % de la valeur du chèque ». Il s'agit d'une faculté , et non d'une obligation automatique : le salarié en fait la demande, et l'employeur décide de mettre en place le dispositif.

Rédigé en 1992, l'article 1.10 n'a jamais été révisé. Le montant en francs qu'il mentionne est obsolète, mais son renvoi à « la législation en vigueur » rend applicables les plafonds URSSAF actuels.

💡 Bon à savoir : l'article 1.10 fixe la participation patronale à 50 % de la valeur faciale du titre-restaurant. En 2026, le plafond d'exonération URSSAF de la part patronale atteint 7,32 €. L'employeur peut porter sa contribution jusqu'à 60 % (plafond légal) tout en respectant le minimum conventionnel de 50 %.

Quelles options de repas s'offrent aux employeurs de cabinets dentaires ?

Trois dispositifs s'offrent aux employeurs de cabinets dentaires en matière de repas : les titres-restaurant, l'avantage en nature et le remboursement de frais en déplacement. Chacun obéit à un régime social distinct.

Les titres-restaurant

Le titre-restaurant est un titre de paiement cofinancé par l'employeur et le salarié, dont l'article 1.10 de la CCN permet la mise en place « à la demande du salarié » . Chaque salarié reçoit un titre par jour de travail effectif incluant une pause repas, le plafond d'utilisation journalier étant fixé à 25 € en 2026. Concrètement, la mise en place suit quelques étapes simples :

choisir un émetteur de titres (format papier ou carte dématérialisée) ;

fixer la valeur faciale et le taux de participation employeur, entre 50 % et 60 % ;

distribuer un titre par jour travaillé avec pause repas.

Les salariés en télétravail y ont droit dans les mêmes conditions que les salariés sur site. Pour un cabinet dentaire, ce dispositif convient bien aux assistants dentaires et au personnel administratif qui ne disposent pas toujours d'un espace repas équipé. La mise en place des tickets-restaurant reste l'option la plus souple, car elle s'adapte au nombre de jours réellement travaillés.

L'avantage en nature repas

L' avantage en nature repas apparaît lorsque l'employeur fournit gratuitement un repas au salarié. L'URSSAF l'évalue alors au forfait, et ce montant entre dans l'assiette des cotisations sociales.

Ce cas reste rare dans un cabinet dentaire, où la fourniture de repas n'a rien de systématique. Il peut survenir dans des situations précises :

repas pris en commun lors d'une journée de formation interne ;

collation fournie pendant une réunion d'équipe prolongée ;

repas offert lors d'un événement exceptionnel du cabinet.

L'employeur peut retenir l'évaluation au réel si la valeur du repas reste inférieure au forfait URSSAF. Cet avantage en nature doit dans tous les cas figurer sur le bulletin de paie. Bien distinguer cette logique de celle des frais professionnels évite une erreur fréquente de traitement en paie.

Le remboursement de frais de repas

Le remboursement de frais de repas intervient lors d'un déplacement professionnel : formation, congrès, ou intervention dans un autre cabinet. L'employeur verse alors une indemnité exonérée dans les limites fixées par l'URSSAF. Plusieurs situations se présentent au sein d'un cabinet dentaire :

une assistante envoyée en formation continue à plusieurs heures de route ;

un praticien salarié participant à un congrès professionnel ;

un salarié intervenant ponctuellement sur un autre site du groupe.

Ce remboursement s'effectue soit au forfait, selon les barèmes URSSAF, soit au réel sur présentation de justificatifs. Les règles applicables rejoignent celles des frais de déplacement de droit commun, sans spécificité conventionnelle propre aux cabinets dentaires.

Quelles sont les conditions d'exonération des titres-restaurant en 2026 ?

La participation patronale au titre-restaurant bénéficie d'une exonération sociale et fiscale sous trois conditions cumulatives en 2026 :

la part patronale se situe entre 50 % et 60 % de la valeur faciale ;

le montant patronal ne dépasse pas 7,32 € par titre ;

la valeur faciale s'établit entre 12,20 € et 14,64 € pour une exonération maximale.

Paramètre 2026 Valeur Plafond d’exonération part patronale 7,32 € par titre Part patronale minimale 50 % de la valeur faciale Part patronale maximale 60 % de la valeur faciale Valeur faciale min. (exonération max.) 12,20 € Valeur faciale max. (exonération max.) 14,64 € Attribution 1 titre par jour de travail avec pause repas Plafond d’utilisation journalier 25 €

Le bon réglage de la valeur faciale détermine le montant maximum du ticket restaurant que vous pouvez prendre en charge sans cotisations. Anticiper le coût des titres-restaurant sur l'année aide aussi à calibrer le budget du cabinet en fonction de l'effectif.

L' avantage en nature repas est évalué forfaitairement par l'URSSAF à 5,50 € par repas en 2026, soit 11,00 € pour deux repas par jour. Ce montant sert de base au calcul des cotisations sociales.

Nombre de repas Montant forfaitaire 2026 1 repas par jour 5,50 € 2 repas par jour 11,00 €

L'employeur peut opter pour l'évaluation au réel lorsque la valeur du repas reste inférieure au forfait. Cette mention de l'avantage en nature sur la fiche de paie conditionne le bon calcul de l'assiette sociale et fiscale.

👉 À noter : la fourniture d'un repas constitue un avantage en nature qui doit figurer sur le bulletin de paie. Il s'intègre dans l'assiette des cotisations sociales et dans le revenu imposable, sauf si le salarié participe à hauteur du forfait URSSAF.

Quel est le barème URSSAF 2026 des indemnités de repas en déplacement ?

Les salariés en déplacement professionnel perçoivent une indemnité exonérée dont le montant 2026 varie de 7,50 € à 21,40 € selon la situation. Trois cas se distinguent.

Situation Montant exonéré 2026 Repas au restaurant (déplacement professionnel) 21,40 € Restauration hors des locaux de l’entreprise 10,40 € Restauration sur le lieu de travail (conditions particulières) 7,50 €

L'indemnité de 21,40 € s'applique au salarié en déplacement, empêché de regagner son domicile ou son lieu de travail, et contraint de prendre son repas au restaurant. Celle de 10,40 € couvre le salarié qui ne peut pas rentrer chez lui sans déjeuner au restaurant.

L'indemnité de 7,50 € concerne le salarié qui se restaure sur son lieu de travail en raison de conditions particulières, comme des horaires décalés ou un travail de nuit. Au-delà de ces plafonds, la part excédentaire entre dans l'assiette des cotisations, sauf justificatifs de dépenses réelles supérieures. Ces montants suivent le barème commun des frais professionnels, identique pour toutes les conventions sans disposition spécifique.

La CCN des cabinets dentaires se distingue par un dispositif facultatif de titres-restaurant, là où d'autres branches imposent un avantage en nature ou une prime de panier. Le tableau ci-dessous situe l'IDCC 1619 face à des conventions courantes.

Convention collective Dispositif repas Particularité Cabinets dentaires (IDCC 1619) Titres-restaurant facultatifs (art. 1.10) À la demande du salarié, 50 % employeur HCR (IDCC 1979) Avantage en nature repas obligatoire Forfait HCR spécifique Bâtiment ouvriers (IDCC 1596) Prime de panier conventionnelle Montant fixé par avenant régional Métallurgie (IDCC 3248) Selon accord d’entreprise Variable Pharmacie d’officine (IDCC 1996) Aucune disposition spécifique Droit commun

Cette comparaison montre que les cabinets dentaires laissent une large autonomie à l'employeur. Le cabinet construit sa politique repas sans contrainte conventionnelle forte, en s'appuyant sur les seuls barèmes URSSAF.

Quelles obligations l'employeur a-t-il en matière de restauration ?

L'employeur doit mettre à disposition un espace permettant aux salariés de prendre leur repas dans de bonnes conditions d'hygiène. Le seuil déterminant est de 50 salariés :

moins de 50 salariés (art. R. 4228-23 C. trav.) : un emplacement aménagé suffit, après déclaration à l'inspection du travail et à la médecine du travail ;

50 salariés et plus (art. R. 4228-22 C. trav.) : un local de restauration dédié devient obligatoire, après avis du CSE, équipé d'un réfrigérateur, de moyens de réchauffer les plats, de robinets d'eau potable, de tables et de chaises.

Le Code du travail interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (art. R. 4228-19). Dans un cabinet dentaire, les zones de soins, qui abritent des produits biologiques et chimiques, sont strictement exclues de l'espace repas.

⚠️ Attention : un employeur qui attribue volontairement des titres-restaurant de manière constante, fixe et générale crée un usage d'entreprise. Sa suppression suppose une information des représentants du personnel et des salariés, ainsi qu'un délai de prévenance suffisant (ex : Cass. soc. 16 mars 2011, n° 09-43.336 sur la suppression d'un avantage constitutif d'un usage).

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-06-19.