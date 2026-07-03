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Alternance et apprentissage – Convention collective Cabinet dentaire (IDCC 1619)
L'alternance dans les cabinets dentaires : apprentissage, contrat pro et Pro-A
La convention collective des cabinets dentaires (IDCC 1619) encadre trois dispositifs d'alternance : contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation et Pro-A. Découvrez les formations accessibles (assistant dentaire, aide dentaire), les grilles de rémunération 2026 et les démarches auprès de l'OPCO EP.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
23 720
Champ d'application
Cabinets dentaires libéraux, Pratique dentaire (8623Z)
Quels sont les dispositifs d'alternance dans les cabinets dentaires ?
L'article 7.6 de la CCN des cabinets dentaires (IDCC 1619), dans sa version issue de l' avenant du 20 octobre 2022 étendu par arrêté du 5 juillet 2023, prévoit trois dispositifs d'alternance :
Le contrat d'apprentissage (art. L. 6221-1 et suivants du Code du travail) : destiné aux jeunes de 16 à 29 ans révolus, il combine formation théorique en CFA et pratique en cabinet
Le contrat de professionnalisation (art. L. 6325-1 et suivants) : ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans révolus et aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus
La Pro-A (reconversion ou promotion par alternance) : dispositif interne destiné aux salariés en CDI souhaitant se reconvertir ou évoluer vers le métier d'assistant ou d'aide dentaire
L'OPCO de référence pour la branche des cabinets dentaires est l' OPCO EP (Entreprises de Proximité), désigné par l'article 7.2 de la CCN (accord du 21 mars 2019, étendu le 19 juillet 2019). C'est auprès de cet organisme que les cabinets effectuent leurs démarches de financement et d'enregistrement des contrats.
⚠️ Attention : l'OPCO des cabinets dentaires est l' OPCO EP (Entreprises de Proximité), et non l'OPCO Santé. Cette précision est importante pour les démarches de financement et d'enregistrement des contrats d'alternance.
Quelles formations sont accessibles en alternance dans un cabinet dentaire ?
Formation d'assistant dentaire (article 7.7.1 CCN)
La formation d' assistant dentaire constitue le principal parcours en alternance dans les cabinets dentaires. Elle mène au titre RNCP de niveau 4 (équivalent bac), inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles sous la référence RNCP38144 (enregistré le 18/10/2023, valide jusqu'au 18/10/2028).
Caractéristiques de la formation :
Durée : 18 mois
Volume horaire total : 1 878 heures, dont 343 heures de formation théorique et 1 535 heures de formation pratique en cabinet
Organisation : 8 unités d'enseignement (UE) capitalisables
Validation : chaque UE est évaluée individuellement. En cas d'échec à une seule UE, le candidat bénéficie d'un rattrapage gratuit. Les UE validées sont conservées pendant 5 ans
Formation d'aide dentaire (article 7.7.2 CCN)
La formation d' aide dentaire constitue une voie d'accès plus courte, avec passerelle vers le titre d'assistant dentaire :
Durée : 12 mois
Volume horaire : 345 heures
Certification : CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) reconnu par la branche
Passerelle : le CQP aide dentaire permet d'accéder à la formation d'assistant dentaire par équivalence de certaines UE
Quelle est la rémunération en contrat de professionnalisation ?
L'article 7.6.1 de la CCN fixe une rémunération conventionnelle spécifique pour les contrats de professionnalisation en cabinet dentaire, supérieure aux minima légaux :
|Âge
|% du SMIC
|Montant brut mensuel 2026
|Moins de 26 ans
|90 %
|1 640,73 €
|26 ans et plus
|100 %
|1 823,03 €
Quelle est la rémunération en contrat d'apprentissage ?
L'article 7.6.2 de la CCN reprend et précise la grille de rémunération des apprentis, exprimée en pourcentage du SMIC selon l'âge et l'année d'apprentissage :
|Année
|18-20 ans
|21-25 ans
|26 ans et plus
|1ère année
|43 % = 783,90 €
|53 % = 966,21 €
|100 % = 1 823,03 €
|2ème année
|51 % = 929,75 €
|61 % = 1 112,05 €
|100 % = 1 823,03 €
Période probatoire et rupture du contrat d'apprentissage
Période probatoire
Le contrat d'apprentissage comporte une période probatoire de 45 jours de formation pratique en entreprise (art. L. 6222-18 du Code du travail), consécutifs ou non. Durant cette période, chaque partie peut rompre le contrat librement et sans motif.
Rupture après la période probatoire
Après les 45 premiers jours, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que dans les cas suivants :
Accord commun entre l'employeur et l'apprenti (écrit obligatoire)
Démission de l'apprenti après saisine du médiateur de l'apprentissage (délai de 5 jours calendaires après saisine)
Licenciement pour faute grave , inaptitude ou force majeure
Exclusion définitive du CFA (depuis la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018)
Maître d'apprentissage : conditions et obligations
Le maître d'apprentissage désigné dans le cabinet dentaire doit remplir les conditions suivantes :
Diplôme ou titre du même domaine professionnel et de niveau au moins équivalent, avec 1 an d'expérience professionnelle
Ou 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine en rapport avec la qualification visée
Chaque maître d'apprentissage peut encadrer simultanément 2 apprentis au maximum , plus 1 apprenti redoublant. Le praticien (chirurgien-dentiste) peut assumer cette fonction, ainsi que tout salarié qualifié du cabinet.
Contributions formation de la branche
L'article 7.2 de la CCN prévoit des contributions conventionnelles versées à l'OPCO EP, distinctes de la contribution légale versée à l'Urssaf :
Moins de 11 salariés : 0,55 % de la masse salariale brute
11 à 49 salariés : 1,10 %
50 salariés et plus : 1,65 %
Ces contributions conventionnelles s'ajoutent à la contribution légale (0,55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés, 1 % au-delà). Elles sont collectées par l'OPCO EP et financent les actions de formation de la branche.
💡 Bon à savoir : la Pro-A est particulièrement adaptée aux salariés de cabinet souhaitant évoluer vers le poste d'assistant dentaire. Le dispositif permet de maintenir le contrat de travail tout en suivant la formation en alternance.
FAQ — Alternance apprentissage
L'OPCO des cabinets dentaires est l'OPCO EP (Entreprises de Proximité), désigné par l'article 7.2 de la CCN (accord du 21 mars 2019). Il ne s'agit pas de l'OPCO Santé.
La rémunération dépend de l'âge et de l'année d'apprentissage : de 783,90 € (18-20 ans, 1ère année) à 1 823,03 € (26 ans et plus). La grille est fixée par l'article 7.6.2 de la CCN, en pourcentage du SMIC.
La formation dure 18 mois (1 878 heures dont 343 heures de théorie et 1 535 heures de pratique). Elle se compose de 8 unités d'enseignement capitalisables et mène au titre RNCP de niveau 4 (RNCP38144).
Pendant les 45 premiers jours en entreprise, la rupture est libre. Après, elle ne peut intervenir que par accord commun, démission avec médiateur, licenciement pour faute grave/inaptitude, ou exclusion du CFA.
La CCN prévoit 90 % du SMIC pour les salariés de moins de 26 ans (1 640,73 € en 2026) et 100 % du SMIC pour les 26 ans et plus (1 823,03 €). Ces minima conventionnels sont supérieurs aux minima légaux.
Oui. Le CQP aide dentaire (12 mois, 345 heures) permet d'accéder à la formation d'assistant dentaire par équivalence de certaines unités d'enseignement, réduisant ainsi la durée de formation restante.