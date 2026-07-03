À retenir : Le contrat saisonnier est un CDD conclu pour une activité qui se répète chaque année selon un rythme prévisible.

La convention des cabinets dentaires ( IDCC 1619 ) ne prévoit aucune règle propre au saisonnier : le Code du travail s'applique intégralement.

L'activité d'un cabinet dentaire est rarement saisonnière, ce qui limite fortement les cas de recours légitimes.

Le contrat saisonnier n'ouvre pas droit à la prime de précarité et échappe au délai de carence entre deux contrats.

Un usage injustifié expose l'employeur à une requalification en CDI .

Le contrat saisonnier répond à un besoin de main-d'œuvre lié au rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. La convention dentaire n'y consacre aucune disposition spécifique. Vous trouverez ici la définition légale, les conditions de recours, les règles propres au saisonnier et les droits du salarié.

Qu'est-ce qu'un contrat saisonnier au sens du Code du travail ?

Le contrat saisonnier est un CDD conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier, au sens de l'article L1242-2, 3° du Code du travail. Il vise des tâches appelées à se répéter chaque année selon un rythme prévisible, indépendant de la volonté de l'employeur comme du salarié.

Le CDD saisonnier se distingue ainsi du CDD pour accroissement d'activité, qui répond à un pic ponctuel et non récurrent. La récurrence annuelle et la prévisibilité constituent les deux critères centraux de l'emploi saisonnier.

Le rattachement à une saison ou à une période touristique fixe est déterminant. À défaut de ce caractère cyclique, le recours au contrat saisonnier n'est pas valable.

Un cabinet dentaire peut-il vraiment recourir au contrat saisonnier ?

Le recours au contrat saisonnier est rarement justifié dans un cabinet dentaire, car l'activité de soins dentaires n'obéit pas à un cycle saisonnier. Une patientèle régulière toute l'année ne caractérise pas un emploi saisonnier.

Le contrat ne se conçoit que dans des situations particulières, comme un cabinet implanté dans une station thermale ou une zone littorale connaissant un afflux touristique saisonnier marqué. Encore faut-il que la hausse d'activité se répète chaque année à dates comparables.

⚠️ Attention : un contrat saisonnier conclu sans véritable activité cyclique peut faire l'objet d'une requalification du contrat en CDI. L'employeur s'expose alors à une indemnité de requalification, à des rappels de salaire et à des dommages et intérêts.

Quelles conditions de recours et de forme pour le contrat saisonnier ?

Le contrat saisonnier obéit aux conditions générales de tout CDD et doit être établi par écrit. Il comporte des mentions obligatoires : motif de recours, poste occupé, rémunération, durée de la période d'essai éventuelle et convention collective applicable.

Le contrat peut prévoir un terme précis (date fixe) ou un terme imprécis lié à la fin de la saison. Dans ce second cas, il doit indiquer une durée minimale d'emploi.

Comme pour les autres motifs de CDD, l'écrit doit être remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. L'absence d'écrit transmis dans ce délai fragilise le contrat.

Quelles règles spécifiques s'appliquent au contrat saisonnier ?

Le contrat saisonnier bénéficie de plusieurs règles dérogatoires par rapport au CDD classique. Le tableau ci-dessous récapitule les principaux articles du Code du travail concernés.

Article Objet L1242-2, 3° Définition de l’emploi saisonnier L1243-10, 1° Exonération de l’indemnité de précarité L1244-1 Exemption du délai de carence entre CDD successifs L1244-2 Cumul d’ancienneté et clause de reconduction L1244-2-2 Droit à la reconduction du contrat

Exemption du délai de carence

Le contrat saisonnier échappe au délai de carence applicable entre deux CDD successifs. L'article L1244-1 du Code du travail écarte cette règle pour les emplois à caractère saisonnier.

Un employeur peut donc enchaîner plusieurs contrats saisonniers avec le même salarié, ou sur le même poste, sans respecter de délai d'attente entre eux. Cette souplesse distingue nettement le saisonnier du CDD ordinaire.

Droit à la reconduction du contrat

L'article L1244-2-2 du Code du travail prévoit un droit à la reconduction dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé. Ce droit suppose au moins deux saisons identiques effectuées dans la même entreprise sur deux années consécutives.

La branche dentaire n'étant pas visée par un arrêté en ce sens, ce droit ne s'impose pas automatiquement. Il peut toutefois résulter d'un accord d'entreprise ou d'une clause de reconduction insérée dans le contrat, sur le fondement de l'article L1244-2.

Cumul de l'ancienneté

Les durées des contrats saisonniers successifs dans une même entreprise se cumulent pour le calcul de l'ancienneté. Ce cumul influe sur les droits liés à l'ancienneté reconnus par la convention dentaire, comme la prime d'ancienneté.

👉 À noter : le contrat saisonnier n'ouvre en principe pas droit à la prime de précarité de 10 % versée en fin de CDD. Cette exclusion résulte de l'article L1243-10, 1° du Code du travail.

Quelles règles générales du CDD s'appliquent aussi ?

Au-delà de ses règles propres, le contrat saisonnier reste soumis aux dispositions générales du CDD. La période d'essai, la durée et le renouvellement suivent le droit commun, sauf disposition conventionnelle plus favorable.

Période d'essai

La période d'essai d'un contrat saisonnier se calcule à raison d'un jour par semaine de durée prévue. Elle est plafonnée à deux semaines pour un contrat de six mois ou moins, et à un mois au-delà.

Pendant cette période, les règles protectrices contre la rupture anticipée du CDD ne s'appliquent pas. Cette souplesse vaut pour tous les CDD, y compris saisonniers.

Durée maximale et renouvellement

Le contrat à durée déterminée saisonnier suit les règles de droit commun en matière de durée et de renouvellement. La durée totale, renouvellements compris, ne dépasse pas 18 mois dans la plupart des cas.

Lorsqu'il est conclu à terme imprécis, le contrat prend fin avec la saison concernée. La durée minimale prévue au contrat garantit alors un socle d'emploi au salarié.

Quels droits pour le salarié saisonnier en cabinet dentaire ?

Le salarié saisonnier bénéficie de l' égalité de traitement avec les salariés permanents de qualification équivalente. La convention dentaire s'applique à lui pendant toute la durée de son contrat, comme aux autres salariés en CDD.

Sa rémunération ne peut être inférieure au minimum conventionnel correspondant à sa classification et à son coefficient. Les majorations d'heures supplémentaires et les contreparties de garde lui sont dues dans les mêmes conditions que pour les permanents.

Le salarié acquiert des congés payés à raison de 2,5 jours ouvrables par mois travaillé. À la fin du contrat, une indemnité compensatrice couvre les jours acquis non pris, et la couverture prévoyance de branche s'applique selon les conditions du régime.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 18/06/2026.