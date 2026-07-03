Qu'est-ce que la classification dans la CCN des cabinets dentaires ?

Contrairement à de nombreuses conventions collectives qui utilisent un système de coefficients hiérarchiques, la convention collective des cabinets dentaires (IDCC 1619) repose sur un système de classification par catégories professionnelles . Chaque emploi est rattaché à une catégorie définie à l'Annexe I de la convention, qui détermine directement le taux horaire minimal applicable.

Ce système de classification structure l'ensemble des emplois du cabinet dentaire en quatre catégories principales (I à IV), elles-mêmes subdivisées en sous-catégories selon la nature des fonctions exercées et le niveau de qualification requis. La catégorie d'un salarié conditionne sa rémunération minimale, le calcul de sa prime d'ancienneté et ses droits en matière de prévoyance et de formation professionnelle.

Bon à savoir La CCN des cabinets dentaires n'utilise pas de système de coefficients ou d'indices comme d'autres conventions (métallurgie, commerce, etc.). La classification repose uniquement sur des catégories professionnelles associées à un taux horaire minimal.

Quelles sont les catégories professionnelles de la CCN cabinets dentaires ?

Catégorie I — Personnel d'entretien et de service

Cette catégorie regroupe les emplois liés à la maintenance, au ménage et à l'entretien des locaux du cabinet. Le taux horaire conventionnel est aligné sur le SMIC.

Catégorie II — Personnel administratif

La catégorie II comprend deux sous-catégories :

Cat. II.1 — Réceptionniste / Hôtesse d'accueil : accueil des patients, gestion du standard téléphonique, prise de rendez-vous. Taux horaire aligné sur le SMIC.

Cat. II.2 — Secrétaire technique : gestion administrative du cabinet (facturation, télétransmission, gestion des dossiers patients, correspondance). Taux horaire conventionnel supérieur au SMIC.

Catégorie III — Personnel technique

La catégorie III est la plus diversifiée et comprend trois sous-catégories :

Cat. III.1 — Aide dentaire : personnel assistant le praticien au fauteuil sans détenir le titre d'assistant dentaire. Réalise des tâches de préparation du matériel, de stérilisation et d'assistance.

Cat. III.2 — Assistant(e) dentaire qualifié(e) : titulaire du titre d'assistant dentaire (inscrit au RNCP). Assiste le praticien au fauteuil, gère la stérilisation, prépare les plateaux techniques et peut assurer des tâches administratives.

Cat. III.3 — Prothésiste dentaire : technicien travaillant exclusivement pour le praticien employeur. Cette sous-catégorie est divisée en 4 niveaux correspondant à des degrés d'expertise croissants.

Catégorie IV — Personnel en formation

Cette catégorie concerne les salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Leur rémunération est fixée en pourcentage du SMIC ou du salaire conventionnel de la catégorie visée, selon les dispositions du code du travail et de la convention.

Catégorie Emploi Taux horaire conventionnel 2025 Salaire mensuel brut (151,67 h) Cat. I Personnel d’entretien 11,88 € (SMIC 2025) 1 801,84 € Cat. II.1 Réceptionniste 11,88 € (SMIC 2025) 1 801,84 € Cat. II.2 Secrétaire technique 13,58 € 2 059,68 € Cat. III.1 Aide dentaire 12,37 € 1 876,16 € Cat. III.2 Assistant(e) dentaire qualifié(e) 13,72 € 2 080,91 € Cat. III.3 Niv. 1 Prothésiste dentaire 12,75 € 1 933,79 € Cat. III.3 Niv. 2 Prothésiste dentaire 16,10 € 2 441,89 € Cat. III.3 Niv. 3 Prothésiste dentaire 19,91 € 3 019,75 € Cat. III.3 Niv. 4 Prothésiste dentaire 21,68 € 3 288,19 € Cat. IV Personnel en formation Variable (% SMIC) Variable

⚠️ Alerte SMIC juin 2026 Le SMIC passant à 12,31 €/h au 1er juin 2026, les catégories I et II.1 seront automatiquement ajustées. L'aide dentaire (12,37 €) sera à peine au-dessus du nouveau SMIC.

Chaque catégorie est associée à un taux horaire minimal conventionnel qui constitue le plancher de rémunération pour l'emploi concerné. L'employeur ne peut pas rémunérer un salarié en dessous de ce taux, ni en dessous du SMIC si celui-ci est supérieur.

Le salaire mensuel brut se calcule en multipliant le taux horaire par le nombre d'heures mensualisées (151,67 heures pour un temps plein à 35 h/semaine). À ce salaire de base s'ajoutent la prime d'ancienneté (calculée sur le taux conventionnel de la catégorie) et d'éventuels compléments (heures supplémentaires, avantages en nature).

Exemple de calcul

Pour un(e) assistant(e) dentaire qualifié(e) (Cat. III.2) avec 5 ans d'ancienneté en 2025 :

Salaire de base : 13,72 € × 151,67 h = 2 080,91 € brut

Prime d'ancienneté (5 %) : 13,72 € × 5 % × 151,67 = 104,05 € brut

Total mensuel brut : 2 184,96 €

L'évolution de catégorie dans la convention des cabinets dentaires peut intervenir de deux manières :

Par l'obtention d'une qualification

L'obtention d'un titre ou diplôme reconnu entraîne une reclassification automatique . C'est notamment le cas lors de l'obtention du titre d'assistant dentaire (passage de Cat. III.1 à Cat. III.2), ou d'un brevet professionnel/BTM pour les prothésistes (passage à un niveau supérieur).

Par promotion décidée par l'employeur

L'employeur peut décider de promouvoir un salarié à une catégorie supérieure en fonction de l'évolution de ses compétences et responsabilités. Cette promotion doit être formalisée par un avenant au contrat de travail précisant la nouvelle catégorie et le taux horaire applicable.

À noter L'ancienneté dans le cabinet ne déclenche pas de changement automatique de catégorie. Elle ouvre droit à la prime d'ancienneté (2 % après 2 ans, +1 %/an, plafond 20 %) mais n'entraîne pas de reclassification.

Quel est l'impact de la classification sur les droits du salarié ?

La catégorie professionnelle influence plusieurs aspects des droits du salarié :

Rémunération minimale : le taux horaire conventionnel fixe le plancher de salaire

Prime d'ancienneté : calculée en pourcentage du salaire conventionnel de la catégorie

Prévoyance : les garanties et cotisations peuvent varier selon la catégorie (cadre/non-cadre)

Formation professionnelle : certains dispositifs de formation sont fléchés vers des catégories spécifiques

Mentions complémentaires : des compléments de rémunération sont prévus pour les qualifications supplémentaires (radioprotection, orthodontie, parodontie, implantologie)

Dernières évolutions de la classification (2024-2026)

La classification des emplois dans les cabinets dentaires a fait l'objet de plusieurs évolutions récentes :

Avenant du 22 février 2024 : modification de l'article 3.15 relatif à la prime d'ancienneté — étendu JO 1er juin 2024

Accord du 5 décembre 2024 : revalorisation des taux horaires au 1er janvier 2025 (+1,5 % postes qualifiés) — étendu JO 29 mars 2025

Avenant du 10 juillet 2025 : modification de l'article 5.1 relatif aux formations continues facultatives et à leur impact sur la classification — étendu JO 4 avril 2026

Avenant du 11 décembre 2025 : révision du Titre III relatif au contrat de travail — étendu JO 4 avril 2026

Le bulletin de paie doit obligatoirement mentionner la convention collective applicable (brochure 3255, IDCC 1619) et la catégorie professionnelle du salarié. En cas de doute sur sa classification, le salarié peut :

Vérifier la mention de sa catégorie sur son bulletin de paie

Comparer ses fonctions effectives avec les définitions de poste de l'Annexe I

Solliciter un entretien avec son employeur pour clarifier sa situation

Consulter les services de l'inspection du travail (DREETS) ou un représentant syndical