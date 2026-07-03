À retenir La grille de salaire des cabinets dentaires dépend de la convention collective nationale IDCC 1619 (brochure 3255) et fixe un taux horaire minimal par emploi et par niveau de qualification ;

Au 1er juin 2026, les postes non qualifiés (entretien, réceptionniste / hôtesse d'accueil) sont alignés sur le SMIC à 12,31 € brut/h

Les emplois qualifiés (assistant dentaire, aide dentaire, secrétaire technique, prothésiste) restent au-dessus du SMIC grâce aux revalorisations de branche ;

La prime d'ancienneté est obligatoire dès 2 ans de présence : 2 % du minimum conventionnel, puis +1 % par an, dans la limite de 20 % ;

L'employeur applique toujours le montant le plus favorable entre le taux conventionnel et le SMIC , sous peine de rappels de salaire sur 3 ans.

La convention collective des cabinets dentaires fixe des salaires minimaux propres à chaque catégorie de personnel. Au 1er juin 2026, les postes non qualifiés suivent le SMIC tandis que les emplois qualifiés bénéficient des revalorisations négociées par la branche. Nous détaillons ci-dessous la grille applicable, la prime d'ancienneté, le régime des heures supplémentaires et les obligations de l'employeur en matière de rémunération.

Quelle est la grille de salaire 2026 des cabinets dentaires ?

La grille de salaire 2026 des cabinets dentaires combine les minima conventionnels des emplois qualifiés et le SMIC pour les postes non qualifiés. Depuis le 1er juin 2026, le SMIC horaire brut atteint 12,31 € , soit 1 867,02 € brut mensuel pour 35 heures. Les postes d'entretien, de réception et de secrétaire s'alignent directement sur ce montant.

⚠️ À noter : les taux horaires des emplois qualifiés ci-dessous proviennent de l' accord du 12 février 2026 , applicable rétroactivement au 1er janvier 2026 (+1,5 % sur l'ensemble des taux qualifiés). Cet accord n'est pas encore étendu — seul un avis d'extension a été publié au Journal officiel. Il s'applique d'ores et déjà aux cabinets adhérents des organisations signataires (UD, CDF). Pour les autres cabinets, les taux de l'accord du 5 décembre 2024 restent la référence officielle, combinés au SMIC en vigueur.

Catégorie Emploi Taux horaire brut Salaire mensuel brut (35 h) Personnel de service Entretien / réception 12,31 € (SMIC) 1 867,02 € Personnel administratif Réceptionniste/Hôtesse d’acceuil 12,31 € (SMIC) 1 867,02 € Personnel administratif Secrétaire technique 13,78 € 2 090,01 € Personnel technique Aide dentaire 12,56 € 1 904,98 € Personnel technique Assistant(e) dentaire qualifié(e) 13,93 € 2 112,77 € Personnel technique Prothésiste dentaire niv. 1 12,94 € 1 962,61 € Personnel technique Prothésiste dentaire niv. 2 16,34 € 2 478,29 € Personnel technique Prothésiste dentaire niv. 3 20,21 € 3 065,24 € Personnel technique Prothésiste dentaire niv. 4 22,00 € 3 336,74 €

💡 Bon à savoir : un salarié en formation (assistant dentaire en contrat de professionnalisation) perçoit au minimum 90 % du SMIC, soit 11,08 € brut/h depuis le 1er juin 2026.

À qui s'applique la grille de salaire des cabinets dentaires ?

La grille de salaire des cabinets dentaires s'applique à tous les salariés relevant de la convention collective nationale des cabinets dentaires libéraux , identifiée par l' IDCC 1619 et la brochure 3255. Elle couvre les personnels employés par les chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral en France.

Les emplois se répartissent en trois familles :

le personnel de service : entretien ;

le personnel administratif : réceptionniste ou hôtesse d'accueil, secrétaire technique ;

le personnel administratif : secrétaires et secrétaires techniques ;

le personnel technique : aides dentaires, assistants dentaires qualifiés et prothésistes des niveaux 1 à 4.

L'employeur ne peut rémunérer un salarié ni en dessous du taux horaire conventionnel de sa catégorie, ni en dessous du SMIC en vigueur. Le montant le plus favorable au salarié s'applique toujours.

La prime d'ancienneté est un complément de rémunération obligatoire, calculé en pourcentage du taux horaire minimal conventionnel de la catégorie du salarié. Elle démarre dès 2 ans de présence dans le cabinet et progresse chaque année. Le barème conventionnel se construit ainsi :

2 % du minimum conventionnel dès 2 ans d'ancienneté révolus ;

+1 % par année supplémentaire au-delà de 2 ans ;

plafonnement à 20 % , atteint après 20 ans d'ancienneté.

Le tableau ci-dessous illustre l'impact de la prime d'ancienneté sur la base du minimum d'un assistant dentaire qualifié (13,93 €/h en 2026).

Ancienneté Taux Majoration (base 13,93 €/h) Moins de 2 ans 0 % 0 € 2 ans 2 % +0,28 €/h (~42 €/mois) 5 ans 5 % +0,70 €/h (~106 €/mois) 10 ans 10 % +1,39 €/h (~211 €/mois) 15 ans 15 % +2,09 €/h (~317 €/mois) 20 ans et plus 20 % +2,79 €/h (~423 €/mois)

Le montant exact varie selon la catégorie, puisque le calcul s'appuie sur le minimum conventionnel propre à chaque emploi. Les principes de calcul de cette prime d'ancienneté restent identiques pour l'ensemble du personnel du cabinet.

La prime de secrétariat existe-t-elle encore dans les cabinets dentaires ?

La prime de secrétariat reste inscrite dans la convention collective des cabinets dentaires, mais elle est en cours de suppression. L'avenant du 11 décembre 2025 a retiré l'article 3.16 « Prime de secrétariat » du titre III de la CCN.

Cet avenant a été étendu par l'arrêté du 26 mars 2026 (publié au JORF le 4 avril 2026, NOR : TRST2606671A). Depuis cette date, la suppression de l'article 3.16 s'applique à l'ensemble des cabinets dentaires de la branche , y compris les non-adhérents aux organisations signataires.. Il s'applique donc uniquement aux cabinets adhérents des organisations signataires (Les CDF, FSDL, UD), et non à l'ensemble de la branche.

Malgré la suppression de l'article 3.16, la grille salariale diffusée par Les CDF au 1er juin 2026 continue de mentionner cette prime à 205 € mensuels (proratisés pour un temps partiel). Cette incohérence entre le texte conventionnel (article supprimé et étendu) et l'annexe salariale est à surveiller ; un éclaircissement de la branche est attendu.

Quand la prime figure dans le contrat de travail individuel, sa suppression suppose l'accord du salarié, car elle constitue alors une modification d'un élément contractuel.

💡 Bon à savoir : la convention prévoit aussi des mentions complémentaires valorisées, soit 220 € pour la mention administrative, 215 € pour la mention ODF et 215 € pour la mention parodontologie-implantologie, sous réserve d'une attestation délivrée par la CPNE-FP de la branche.

Majoration des heures supplémentaires en cabinet dentaire

Les heures supplémentaires des cabinets dentaires suivent le régime légal de majoration . Chaque heure effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires ouvre droit à une rémunération majorée. Les taux applicables sont les suivants :

25 % de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires, soit de la 36e à la 43e heure ;

50 % de majoration pour les heures effectuées au-delà de la 43e heure.

Le contingent annuel légal s'établit à 220 heures par salarié. Les règles de majoration des heures supplémentaires s'appliquent dès lors qu'aucun accord d'entreprise plus favorable n'existe.

Exemple de calcul pour un assistant dentaire en 2026

Prenons un assistant dentaire qualifié rémunéré 13,93 €/h, travaillant 39 heures par semaine. Le calcul de sa rémunération mensuelle combine les heures normales et 4 heures supplémentaires hebdomadaires majorées à 25 %.

151,67 heures normales : 13,93 € × 151,67 = 2 112,77 € brut ;

4 heures supplémentaires hebdomadaires, soit 17,33 h/mois, majorées à 25 % : 13,93 € × 1,25 × 17,33 = 301,84 € brut ;

total mensuel brut estimé : 2 414,61 € .

Ce calcul reste indicatif et ne tient pas compte d'une éventuelle prime d'ancienneté ni des cotisations sociales. Le décompte précis des heures supplémentaires dépend du temps de travail réel constaté chaque mois, comme le rappellent les règles générales sur les heures supplémentaires.

Quel est l'impact du SMIC sur les minima conventionnels en 2026 ?

Le SMIC constitue le plancher absolu de rémunération dans les cabinets dentaires. En 2026, deux revalorisations se sont succédé et ont relevé les salaires des postes non qualifiés :

au 1er janvier 2026 : 12,02 € brut/h, soit 1 823,03 € brut mensuel ;

au 1er juin 2026 : 12,31 € brut/h, soit 1 867,02 € brut mensuel.

Les postes d'entretien et de réceptionniste / hôtesse d'accueil ont donc été réajustés automatiquement au 1er juin 2026 . Les emplois qualifiés dont le taux conventionnel reste supérieur au SMIC ne sont pas concernés par ce relèvement immédiat. L'employeur reste libre d'accorder une augmentation de salaire au-delà des minima pour fidéliser ses équipes.

👉 À noter : quand le taux horaire conventionnel passe sous le SMIC après une revalorisation, c'est le SMIC qui s'applique de plein droit, sans attendre un nouvel accord de branche.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de salaire ?

L'employeur d'un cabinet dentaire doit respecter plusieurs obligations de rémunération issues de la convention collective et du Code du travail.

appliquer au minimum le taux horaire conventionnel ou le SMIC, en retenant le plus favorable ;

verser la prime d'ancienneté dès 2 ans de présence ;

mentionner la convention collective applicable (brochure 3255, IDCC 1619) sur le bulletin de paie ;

appliquer les majorations pour heures supplémentaires ;

ajuster la rémunération en cas de changement de qualification.

Le non-respect de ces règles expose l'employeur à des rappels de salaire sur une période de 3 ans. Un logiciel de paie paramétré pour l'IDCC 1619 sécurise l'application de la grille et limite ce risque.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.Dernière vérification le 2026-06-19.