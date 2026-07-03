À retenir La période d'essai en CDI dure 2 mois pour tous les salariés des cabinets dentaires, quelle que soit leur fonction ;

Elle est renouvelable une seule fois pour une durée identique, soit 4 mois maximum , à condition que le contrat le prévoie et que le salarié donne son accord ;

En CDD , la durée est proportionnelle au contrat (1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines pour les contrats de 6 mois ou moins) et n'est jamais renouvelable ;

La rupture reste libre des deux côtés, sans motif ni indemnité, mais un délai de prévenance allant de 24 heures à 1 mois s'applique selon l'ancienneté ;

L' avenant du 11 décembre 2025 porte sur la prime de secrétariat et ne change rien aux règles de la période d'essai.

La convention collective nationale des cabinets dentaires (IDCC 1619, brochure 3255) encadre la période d'essai à son article 3.4. Elle fixe une durée unique de 2 mois en CDI, prévoit un renouvellement encadré, et reprend les délais de prévenance du Code du travail en cas de rupture. Voici les durées applicables selon le contrat, les conditions de renouvellement et les obligations qui pèsent sur l'employeur.

Quelle est la durée de la période d'essai dans un cabinet dentaire ?

La période d'essai dans un cabinet dentaire dure 2 mois en CDI pour l'ensemble des salariés, et se calcule proportionnellement à la durée du contrat en CDD. L'article 3.4 de la CCN fixe ces durées, qui s'imposent à tous les employeurs de la branche.

Type de contrat Durée initiale Renouvellement CDI (tous salariés) 2 mois 1 fois, soit 4 mois maximum CDD de 6 mois ou moins 1 jour par semaine de contrat, dans la limite de 2 semaines (14 jours calendaires) Non renouvelable CDD de plus de 6 mois 1 mois maximum Non renouvelable

💡 Bon à savoir : en l'absence de précision conventionnelle, la période d'essai se décompte en jours calendaires, samedis, dimanches et jours fériés inclus, conformément à l'article L. 1221-19 du Code du travail.

Quelle est la durée de la période d'essai en CDI ?

L'article 3.4 de la CCN fixe la durée de la période d'essai en CDI, tandis que les durées en CDD relèvent du Code du travail (article L. 1242-10). Ces règles s'imposent à tous les employeurs de la branche. Cette durée unique s'applique sans distinction de catégorie professionnelle : assistant(e) dentaire, secrétaire médical(e), prothésiste, aide dentaire ou personnel d'entretien relèvent du même régime.

Cette uniformité s'explique par la composition des effectifs : la grande majorité du personnel des cabinets dentaires appartient à la catégorie des employés. La convention ne reprend donc pas la gradation prévue par le Code du travail, qui autorise des durées plus longues pour les agents de maîtrise et les cadres. À titre de repère, l'article L. 1221-19 du Code du travail fixe les maximums légaux suivants :

employés et ouvriers : 2 mois maximum ;

agents de maîtrise et techniciens : 3 mois maximum ;

cadres : 4 mois maximum.

Dans un cabinet dentaire, la règle conventionnelle de 2 mois prime et s'applique à chacun, y compris à un salarié cadre. La durée doit figurer noir sur blanc dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement, à défaut de quoi l'embauche devient définitive dès le premier jour.

Quelle est la durée de la période d'essai en CDD ?

La période d'essai en CDD se calcule à la durée du contrat, selon l'article 3.4 de la CCN et l'article L. 1242-10 du Code du travail. Le principe : 1 jour d'essai par semaine de contrat, avec un plafond qui dépend de la durée totale. Deux cas se présentent :

CDD de 6 mois ou moins : 1 jour par semaine de contrat, dans la limite de 2 semaines, soit 14 jours calendaires ;

CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.

Prenons un exemple concret. Pour un CDD de 12 semaines (environ 3 mois) conclu avec un assistant dentaire, la période d'essai atteint 12 jours. Pour un CDD de 8 mois, elle plafonne à 1 mois. La période d'essai en CDD ne se renouvelle jamais , contrairement au CDI.

👉 À noter : pour un CDD sans terme précis, par exemple un remplacement, la durée d'essai se calcule à partir de la durée minimale inscrite au contrat.

Le renouvellement de la période d'essai est possible une seule fois en CDI , pour une durée identique à la période initiale. La durée totale, renouvellement compris, atteint donc 4 mois maximum .

Deux conditions cumulatives s'appliquent :

la possibilité de renouvellement est prévue par la convention collective (article 3.4) ;

la clause de renouvellement figure dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.

L'employeur notifie le renouvellement par écrit , par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, avant la fin du deuxième mois de la période initiale. Un renouvellement notifié après ce terme est nul. L' accord du salarié reste requis : la jurisprudence l'exige systématiquement, même quand le texte conventionnel n'en parle pas (Cass. soc., 25 nov. 2009, n° 08-43.008).

👉 À noter : en CDD, la période d'essai ne se renouvelle jamais. Seul le CDI ouvre cette possibilité, dans les conditions prévues par la convention.

Quels sont les délais de prévenance en cas de rupture ?

Le délai de prévenance en période d'essai varie de 24 heures à 1 mois selon le temps de présence du salarié et la partie qui rompt le contrat.

Quand la rupture vient de l'employeur :

Temps de présence du salarié Délai de prévenance Moins de 8 jours 24 heures 8 jours à 1 mois 48 heures 1 mois à 3 mois 2 semaines Plus de 3 mois 1 mois

Quand la rupture vient du salarié :

Temps de présence du salarié Délai de prévenance Moins de 8 jours 24 heures 8 jours ou plus 48 heures

Si l'employeur ne respecte pas ce délai, la rupture reste valable, mais le salarié perçoit une indemnité compensatrice égale au salaire brut qu'il aurait touché jusqu'au terme du délai. La période d'essai, renouvellement inclus, ne se prolonge pas du fait du délai de prévenance.

La rupture de la période d'essai obéit à un formalisme allégé par rapport au licenciement. L'employeur n'a pas à organiser d'entretien préalable, ni à rédiger une lettre motivée, ni à verser d'indemnité de licenciement. Quelques règles encadrent toutefois cette rupture :

la rupture ne doit pas être abusive ni reposer sur un motif discriminatoire ;

elle doit intervenir pendant la période d'essai, renouvellement compris ;

l'écrit reste recommandé (LRAR ou remise en main propre) pour dater la rupture ;

le délai de prévenance doit être respecté.

À la fin du contrat, le salarié reçoit son certificat de travail, son attestation France Travail et son solde de tout compte.

⚠️ Attention : la rupture de la période d'essai d'une salariée enceinte reste possible, mais ne doit jamais reposer sur l'état de grossesse. En cas de litige, l'employeur doit démontrer que sa décision s'appuie sur des éléments objectifs liés aux compétences professionnelles.

Dans quels cas la période d'essai est-elle suspendue ?

La période d'essai est suspendue, puis prolongée d'autant , lorsque le salarié s'absente pour un motif justifié. Le décompte s'arrête pendant l'absence et reprend au retour du salarié (Cass. soc., 23 nov. 2005). Les principales situations de suspension sont :

l'arrêt maladie, professionnel ou non ;

les congés payés pris durant la période d'essai ;

le congé sans solde ;

la fermeture temporaire du cabinet ;

les jours de RTT, lorsqu'ils s'appliquent.

Les jours fériés chômés, eux, ne suspendent pas la période d'essai, puisque le décompte s'effectue en jours calendaires. Par exemple, un assistant dentaire absent 5 jours pour arrêt maladie voit sa période d'essai prolongée de 5 jours calendaires.

Quelles sont les obligations de l'employeur ?

L'employeur d'un cabinet dentaire doit respecter plusieurs obligations pour sécuriser la période d'essai. La première : mentionner expressément la période d'essai et sa durée dans le contrat, sans quoi le salarié est embauché définitivement dès le premier jour.

Les autres obligations à retenir :

clause de renouvellement : si le renouvellement est envisagé, la clause doit figurer dans le contrat initial ;

information sur la CCN applicable : le salarié doit connaître la convention qui le régit (IDCC 1619, brochure 3255) ;

respect des délais de prévenance en cas de rupture ;

remise des documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation France Travail et reçu pour solde de tout compte.

Une gestion rigoureuse de ces étapes limite le risque de requalification ou de contentieux. Un logiciel de paie et RH vous aide à suivre les dates clés de la période d'essai et à générer automatiquement les documents de fin de contrat conformes à la convention.

Simplifiez la gestion de votre paie avec PayFit Découvrez notre solution RH et Paie 100 % conforme aux conventions collectives. Demander une démo

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-06-19.