À retenir Les salariés des cabinets dentaires acquièrent 2,5 jours ouvrables par mois , soit 30 jours ouvrables (5 semaines) par an, sur une période de référence allant du 1er juin au 31 mai .

L'avenant du 24 octobre 2024 , étendu le 11 décembre 2025 , a réécrit l'article 6.2 de la convention collective (IDCC 1619) et instauré une règle plus favorable que la loi pendant les arrêts maladie.

Pendant un arrêt maladie , vous continuez d'acquérir des congés comme du travail effectif dans la limite de 30 jours d'absence par année civile , puis selon le régime légal au-delà.

Les congés pour événements familiaux s'ajoutent aux congés payés et sont rémunérés ; le salarié bénéficie toujours de la durée la plus favorable entre la convention et la loi.

La convention ne prévoit aucun jour de congé supplémentaire pour ancienneté , ni de jours de fractionnement spécifiques au-delà des règles légales.

Quels sont les droits aux congés payés dans la CCN des cabinets dentaires ?

Les salariés des cabinets dentaires bénéficient du régime légal de congés payés, soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif , correspondant à 30 jours ouvrables par an (5 semaines). La convention collective des cabinets dentaires (IDCC 1619) ne prévoit pas de jours de congé supplémentaires au-delà du minimum légal.

L'avenant du 24 octobre 2024, étendu par arrêté du 11 décembre 2025 (JORF du 26 décembre 2025), a profondément remanié l'article 6.2 de la convention relatif aux congés payés, notamment en ce qui concerne l'incidence de la maladie sur l'acquisition et la prise des congés.

Bon à savoir L'avenant du 24 octobre 2024 a fait l'objet d'une réserve d'extension sur l'article 6.2.1 : l'employeur doit respecter le droit au congé simultané des conjoints ou partenaires de PACS travaillant dans le même cabinet (art. L. 3141-14 C. trav.).

Quelle est la période de référence et de prise des congés ?

Période de référence des congés payés

La période de référence pour l'acquisition des congés payés court du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N . C'est la période légale par défaut, la convention ne prévoyant pas de dérogation sur ce point.

La période de prise du congé principal est fixée par l'employeur après consultation du personnel. Le congé principal (au moins 12 jours ouvrables continus) doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre . L'employeur fixe l'ordre des départs en tenant compte de la situation familiale, de l'ancienneté et de l'activité éventuelle chez un autre employeur.

Versement anticipé de l'indemnité

L'article 6.2.3 (avenant du 24/10/2024) permet au salarié de demander par écrit, au moins 15 jours avant son départ , le versement anticipé de la moitié ou de la totalité de son indemnité de congés payés.

Quels sont les congés pour événements familiaux ?

L'article 6.4 de la convention collective (modifié par avenant du 15 septembre 2022, étendu par arrêté du 3 février 2023) prévoit des congés exceptionnels rémunérés pour événements familiaux. Certains sont plus favorables que le minimum légal, mais soumis à une condition d'ancienneté de 6 mois dans le cabinet.

Événement familial CCN cabinets dentaires (art. 6.4) Minimum légal Durée applicable Mariage ou PACS du salarié 6 jours (après 6 mois) 4 jours 6 jours (4 jours avant 6 mois d’ancienneté) Mariage d’un enfant 2 jours (après 6 mois) 1 jour 2 jours (1 jour avant 6 mois) Mariage d’un frère ou d’une sœur 1 jour (après 6 mois) aucun 1 jour (après 6 mois) Naissance ou adoption 3 jours 3 jours 3 jours Décès d’un enfant 6 jours (7 si < 25 ans ou parent) 12 jours (14 si moins de 25 ans*) 12 jours, 14 si moins de 25 ans Congé de deuil (enfant de moins de 25 ans) 8 jours 8 jours 8 jours en plus Décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin 6 jours 3 jours 6 jours Décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 7 jours 14 jours 14 jours Décès du père ou de la mère 3 jours 3 jours 3 jours Décès d’un beau-parent 3 jours 3 jours 3 jours Décès d’un frère ou d’une sœur Non-prévu 3 jours 3 jours Décès d’un grand-parent ou arrière-grand-parent 2 jours aucun 2 jours Déménagement 1 jour (après 6 mois) aucun 1 jour (après 6 mois) Annonce d’un handicap, cancer ou pathologie chronique de l’enfant 2 jours 10 jours 10 jours

*12 jours portés à 14 si l'enfant a moins de 25 ans, s'il était lui-même parent (quel que soit son âge), ou pour une personne de moins de 25 ans à charge.

À retenir Les congés pour événements familiaux sont des jours ouvrables, rémunérés comme temps de travail effectif. Ils ne se déduisent pas des congés payés annuels. Un supplément de distance (+1 ou +2 jours) s'applique si le lieu de l'événement est à plus de 300 ou 600 km.

Le nouvel article 6.2 (avenant du 24/10/2024) ne contient pas de disposition conventionnelle spécifique sur le fractionnement. Ce sont donc les dispositions légales qui s'appliquent (art. L. 3141-19 et L. 3141-23 du Code du travail) :

2 jours ouvrables supplémentaires si au moins 6 jours du congé principal sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre

1 jour ouvrable supplémentaire si 3 à 5 jours sont pris hors période

L'employeur et le salarié peuvent toutefois convenir d'une renonciation aux jours de fractionnement par accord individuel.

La CCN prévoit-elle des congés d'ancienneté ?

La convention collective des cabinets dentaires ne prévoit pas de jours de congé supplémentaires liés à l'ancienneté . L'ancienneté dans le cabinet ouvre droit à la prime d'ancienneté (2 % après 2 ans, +1 %/an, plafond 20 %), mais ne génère pas de jours de congé additionnels.

Si des congés d'ancienneté sont mentionnés dans le contrat de travail ou résultent d'un usage dans le cabinet, ils restent applicables en tant qu'avantage individuel ou collectif acquis.

Quel est l'impact de la maladie sur les congés payés ?

Loi du 22 avril 2024 (DDADUE)

La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a modifié les règles d'acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie. Depuis cette date, tout salarié en arrêt maladie (professionnel ou non) continue d'acquérir des congés payés , dans la limite de 2 jours ouvrables par mois (24 jours/an maximum) pour les arrêts non professionnels.

Disposition CCN plus favorable (art. 6.2.4)

L'avenant du 24 octobre 2024 a introduit une disposition plus favorable que la loi pour les 30 premiers jours d'arrêt maladie non professionnel : le salarié continue d'acquérir 2,5 jours ouvrables par mois (au lieu de 2 jours légaux), dans la limite de 30 jours par année civile . Au-delà de 30 jours, le régime légal (2 jours/mois) s'applique.

Important En cas de maladie survenant pendant les congés payés, le salarié peut demander l'interruption de ses congés sur présentation d'un justificatif médical dans un délai de 72 heures. Les jours de congé non pris sont reportés. En cas de maladie avant le départ, les congés sont intégralement reportés.

Le calcul de l'indemnité de congés payés suit les règles de droit commun (art. L. 3141-24 C. trav.). L'employeur doit comparer deux méthodes et retenir la plus favorable au salarié :

Règle du 1/10e : 10 % de la rémunération brute totale perçue pendant la période de référence

Règle du maintien de salaire : rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé

Pour les périodes d'arrêt maladie non professionnel, la rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité est fixée à 80 % de la rémunération (art. L. 3141-24, I, 4° C. trav.).

Quelles sont les obligations de l'employeur ?

Informer les salariés de la période de prise des congés au moins 2 mois à l'avance

Communiquer l'ordre des départs au moins 1 mois avant la date de départ

Respecter le droit au congé simultané des conjoints/partenaires PACS travaillant dans le même cabinet

Appliquer la méthode de calcul de l'indemnité la plus favorable au salarié

Mentionner les congés pris et le solde restant sur le bulletin de paie

Tenir un compteur de congés pour chaque salarié

Quelles périodes sont assimilées à du travail effectif ?

Sont notamment assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul des droits à congés :

les congés payés eux-mêmes ;

les congés pour événements familiaux ;

les périodes de congé maternité, paternité et adoption ;

les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

les arrêts maladie non professionnelle (depuis la loi du 22 avril 2024) ;

les périodes de formation professionnelle ;

les jours fériés chômés.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-06-19.