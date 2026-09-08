A retenir La convention collective de l'immobilier encadre les relations de travail dans le secteur, sous l'identifiant IDCC 1527 ;

Elle s'applique aux agences immobilières, administrateurs de biens, sociétés immobilières, syndics et à certaines holdings ;

Elle prévoit des avantages au-delà de la loi : 13e mois , prime d'ancienneté de 32 € tous les 3 ans, prime anniversaire aux 25 et 30 ans de service et maintien de salaire renforcé en cas d'arrêt maladie ;

La convention collective ne prime sur la loi que lorsque ses dispositions sont plus favorables au salarié ;

Dès 1 an d'ancienneté, un salarié en arrêt maladie touche un maintien de salaire, avec un délai de carence de 7 jours entre 1 et 3 ans d'ancienneté, puis sans délai de carence au-delà de 3 ans.

Vous dirigez une agence immobilière ou une société d'administration de biens et vous cherchez à comprendre vos obligations ? La convention collective de l'immobilier fixe des règles précises sur les salaires, les primes, les congés et la rupture du contrat de travail. Nous vous détaillons ce qu'elle prévoit concrètement, pour vous comme pour vos salariés.



Qu'est-ce que la convention collective de l'immobilier ?

La convention collective de l'immobilier régit les relations de travail entre employeurs et salariés du secteur immobilier. Son intitulé complet est « convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. », signée le 9 septembre 1988. Elle est identifiable par son numéro d'IDCC 1527.

Elle adapte les règles générales du droit du travail (salaire, congés, primes, rupture du contrat) aux spécificités du métier. On parle parfois à tort de convention collective d'agence immobilière, mais c'est bien la convention collective de l'immobilier qui s'applique à ces entreprises.

Quelles entreprises doivent appliquer la convention collective de l'immobilier ?

La convention collective de l'immobilier s'applique sur le territoire métropolitain aux activités de l'immobilier, aux administrateurs de biens, aux sociétés immobilières et aux agents immobiliers. Les syndics de copropriété entrent également dans son champ d'application.Plus précisément, elle concerne :

les entreprises dont le code APE relève de la division 68 (activités immobilières) ;

les entreprises dont le code APE est 8110Z (activités combinées de soutien lié aux bâtiments) ;

les résidences de tourisme et résidences hôtelières dont le code APE est 5520Z ;

les holdings (codes APE 6420Z et 7010Z ) dont l'activité principale s'exerce à travers des filiales relevant de la convention, des groupements d'intérêt économique, associations ou syndicats créés par un groupe d'entreprises relevant de la convention ;

les organisations professionnelles patronales signataires de la convention.

💡 Bon à savoir : le code APE est un identifiant composé de 4 chiffres et une lettre, attribué à chaque entreprise en fonction de son activité principale. Voici les principaux codes APE rattachés au secteur immobilier :

Code APE Activité 6831Z Agences immobilières 6810Z Activités des marchands de biens immobiliers 6820A Location de logements 6820B Location de terrains et d’autres biens immobiliers 6832A Administration d’immeubles et autres biens immobiliers 6832B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier

À quoi sert la convention collective de l'immobilier ?

Une convention collective crée des dispositions plus favorables que le droit du travail pour les entreprises auxquelles elle s'applique. Vous devez l'appliquer en priorité sur la loi uniquement si ses dispositions sont plus favorables au salarié.

En revanche, si une clause de la convention collective est moins favorable que la loi, c'est la loi qui prévaut. La convention collective nationale de l'immobilier adapte ainsi le droit du travail aux réalités du secteur, avec des règles souvent plus précises et plus protectrices que le cadre légal général.

Guide de la convention de l'immobilier Télécharger gratuitement

Quelles sont les principales spécificités prévues par la convention collective de l'immobilier ?

La convention collective de l'immobilier couvre les salaires, les primes, le préavis, l'arrêt maladie et les congés. Voici le détail de chaque volet.

Quels salaires minimums prévoit la convention collective de l'immobilier ?

Les salaires de la convention collective de l'immobilier sont fixés par une grille de salaires qui distingue chaque niveau de classification. Vous devez respecter ces minimums et appliquer le SMIC lorsqu'ils lui sont inférieurs.

Quelles primes sont prévues par la convention collective de l'immobilier ?

La convention collective de l'immobilier prévoit trois primes principales : le 13e mois, la prime d'ancienneté et la prime anniversaire.Le 13e mois est versé en décembre. Il correspond à 1 mois de salaire global brut mensuel, calculé au prorata du temps de présence dans l'année.

La prime d'ancienneté est versée à tous les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté, quel que soit leur niveau dans la grille de classification :

majoration du salaire brut mensuel de 32 € , tous les 3 ans, au 1er janvier suivant la date anniversaire d'entrée du salarié dans l'entreprise ;

cette règle s'applique uniformément du niveau employé 1 (E1) au niveau cadre 4 (C4), y compris pour les négociateurs immobiliers, cadres ou non.

💡 Bon à savoir : dans la convention collective de l'immobilier, la classification des salariés distingue les niveaux suivants :

employé 1, employé 2, employé 3 ;

agent de maîtrise 1, agent de maîtrise 2 ;

cadre 1, cadre 2, cadre 3, cadre 4.

La prime anniversaire récompense l'ancienneté longue durée. Le salarié ayant 25 ans ou 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise touche une prime d'un montant égal à son salaire global brut mensuel contractuel acquis à cette date.

💡 Bon à savoir : pour les salariés rémunérés à la commission, la prime anniversaire est égale au 13e de la rémunération perçue sur les 12 mois précédents.

Quel préavis s'applique dans la convention collective de l'immobilier ?

Le préavis varie selon la situation. Différents préavis sont prévus par la convention collective de l'immobilier, notamment en cas de :

démission ;

licenciement ;

départ à la retraite ;

rupture pendant la période d'essai.

Quel maintien de salaire en cas d'arrêt maladie dans la convention collective de l'immobilier ?

Les dispositions relatives aux arrêts maladie dans la convention collective de l'immobilier sont plus favorables pour le salarié que la loi. Dès 1 an d'ancienneté, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire.

Ce maintien s'accompagne toutefois d'un délai de carence de 7 jours pour une ancienneté comprise entre 1 et 3 ans. Passé 3 ans de présence dans l'entreprise, ce délai de carence disparaît et l'indemnisation démarre dès le premier jour d'arrêt.

Quelles règles s'appliquent aux congés dans la convention collective de l'immobilier ?

Il existe des règles particulières relatives aux congés dans la convention collective de l'immobilier, notamment pour les congés spéciaux et la grossesse.

💡 Bon à savoir : dès que le temps de travail journalier atteint 6 heures, la salariée enceinte a droit à une pause de 30 minutes, contre 20 minutes seulement dans le cadre légal général. Durant le congé maternité, le salaire brut est maintenu dans son intégralité grâce à un complément versé par l'employeur.Par ailleurs, la convention collective de l'immobilier permet d'accorder des RTT pour réduire le temps de travail en dessous de 39 heures hebdomadaires.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-09.