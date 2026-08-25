À retenir La convention collective de l'immobilier (IDCC 1527) prévoit des congés pour événements familiaux à l'article 22, avec des durées parfois plus favorables que le Code du travail ;

Depuis la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 , le congé pour l'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant passe de 5 à 10 jours ouvrables , un minimum légal supérieur à celui prévu par la CCN Immobilier (2 jours) ;

En cas de décès d'un enfant , le minimum légal (12 ou 14 jours ouvrables) prime sur la durée conventionnelle, plus courte ;

Ces congés sont rémunérés et assimilés à du temps de travail effectif : ils n'entraînent aucune baisse de salaire ni de réduction des congés payés ;

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour en bénéficier.

Que sont les congés exceptionnels dans la convention collective de l'immobilier ?

Le tableau ci-dessous compare, pour chaque événement, la durée prévue par la CCN Immobilier (article 22, avenant n° 96 du 23 novembre 2022) et le minimum légal fixé par le Code du travail. La durée applicable est toujours la plus favorable des deux.



Bon à savoir Les congés exceptionnels de la CCN Immobilier n'entraînent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l'ancienneté et du temps de présence sur l'exercice.

Quelle est la liste complète des congés exceptionnels applicables ?

Le tableau ci-dessous présente, pour chaque événement, la durée prévue par la CCN Immobilier et le minimum légal issu du Code du travail (article L. 3142-4, modifié par la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023). La durée effectivement applicable est la plus favorable des deux.

Événement CCN Immobilier Minimum légal Durée applicable Mariage ou PACS du salarié 6 jours ouvrables 4 jours ouvrables 6 jours ouvrables (CCN) Mariage d’un enfant, ascendant, frère ou sœur 1 jour ouvrable 1 jour (enfant uniquement) 1 jour ouvrable Naissance d’un enfant 3 jours ouvrables 3 jours 3 jours ouvrables Arrivée d’un enfant en vue d’adoption 3 jours ouvrables 3 jours 3 jours ouvrables Décès du conjoint, partenaire pacsé, concubin 3 jours ouvrables 3 jours 3 jours ouvrables Décès d’un ascendant (parents, grands-parents, arrière-grands-parents) 3 jours ouvrables 3 jours (parents uniquement) 3 jours ouvrables (CCN, plus large) Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrables 3 jours 3 jours ouvrables Décès des beaux-parents 3 jours ouvrables 3 jours 3 jours ouvrables Décès d’un enfant ≥ 25 ans (sans enfant lui-même) 5 jours ouvrables 12 jours ouvrables 12 jours ouvrables (loi) Décès d’un enfant < 25 ans, enfant parent, ou personne < 25 ans à charge 7 jours ouvrés 14 jours ouvrables 14 jours ouvrables (loi) Congé de deuil (en sus, mêmes conditions) Non prévu 8 jours ouvrables 8 jours ouvrables (loi), en sus Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur 1 jour ouvrable Non prévu 1 jour ouvrable (CCN) Cérémonie religieuse concernant un enfant 1 jour ouvrable Non prévu 1 jour ouvrable (CCN) Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant 2 jours ouvrables 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables (loi)

Les congés exceptionnels, ou congés pour événements familiaux, permettent à tout salarié de s'absenter à l'occasion d'un événement personnel majeur : mariage, naissance, décès d'un proche ou annonce d'un handicap chez un enfant. Ces jours sont rémunérés et ne s'imputent pas sur les congés payés annuels.

La convention collective de l'immobilier organise ces congés à l'article 22, dans sa version issue de l'avenant n° 96 du 23 novembre 2022. Le Code du travail fixe par ailleurs des durées minimales que la convention ne peut pas réduire. Dès qu'un écart existe entre les deux, la disposition la plus favorable au salarié s'applique automatiquement.

Point de vigilance Ces congés n'entraînent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l'ancienneté et du temps de présence sur l'exercice.



Dans quels cas la loi est-elle plus favorable que la convention collective ?

Trois événements font l'objet d'un plancher légal supérieur à la durée fixée par la CCN Immobilier. Vous devez donc appliquer le minimum légal, et non la durée conventionnelle, dans ces trois situations.

Décès d'un enfant de 25 ans ou plus, sans enfant lui-même

La CCN prévoit 5 jours ouvrables, mais le Code du travail impose 12 jours ouvrables depuis la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023. C'est cette durée légale qui s'applique, plus favorable au salarié.

Décès d'un enfant de moins de 25 ans, d'un enfant lui-même parent, ou d'une personne de moins de 25 ans à charge

La CCN prévoit 7 jours ouvrés, mais la loi impose 14 jours ouvrables. Un congé pour décès de deuil supplémentaire de 8 jours ouvrables peut s'y ajouter, dans les conditions de l'article L. 3142-1-1 du Code du travail.

Annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant

La CCN prévoit 2 jours ouvrables. La loi n° 2026-492 du 12 juin 2026, entrée en vigueur le 14 juin 2026, a porté ce congé pour enfant handicapé de 5 à 10 jours ouvrables. C'est ce nouveau plancher légal qui s'applique désormais, quasiment le quintuple de la durée conventionnelle.



Attention En cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à charge effective et permanente, un congé de deuil de 8 jours ouvrables s'ajoute au congé pour décès. Ce congé est fractionnable et peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès.



Quelles sont les conditions pour bénéficier de ces congés exceptionnels ?

Prise au moment de l'événement : le congé doit être pris dans une période proche de l'événement justificatif, sans possibilité de report à une date ultérieure ;

Production d'un justificatif : le salarié fournit un document attestant de l'événement, comme un acte de mariage, de naissance ou un certificat de décès ;

Aucune condition d'ancienneté : ces congés exceptionnels sont ouverts à tous les salariés relevant de la CCN Immobilier dès leur embauche ;

Rémunération maintenue : ces jours d'absence n'entraînent aucune réduction de salaire et sont assimilés à du temps de travail effectif.

Quelles sont les spécificités de la CCN Immobilier par rapport au droit commun ?

Plusieurs événements bénéficient d'un traitement plus généreux, ou tout simplement inexistant, dans le Code du travail.

Mariage du salarié : 6 jours ouvrables, contre 4 jours en droit commun. C'est l'un des congés mariage les plus généreux parmi les conventions collectives ;

Mariage d'un ascendant, frère ou sœur : 1 jour ouvrable, non prévu par le Code du travail ;

Décès des grands-parents et arrière-grands-parents : 3 jours ouvrables, un événement non couvert par la loi pour cette parenté éloignée ;

Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvrable, non prévu par la loi ;

Cérémonie religieuse d'un enfant : 1 jour ouvrable, pour un baptême ou une communion par exemple, absent du Code du travail.

Ces spécificités s'ajoutent aux règles générales déjà applicables en matière de préavis et de temps de travail dans le secteur immobilier.

Les jours de congés exceptionnels de l'article 22 sont décomptés en jours ouvrables, c'est-à-dire tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés habituellement non travaillés. Pour le décès d'un enfant, les durées légales sont également exprimées en jours ouvrables, sauf la durée de 7 jours prévue par la CCN qui reste exprimée en jours ouvrés.

À noter Un salarié qui se marie un vendredi peut, par exemple, décompter son congé ainsi : le jeudi précédent, le vendredi jour de l'événement, le samedi et le lundi suivant, selon le choix qu'il exprime auprès de son employeur.



Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-07.