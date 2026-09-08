Qu'est-ce qu'un avantage en nature dans le secteur immobilier ?

Un avantage en nature désigne tout bien ou service fourni gratuitement (ou à tarif réduit) par l'employeur, permettant au salarié de réaliser une économie sur une dépense personnelle. L'article L242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que cet avantage constitue un élément de rémunération soumis à cotisations sociales.

Dans le secteur immobilier, plusieurs catégories d'avantages en nature se rencontrent fréquemment :

logement de fonction : gardiens d'immeubles, concierges, salariés logés par nécessité de service

véhicule de fonction : négociateurs immobiliers, cadres en déplacement régulier

outils NTIC : téléphone, ordinateur, tablette utilisés à titre personnel

nourriture : repas fournis dans les résidences de tourisme ou lors de permanences

L'avantage en nature se distingue du remboursement de frais professionnels : le premier correspond à un usage privé, le second couvre des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

Bon à savoir La CCN Immobilier (IDCC 1527) ne doit pas être confondue avec la CCN des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043), qui prévoit un régime spécifique pour l'avantage en nature logement des gardiens d'habitation.

Que prévoit la CCN Immobilier pour les avantages en nature ?

La convention collective de l'immobilier ne consacre pas d'article dédié aux avantages en nature. En revanche, l'article 37 encadre la notion de salaire global brut contractuel, qui impacte directement leur prise en compte.

L'intégration dans le salaire global brut contractuel

L'article 37.3.1 définit le salaire global brut mensuel contractuel comme le salaire réel perçu par le salarié. Cette notion large englobe l'ensemble des éléments de rémunération, y compris les avantages en nature.

L'article 37.4 liste les éléments exclus de la vérification du minimum conventionnel : intéressement, participation, primes exceptionnelles, heures supplémentaires, prime d'ancienneté, remboursements de frais, etc. Les avantages en nature ne figurent pas dans cette liste d'exclusions, ce qui signifie qu'ils entrent dans le calcul servant à vérifier le respect du salaire minimum conventionnel.

À noter Conformément à l'article 37.4 de la CCN Immobilier, un salarié est réputé rempli de ses droits dès lors que son salaire global brut annuel contractuel atteint au moins le minimum conventionnel. Les avantages en nature, non exclus par le texte, participent à cette vérification.

Le logement de fonction est particulièrement répandu dans le secteur : gardiens de résidences, agents de maintenance, personnels d'accueil en résidences de tourisme. Deux méthodes d'évaluation coexistent.

Méthode forfaitaire (barème URSSAF 2026)

L'évaluation forfaitaire repose sur un barème à 8 tranches fondé sur la rémunération brute mensuelle et le nombre de pièces principales.

Évaluation au réel

L'employeur peut opter pour la valeur locative cadastrale du bien, à laquelle s'ajoutent les avantages accessoires fournis gratuitement (eau, électricité, chauffage, garage). Cette méthode est souvent retenue pour les logements à forte valeur locative.

Rémunération brute mensuelle Pour 1 pièce Par pièce principale Inférieure à 1 962,50 € 79,70 € 42,60 € De 1 962,50 € à 2 354,99 € 93,00 € 59,70 € De 2 355,00 € à 2 747,49 € 106,20 € 79,70 € De 2 747,50 € à 3 532,49 € 119,40 € 99,50 € De 3 532,50 € à 4 317,49 € 146,40 € 126,10 € De 4 317,50 € à 5 102,49 € 172,60 € 152,40 € De 5 102,50 € à 5 887,49 € 199,40 € 185,70 € À partir de 5 887,50 € 225,60 € 212,30 €

Les négociateurs immobiliers et cadres disposent fréquemment d'un véhicule de fonction utilisé à des fins personnelles. Attention : les taux forfaitaires diffèrent selon la date de mise à disposition du véhicule (arrêté du 25 février 2025).

Véhicule mis à disposition avant le 1er février 2025 (ancien barème)

Véhicule acheté : 9 % du coût d'achat TTC/an (6 % si > 5 ans), 12 % si carburant personnel inclus

Véhicule en location/LOA : 30 % du coût global annuel, 40 % si carburant inclus

Véhicule mis à disposition à compter du 1er février 2025 (nouveau barème)

Véhicule acheté : 15 % du coût d'achat TTC/an (10 % si > 5 ans), 20 % si carburant inclus (15 % si > 5 ans avec carburant)

Véhicule en location/LOA : 50 % du coût global annuel, 67 % si carburant inclus

Évaluation au réel

Le coût total annuel (amortissement/loyer, assurance, entretien, carburant) est réparti selon les kilomètres parcourus à titre privé. Un carnet de bord est indispensable.

Bon à savoir Les véhicules 100 % électriques bénéficient d'un abattement spécifique. En 2026, le plafond est de 2 026,30 € (évaluation au réel) et 4 641,60 € (évaluation au forfait) pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025.

Quelles sont les règles pour les avantages en nature NTIC et nourriture ?

Outils numériques (NTIC)

Lorsqu'un employeur met à disposition un téléphone, ordinateur ou tablette utilisés à titre personnel, l'évaluation forfaitaire correspond à 10 % du coût annuel d'achat TTC. L'évaluation au réel est également possible (part d'utilisation personnelle × coût annuel). Si le matériel est simplement prêté et restitué, avec usage privé marginal, aucun avantage n'est constaté.

Nourriture

L'évaluation forfaitaire 2026 est fixée à 5,50 € par repas, soit 11,00 € par jour pour deux repas. Ce forfait concerne notamment les salariés des résidences de tourisme (annexe VI de la CCN).

Type d’avantage Évaluation forfaitaire Évaluation au réel Logement Barème URSSAF 8 tranches Valeur locative + avantages accessoires Véhicule acheté (avant 01/02/2025) 9 % TTC (6 % si > 5 ans) Coût total × part km privés Véhicule acheté (depuis 01/02/2025) 15 % TTC (10 % si > 5 ans) Coût total × part km privés Véhicule loué (avant 01/02/2025) 30 % coût global (40 % avec carburant) Coût total × part km privés Véhicule loué (depuis 01/02/2025) 50 % coût global (67 % avec carburant) Coût total × part km privés Nourriture 5,50 €/repas (2026) Valeur réelle du repas NTIC 10 % du coût annuel TTC Part personnelle du coût annuel

Le traitement suit un mécanisme de double inscription :

L'avantage est ajouté au salaire brut pour que les cotisations portent sur la rémunération totale. L'avantage est ensuite déduit du net à payer, car le salarié a déjà perçu cet élément sous forme de bien ou service.

Impact sur les cotisations et l'impôt

L'avantage est soumis à l'ensemble des cotisations : Sécurité sociale, CSG (9,20 %), CRDS (0,50 %), retraite complémentaire, prévoyance, chômage. Il entre dans l'assiette du prélèvement à la source. Il est déclaré en DSN dans le bloc S21.G00.54 (codes : 02 repas, 03 logement, 04 véhicule, 05 NTIC, 06 autres).

Les avantages en nature comptent-ils pour le SMIC et le minimum conventionnel ?

Les avantages en nature sont inclus dans l'assiette de vérification du SMIC. Au niveau de la CCN Immobilier, l'article 37.4 ne les exclut pas de la comparaison avec le minimum conventionnel. Ils participent donc au calcul du salaire global brut annuel contractuel.

Que se passe-t-il en cas d'absence ou de rupture du contrat ?

L'avantage en nature ne peut pas être retiré pendant une absence (maladie, congés), sauf clause contractuelle contraire. En cas de départ, il doit être maintenu pendant toute la durée du préavis, qu'il soit exécuté ou non. Si l'employeur le supprime avant terme, le salarié peut réclamer une indemnité compensatrice équivalente.