À retenir

L' IDCC (identifiant de convention collective) de la convention collective de l'immobilier est le 1527 .

Le maintien de salaire débute dès le 1er jour d'absence , sans délai de carence employeur.

La maladie non professionnelle exige au moins 1 an d'ancienneté ; l' accident du travail ne requiert aucune ancienneté.

Le taux de maintien est de 90 % du salaire brut mensuel contractuel , sur toute la durée applicable, sans palier dégressif.

La durée du maintien varie de 30 jours (dès 1 an d'ancienneté) à 190 jours (après 33 ans d'ancienneté).

Ancienneté dans l’entreprise Taux de maintien Durée du maintien Après 1 an 90 % 30 jours Après 3 ans 90 % 90 jours Après 8 ans 90 % 110 jours Après 13 ans 90 % 120 jours Après 18 ans 90 % 130 jours Après 23 ans 90 % 170 jours Après 33 ans 90 % 190 jours

Un arrêt maladie peut concerner tout salarié dans l'incapacité de travailler pour raisons de santé. Dans le secteur de l'immobilier (administrateurs de biens, agents immobiliers, syndics de copropriété, sociétés immobilières), la convention collective nationale de l'immobilier (IDCC 1527) prévoit un cadre plus protecteur que le régime légal de droit commun. Nous détaillons ici les conditions, la durée et le calcul de ce maintien de salaire.

Quel article de la convention collective encadre l'arrêt maladie dans l'immobilier ?

L'article 24 de la convention collective nationale de l'immobilier (IDCC 1527) fixe les règles applicables en cas de maladie ou d'accident : justification de l'absence, conditions de maintien de salaire, durée d'indemnisation et garantie d'emploi.

Ces dispositions s'appliquent sous réserve de la prise en charge de l'arrêt par la Sécurité sociale et des conditions prévues par la convention. Elles s'appliquent uniquement si elles sont plus favorables que le régime légal : les deux dispositifs ne se cumulent jamais.

Quelles sont les conditions pour bénéficier du maintien de salaire ?

Pour un arrêt lié à une maladie non professionnelle, vous devez justifier d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise pour bénéficier du maintien conventionnel. L'arrêt doit aussi être pris en charge par la Sécurité sociale.

Le salarié doit également justifier son absence par un certificat médical, transmis à l'employeur dans un délai de 3 jours et à la Sécurité sociale dans un délai de 48 heures.En cas d'accident du travail, le complément de salaire est dû dans les mêmes conditions, mais sans que l'ancienneté d'1 an soit requise.

💡 Bon à savoir : en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier du complément conventionnel de salaire.

Le maintien de salaire commence-t-il dès le premier jour ?

Oui, le maintien de salaire commence dès le premier jour d'absence dans la convention collective de l'immobilier. L'article 24 prévoit que les périodes d'indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour d'absence, sans délai de carence employeur.

Cette règle est plus favorable que le régime légal de droit commun, qui prévoit généralement un délai de carence de 7 jours avant le versement du complément employeur.

Quel est le taux de maintien de salaire dans l'immobilier ?

Le taux de maintien est fixé à 90 % du salaire brut mensuel contractuel, pendant toute la durée d'indemnisation conventionnelle applicable à votre ancienneté.

⚠️ Attention : contrairement au régime légal, qui prévoit un maintien à 90 % puis un palier à 66,66 %, la convention collective de l'immobilier applique un taux unique de 90 % sur l'intégralité de la période de maintien. Il n'existe aucun palier conventionnel à 66,66 % dans cette CCN.

Quelle est la durée du maintien de salaire selon l'ancienneté ?

La durée du maintien à 90 % varie selon votre ancienneté dans l'entreprise, de 30 jours après 1 an à 190 jours après 33 ans de présence.

Ancienneté dans l’entreprise Durée du maintien à 90 % Après 1 an 30 jours Après 3 ans 90 jours Après 8 ans 110 jours Après 13 ans 120 jours Après 18 ans 130 jours Après 23 ans 170 jours Après 33 ans 190 jours

Les IJSS et la prévoyance sont-elles déduites du maintien ?

Oui. Le maintien conventionnel est calculé déduction faite des IJSS et des prestations versées par les régimes complémentaires de prévoyance financés par les cotisations patronales.

L'employeur est subrogé dans les droits du salarié lorsque les conditions sont réunies. Le montant versé complète les prestations afin d'atteindre le niveau de maintien prévu, sans conduire à un cumul supérieur.

Bon à savoir En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier du complément conventionnel de salaire (article 24).

Si plusieurs arrêts sont indemnisés au cours des 12 derniers mois, la durée totale de maintien ne peut pas dépasser celle applicable à votre ancienneté.

Les IJSS et la prévoyance sont-elles déduites du maintien de salaire ?

Oui, le maintien conventionnel est calculé déduction faite des IJSS (indemnités journalières de la Sécurité sociale) et des prestations versées par les régimes complémentaires de prévoyance financés par les cotisations patronales.

Nous vous rappelons que l'employeur est subrogé dans les droits du salarié lorsque les conditions sont réunies. Le montant versé complète les prestations pour atteindre le niveau de maintien prévu, sans jamais créer de cumul supérieur à ce niveau.

L'employeur peut-il demander une contre-visite médicale ?

La contre-visite médicale n'est pas expressément prévue par l'article 24 de la convention collective de l'immobilier. Elle reste toutefois mobilisable dans le cadre du droit commun, dès lors que l'employeur verse une indemnisation complémentaire au salarié absent.

Quel est l'impact de l'arrêt maladie sur les congés payés et l'ancienneté ?

Les périodes d'absence pour maladie intégralement rémunérées peuvent être assimilées à du temps de travail effectif pour certains droits. Un arrêt maladie n'interrompt pas automatiquement l'ancienneté du salarié.

Un arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est pris en compte dans le calcul des congés payés, dans la limite d'un an.

La convention collective de l'immobilier est-elle plus favorable que le régime légal ?

Oui, la convention collective de l'immobilier est plus favorable que le régime légal sur plusieurs points.

Point comparé Régime légal CCN Immobilier Délai de carence employeur 7 jours en principe Aucun, maintien dès le 1er jour Taux de maintien 90 % puis 66,66 % 90 % pendant toute la durée Ancienneté requise (maladie non pro) 1 an 1 an Accident du travail Règles légales spécifiques Pas d’ancienneté requise

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-09.