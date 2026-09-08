Comment fonctionne l'arrêt maladie dans la CCN Immobilier ?
La convention collective de l'immobilier prévoit un maintien de salaire à 90 % dès le premier jour d'arrêt maladie, sans jour de carence employeur. Les conditions d'indemnisation et la durée du maintien dépendent de l'ancienneté du salarié et de l'origine de l'arrêt.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 30 000 entreprises
Champ d'application
Immobilier, Administration de biens, Syndic de copropriété, Transaction immobilière
FAQ — Arrêt maladie CCN Immobilier
Quel article de la convention collective de l'immobilier traite de l'arrêt maladie ?
Quel article de la convention collective de l'immobilier traite de l'arrêt maladie ?
C'est l'article 24 de la convention collective nationale de l'immobilier (IDCC 1527) qui encadre l'arrêt maladie. Il couvre la justification de l'absence, les conditions de maintien de salaire, la durée d'indemnisation selon l'ancienneté et la garantie d'emploi. Cet article a été mis à jour par l'avenant n° 83 du 2 décembre 2019, étendu par arrêté du 2 juillet 2021. Il reste la référence en vigueur pour tous les salariés relevant de cette convention.
Existe-t-il un délai de carence employeur dans l'immobilier ?
Existe-t-il un délai de carence employeur dans l'immobilier ?
Non, la convention collective de l'immobilier supprime tout délai de carence employeur : le maintien conventionnel débute dès le 1er jour d'absence. C'est une différence notable avec le régime légal de droit commun, qui prévoit généralement un délai de carence de 7 jours avant le versement du complément employeur. Pour les IJSS versées par la Sécurité sociale, un délai de carence de 3 jours reste néanmoins applicable, car il relève du régime général et non de la convention.
Quel est le taux de maintien de salaire applicable dans l'immobilier ?
Quel est le taux de maintien de salaire applicable dans l'immobilier ?
Le taux de maintien est de 90 % du salaire brut mensuel contractuel, appliqué sur l'intégralité de la période d'indemnisation prévue selon votre ancienneté. Contrairement au régime légal qui prévoit un second palier à 66,66 % après une première période à 90 %, la convention collective de l'immobilier ne prévoit aucune dégressivité. Ce taux unique s'applique donc du premier au dernier jour de la période de maintien, ce qui simplifie le calcul de la paie.
Faut-il 1 an d'ancienneté pour bénéficier du maintien en cas d'accident du travail ?
Faut-il 1 an d'ancienneté pour bénéficier du maintien en cas d'accident du travail ?
Non, la condition d'ancienneté d'1 an ne s'applique pas en cas d'accident du travail. Le complément de salaire est dû dans les mêmes conditions que pour la maladie non professionnelle, mais dès l'embauche, sans exiger d'ancienneté minimale. Cette règle protège notamment les salariés récemment embauchés qui seraient victimes d'un accident survenu dans le cadre de leur activité professionnelle.
Les indemnités journalières de la Sécurité sociale sont-elles déduites du maintien de salaire ?
Les indemnités journalières de la Sécurité sociale sont-elles déduites du maintien de salaire ?
Oui, les IJSS ainsi que les prestations de prévoyance financées par les cotisations patronales sont systématiquement déduites du montant du maintien de salaire. L'employeur est subrogé dans les droits du salarié auprès de ces organismes lorsque les conditions sont réunies, ce qui signifie qu'il perçoit directement les IJSS à la place du salarié. Cette mécanique évite tout cumul entre les indemnités de la Sécurité sociale et le complément versé par l'employeur.