Ces Conditions générales (les "Conditions générales") définissent les termes et conditions applicables aux services fournis par PayFit (“ PayFit ”) au Client (le “ Client ”), ayant souscrit un Contrat d'abonnement (le “Contrat d'abonnement”) et identifiable par son SIREN. PayFit est une société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 813 487 899 et auprès de l'ORIAS sous le numéro 25002700 en tant que mandataire d’intermédiaire d’assurance. Son siège social est situé au 37-39 avenue Trudaine 75009 Paris.

Chaque partie est désignée comme une “Partie” et collectivement comme les “Parties.”

INTRODUCTION

PayFit propose un logiciel de gestion de la paie et du personnel, conçu et développé en mode SaaS (la “Solution”), associé à des Services Client selon le Plan choisi (ensemble les “Services”). Il est utilisé par le Client dans le cadre de son activité professionnelle ou associative uniquement.

Information précontractuelle. En signant le Contrat d'abonnement, qui emporte acceptation sans réserve des Conditions générales (ensemble le “Contrat”), le Client confirme avoir :

reçu une présentation détaillée et la documentation relatives aux Services ;

reçu toutes les informations nécessaires ;

pris le temps de comprendre ces informations, la présentation et la documentation ;

vérifié que les Services correspondent à ses besoins ;

compris que la Solution est fournie "en l'état."

La Solution est conçue pour des conventions collectives et obligations sociales courantes. Le Client doit informer PayFit de toute situation exceptionnelle ou spécifique pour vérifier si la Solution peut répondre à ses besoins, notamment liée à un secteur d’activité particulier ou à un régime spécial de la sécurité sociale.

Hiérarchie contractuelle. Le Contrat se compose, par ordre de priorité, des documents suivants :

Le Contrat d'abonnement, ses avenants et les liens internet auxquels il renvoie, notamment l’accord relatif au traitement des données à caractère personnel ; Les Conditions générales et les liens internet associés. En cas de contradiction, les stipulations des documents de rang supérieur prévaudront.

Évolution des Conditions générales. PayFit peut modifier unilatéralement les Conditions générales. Les modifications sont opposables au Client dès leur publication et PayFit s’efforcera de notifier, préalablement à sa prise d’effet, toute modification substantielle.

DÉFINITIONS

Centre d'aide : base de connaissances PayFit accessible au Client contenant des informations liées à la gestion de la paie et à l'utilisation de la Solution.

Compte : compte personnel des Utilisateurs d'accès à la Solution pour bénéficier des Services.

Contenus : données (y compris personnelles), informations, textes, images, photographies, contenus audio, contenus vidéo et tout autre contenu, document et composant, quel que soit le format, fournis par le Client (Administrateur ou Utilisateur) ou renseignés par PayFit sur instruction du Client. Sont notamment considérés comme Contenus :

les informations juridiques, sociales relatives au Client ;

les contrats de mutuelle, retraite et prévoyance, et taux de cotisations associés ;

les seuils d'effectifs ;

les informations individuelles relatives aux salariés (situation personnelle, rémunération, ancienneté, éléments variables de rémunération, etc.).

Contrat d'abonnement : engagement détaillant les Services souscrits par le Client, leurs tarifs et leurs conditions particulières.

Déclarations sociales : la ou les Déclarations sociales effectuées auprès des organismes administratifs et sociaux compétents pour le compte du Client par PayFit en tant que tiers déclarant au sens du Code de la sécurité sociale, telles que définies dans ses fiches pratiques.

Établissements : le ou les établissements du Client, incluant l'Établissement Historique, identifié(s) par leur numéro SIRET et rattachés au SIREN du Client.

Établissement additionnel : Établissement autre que l'Historique.

Établissement historique : Établissement désigné par le Client pour être celui à facturer au titre de la fourniture des Services à l'ensemble des Établissements couverts par le Contrat.

Fonctionnalités Bêta : fonctionnalités distinctes ou complémentaires des fonctionnalités de la Solution, pouvant être proposées au Client dans le cadre d’une phase de test.

Jours et Heures ouvrés : sauf mention contraire, du lundi au vendredi hors jours fériés, en France, de 9h à 18h.

Mise en place : intégration par PayFit des Contenus du Client et toute autre donnée nécessaire pour paramétrer ses Comptes préalablement à l’utilisation des Services.

Plan : offre de services PayFit choisie par le Client.

Nombre de collaborateurs : nombre de Collaborateurs pris en compte pour la facturation, déterminé par le nombre de fiches de paie générés sur le mois facturé. En l'absence de génération de Paie, le Nombre de Collaborateurs sera égal au Nombre de Collaborateurs facturé lors de la dernière paie réalisé par PayFit ou, à défaut, renseigné dans la Solution à la date de facturation.

Premier mois de paie : mois au titre duquel le Client a décidé de réaliser la première paie de ses Collaborateurs via PayFit, une fois que le mois travaillé sera écoulé et à condition que la Mise en place du Compte ait été finalisée. Il peut être reporté dans les conditions de l’article relatif à la Mise en place des Services.

Prix des Services : pour un mois donné, prix facturé ou facturable tenant compte du nombre d'Établissements du Client, des Services, Plans et options choisis, des tarifs applicables et est composé :

Du prix de l’abonnement de base : partie du prix correspondant à l’abonnement mensuel aux Services et calculée selon le Nombre de Collaborateurs sur le mois concerné ;

Du prix par Collaborateur : élément de prix calculé selon le Plan Choisi par le Client et le Nombre de Collaborateurs sur le mois concerné ;

Du prix des options éventuellement souscrites selon le Nombre de Collaborateurs sur le mois concerné.

Services client : services mis à disposition du Client par PayFit afin de (i) l'informer sur les fonctionnalités des Services et l'utilisation de la Solution (ii) l'assister et l'accompagner dans ses démarches relatives à la gestion de la paie et aux Déclarations sociales et (iii) former les nouveaux Utilisateurs de la Solution (Administrateurs).

Solution : le logiciel SaaS PayFit, ses fonctionnalités et sa documentation.

Utilisateurs : toute personne autorisée par le Client en tant qu’Administrateur et/ou Collaborateur, par l’attribution d’un Compte par le Client :