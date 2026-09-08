A retenir : La convention collective Immobilier ( IDCC 1527 ) fixe des durées de période d'essai différentes selon la catégorie professionnelle ;

Les employés ont une période d'essai initiale d'1 à 2 mois, renouvelable une fois ;

Les agents de maîtrise et les cadres bénéficient d'une période d'essai de 3 mois, renouvelable pour 3 mois supplémentaires, soit 6 mois maximum ;

Les négociateurs VRP ont une période d'essai plafonnée à 3 mois, renouvellement inclus ;

Un délai de prévenance obligatoire s'applique en cas de rupture, avant la fin de la période d'essai.

Quelles sont les durées de période d'essai en CDI selon la catégorie professionnelle ?

La durée de la période d'essai dans la convention collective Immobilier dépend de la catégorie professionnelle du salarié. Voici les durées prévues par l'article 13.2 de la convention et par l'Annexe IV pour les négociateurs :

Catégorie professionnelle Durée initiale Renouvellement Durée totale maximum Employé E1 1 mois 1 mois 2 mois Employé E2, E3 2 mois 1 mois 3 mois Agent de maîtrise AM1, AM2 3 mois 3 mois 6 mois Cadre C1 à C4 3 mois 3 mois 6 mois Négociateur non-VRP 3 mois 3 mois 6 mois Négociateur VRP 3 mois, renouvellement inclus - 3 mois Négociateur VRP multi-employeurs 3 mois, renouvellement inclus - 3 mois

👉 À noter : le contrat de travail ou la lettre d'engagement doit obligatoirement mentionner la durée de la période d'essai. Sans cette mention écrite, aucune période d'essai ne peut être opposée au salarié : il est considéré comme embauché définitivement dès le premier jour.

La convention collective Immobilier couvre les administrateurs de biens, les sociétés immobilières, les agents immobiliers et les syndics de copropriété. Elle porte le numéro IDCC 1527 et s'applique à toutes les entreprises relevant de ces activités, quelle que soit leur taille. Vous y retrouvez les règles applicables à la période d'essai, au préavis, aux congés et aux salaires minima du secteur.

Le renouvellement de la période d'essai est possible uniquement si trois conditions sont réunies :

le salarié est en CDI ;

le contrat de travail ou la lettre d'engagement prévoit expressément la possibilité de renouveler la période d'essai ;

vous recueillez l'accord écrit et exprès du salarié avant la fin de la période d'essai initiale.

Le renouvellement ne peut intervenir qu'une seule fois, pour les employés, les agents de maîtrise, les cadres et les négociateurs non-VRP. Un renouvellement décidé unilatéralement par l'employeur, ou notifié après la fin de la période initiale, est nul et sans effet.

⚠️ Attention : les salariés en CDD ne sont jamais concernés par le renouvellement, quelle que soit la durée de leur contrat.

Quels délais de prévenance s'appliquent en cas de rupture de la période d'essai ?

Chaque partie peut rompre le contrat pendant la période d'essai sans motif, mais un délai de prévenance obligatoire s'impose. Ce délai varie selon le temps de présence du salarié dans l'entreprise et selon que la rupture est à l'initiative de l'employeur ou du salarié :

Temps de présence Délai de prévenance employeur Délai de prévenance salarié Moins de 8 jours 24 heures 24 heures Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 48 heures Entre 1 mois et 3 mois 2 semaines 48 heures Plus de 3 mois 1 mois 48 heures

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut jamais être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Si vous ne respectez pas ce délai en tant qu'employeur, vous devez verser une indemnité compensatrice correspondant aux salaires que le salarié aurait perçus jusqu'à l'expiration du délai.

Quelle est la durée de la période d'essai en CDD dans l'immobilier ?

Pour un CDD de 6 mois ou moins, la période d'essai est fixée à 1 jour par semaine de durée du contrat, dans la limite de 2 semaines. Pour un CDD de plus de 6 mois, elle est fixée à 1 mois maximum. Cette période d'essai ne peut pas être renouvelée, quelle que soit la durée du contrat.

Quelle période d'essai s'applique aux négociateurs immobiliers ?

Les négociateurs immobiliers suivent des règles spécifiques prévues par l'Annexe IV de la convention collective, qui distingue trois statuts.

Négociateurs non-VRP

Les négociateurs non-VRP suivent les mêmes règles que les agents de maîtrise et les cadres : une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois pour 3 mois supplémentaires, soit 6 mois maximum. Les conditions de renouvellement sont identiques à celles des autres catégories : CDI, clause contractuelle et accord écrit du salarié avant la fin de la période initiale.

Exemple concret : un négociateur non-VRP embauché le 1er janvier voit sa période d'essai initiale s'achever le 31 mars. Si vous et lui êtes d'accord par écrit avant cette date, elle peut être prolongée jusqu'au 30 juin.

Négociateurs VRP et VRP multi-employeurs

Les négociateurs VRP, y compris les VRP multi-employeurs non exclusifs, bénéficient d'une période d'essai plafonnée à 3 mois, renouvellement inclus. Cette durée ne peut jamais être prolongée au-delà de 3 mois, contrairement aux autres catégories. Ce statut spécifique découle de l'Annexe IV « Statut du négociateur immobilier », qui prime sur l'accord national interprofessionnel des VRP pour ces questions.

négociateur VRP classique : 3 mois, renouvellement inclus ;

négociateur VRP multi-employeurs (non exclusif) : 3 mois, renouvellement inclus ;

négociateur non-VRP : 3 mois renouvelables pour 3 mois, soit 6 mois maximum.

Quelle est la durée du préavis après la période d'essai ?

Une fois la période d'essai validée, la durée du préavis de démission ou du préavis de licenciement dépend de la catégorie professionnelle et de l'ancienneté du salarié :

Catégorie Ancienneté Durée du préavis Employés et ouvriers Moins de 2 ans 1 mois Employés et ouvriers 2 ans et plus 2 mois Agents de maîtrise Moins de 1 an 1 mois Agents de maîtrise 1 an et plus 2 mois Cadres Quelle que soit l’ancienneté 3 mois Négociateurs non-VRP Moins de 2 ans 1 mois Négociateurs non-VRP 2 ans et plus 2 mois Négociateurs VRP Moins de 1 an 1 mois Négociateurs VRP De 1 à 2 ans 2 mois Négociateurs VRP 2 ans et plus 3 mois

Bon à savoir Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde. La durée du préavis d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée habituelle, dans la limite de 3 mois.

Quels points de vigilance faut-il retenir pour gérer la période d'essai ?

Trois points méritent une attention particulière lorsque vous gérez la période d'essai d'un salarié du secteur immobilier :

mention écrite obligatoire : la durée de la période d'essai doit figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement, sans quoi elle ne peut pas être opposée au salarié ;

suivi des échéances : anticipez la fin de la période initiale pour proposer un renouvellement à temps, l'accord du salarié devant être recueilli avant le terme de cette période ;

distinction des catégories : appliquez la durée correspondant à la classification exacte du salarié, notamment pour les négociateurs dont le statut VRP ou non-VRP change les règles applicables.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-09.