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Quelle est la durée de la période d'essai dans la convention collective Immobilier ?

La période d'essai dans le secteur immobilier varie selon la catégorie professionnelle du salarié : employé, agent de maîtrise, cadre ou négociateur. Cette page détaille les durées initiales, les conditions de renouvellement et les règles de rupture prévues par la CCN Immobilier.

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Administrateurs de biens, soci&eacute;t&eacute;s immobili&egrave;res, agents immobiliers, syndics

Champ d'application

Champ d'application

Immobilier, Administration de biens, Syndic de copropri&eacute;t&eacute;, Transaction immobili&egrave;re

A retenir :

  • La convention collective Immobilier (IDCC 1527) fixe des durées de période d'essai différentes selon la catégorie professionnelle ;

  • Les employés ont une période d'essai initiale d'1 à 2 mois, renouvelable une fois ;

  • Les agents de maîtrise et les cadres bénéficient d'une période d'essai de 3 mois, renouvelable pour 3 mois supplémentaires, soit 6 mois maximum ;

  • Les négociateurs VRP ont une période d'essai plafonnée à 3 mois, renouvellement inclus ;

  • Un délai de prévenance obligatoire s'applique en cas de rupture, avant la fin de la période d'essai.

Quelles sont les durées de période d'essai en CDI selon la catégorie professionnelle ?

La durée de la période d'essai dans la convention collective Immobilier dépend de la catégorie professionnelle du salarié. Voici les durées prévues par l'article 13.2 de la convention et par l'Annexe IV pour les négociateurs :

Catégorie professionnelle Durée initiale Renouvellement Durée totale maximum
Employé E1 1 mois 1 mois 2 mois
Employé E2, E3 2 mois 1 mois 3 mois
Agent de maîtrise AM1, AM2 3 mois 3 mois 6 mois
Cadre C1 à C4 3 mois 3 mois 6 mois
Négociateur non-VRP 3 mois 3 mois 6 mois
Négociateur VRP 3 mois, renouvellement inclus - 3 mois
Négociateur VRP multi-employeurs 3 mois, renouvellement inclus - 3 mois

👉 À noter : le contrat de travail ou la lettre d'engagement doit obligatoirement mentionner la durée de la période d'essai. Sans cette mention écrite, aucune période d'essai ne peut être opposée au salarié : il est considéré comme embauché définitivement dès le premier jour.

La convention collective Immobilier couvre les administrateurs de biens, les sociétés immobilières, les agents immobiliers et les syndics de copropriété. Elle porte le numéro IDCC 1527 et s'applique à toutes les entreprises relevant de ces activités, quelle que soit leur taille. Vous y retrouvez les règles applicables à la période d'essai, au préavis, aux congés et aux salaires minima du secteur.

Comment fonctionne le renouvellement de la période d'essai ?

Le renouvellement de la période d'essai est possible uniquement si trois conditions sont réunies :

  • le salarié est en CDI ;

  • le contrat de travail ou la lettre d'engagement prévoit expressément la possibilité de renouveler la période d'essai ;

  • vous recueillez l'accord écrit et exprès du salarié avant la fin de la période d'essai initiale.

Le renouvellement ne peut intervenir qu'une seule fois, pour les employés, les agents de maîtrise, les cadres et les négociateurs non-VRP. Un renouvellement décidé unilatéralement par l'employeur, ou notifié après la fin de la période initiale, est nul et sans effet.

⚠️ Attention : les salariés en CDD ne sont jamais concernés par le renouvellement, quelle que soit la durée de leur contrat.

Quels délais de prévenance s'appliquent en cas de rupture de la période d'essai ?

Chaque partie peut rompre le contrat pendant la période d'essai sans motif, mais un délai de prévenance obligatoire s'impose. Ce délai varie selon le temps de présence du salarié dans l'entreprise et selon que la rupture est à l'initiative de l'employeur ou du salarié :

Temps de présence Délai de prévenance employeur Délai de prévenance salarié
Moins de 8 jours 24 heures 24 heures
Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 48 heures
Entre 1 mois et 3 mois 2 semaines 48 heures
Plus de 3 mois 1 mois 48 heures

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut jamais être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Si vous ne respectez pas ce délai en tant qu'employeur, vous devez verser une indemnité compensatrice correspondant aux salaires que le salarié aurait perçus jusqu'à l'expiration du délai.

Quelle est la durée de la période d'essai en CDD dans l'immobilier ?

Pour un CDD de 6 mois ou moins, la période d'essai est fixée à 1 jour par semaine de durée du contrat, dans la limite de 2 semaines. Pour un CDD de plus de 6 mois, elle est fixée à 1 mois maximum. Cette période d'essai ne peut pas être renouvelée, quelle que soit la durée du contrat.

Quelle période d'essai s'applique aux négociateurs immobiliers ?

Les négociateurs immobiliers suivent des règles spécifiques prévues par l'Annexe IV de la convention collective, qui distingue trois statuts.

Négociateurs non-VRP

Les négociateurs non-VRP suivent les mêmes règles que les agents de maîtrise et les cadres : une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois pour 3 mois supplémentaires, soit 6 mois maximum. Les conditions de renouvellement sont identiques à celles des autres catégories : CDI, clause contractuelle et accord écrit du salarié avant la fin de la période initiale.

Exemple concret : un négociateur non-VRP embauché le 1er janvier voit sa période d'essai initiale s'achever le 31 mars. Si vous et lui êtes d'accord par écrit avant cette date, elle peut être prolongée jusqu'au 30 juin.

Négociateurs VRP et VRP multi-employeurs

Les négociateurs VRP, y compris les VRP multi-employeurs non exclusifs, bénéficient d'une période d'essai plafonnée à 3 mois, renouvellement inclus. Cette durée ne peut jamais être prolongée au-delà de 3 mois, contrairement aux autres catégories. Ce statut spécifique découle de l'Annexe IV « Statut du négociateur immobilier », qui prime sur l'accord national interprofessionnel des VRP pour ces questions.

  • négociateur VRP classique : 3 mois, renouvellement inclus ;

  • négociateur VRP multi-employeurs (non exclusif) : 3 mois, renouvellement inclus ;

  • négociateur non-VRP : 3 mois renouvelables pour 3 mois, soit 6 mois maximum.

Quelle est la durée du préavis après la période d'essai ?

Une fois la période d'essai validée, la durée du préavis de démission ou du préavis de licenciement dépend de la catégorie professionnelle et de l'ancienneté du salarié :

Catégorie Ancienneté Durée du préavis
Employés et ouvriers Moins de 2 ans 1 mois
Employés et ouvriers 2 ans et plus 2 mois
Agents de maîtrise Moins de 1 an 1 mois
Agents de maîtrise 1 an et plus 2 mois
Cadres Quelle que soit l’ancienneté 3 mois
Négociateurs non-VRP Moins de 2 ans 1 mois
Négociateurs non-VRP 2 ans et plus 2 mois
Négociateurs VRP Moins de 1 an 1 mois
Négociateurs VRP De 1 à 2 ans 2 mois
Négociateurs VRP 2 ans et plus 3 mois

Bon à savoir

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde. La durée du préavis d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée habituelle, dans la limite de 3 mois.

Quels points de vigilance faut-il retenir pour gérer la période d'essai ?

Trois points méritent une attention particulière lorsque vous gérez la période d'essai d'un salarié du secteur immobilier :

  • mention écrite obligatoire : la durée de la période d'essai doit figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement, sans quoi elle ne peut pas être opposée au salarié ;

  • suivi des échéances : anticipez la fin de la période initiale pour proposer un renouvellement à temps, l'accord du salarié devant être recueilli avant le terme de cette période ;

  • distinction des catégories : appliquez la durée correspondant à la classification exacte du salarié, notamment pour les négociateurs dont le statut VRP ou non-VRP change les règles applicables.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-09.

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FAQ – Période d'essai dans la convention collective Immobilier

La période d'essai est-elle obligatoire dans l'immobilier ?

Non, la période d'essai n'est jamais automatique : elle doit être expressément prévue par le contrat de travail ou la lettre d'engagement. Si aucune mention écrite ne figure sur ces documents, le salarié est considéré comme embauché définitivement dès son premier jour de travail, même si un usage de la profession prévoit une période d'essai. Cette règle protège le salarié contre une application implicite ou tardive d'une période d'essai non formalisée. En pratique, vérifiez systématiquement que la durée de la période d'essai, correspondant à la catégorie professionnelle du salarié, est bien indiquée avant la signature.

L'employeur peut-il renouveler la période d'essai sans l'accord du salarié ?

Non, le renouvellement suppose l'accord écrit et exprès du salarié, recueilli avant la fin de la période d'essai initiale. Un accord donné oralement, ou signé après le terme de la période initiale, rend le renouvellement nul. Dans ce cas, la relation de travail se poursuit comme si la période d'essai était terminée, ce qui vous prive de la possibilité de rompre librement le contrat sans motif. Pour sécuriser la démarche, formalisez la demande de renouvellement par écrit ou par e-mail et conservez une trace de l'accord du salarié.

Quelle est la durée maximale de période d'essai pour un cadre dans l'immobilier ?

Un cadre de catégorie C1 à C4 bénéficie d'une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois pour 3 mois supplémentaires, soit 6 mois maximum au total. Cette durée s'applique uniformément à toutes les classifications cadres de la convention, sans distinction selon le poste occupé. Le renouvellement suit les mêmes conditions que pour les autres catégories : clause contractuelle, accord écrit et respect du délai avant le terme de la période initiale. Au-delà de 6 mois, aucune prolongation n'est possible, même avec l'accord du salarié.

Pourquoi la période d'essai des négociateurs VRP est-elle plus courte ?

Les négociateurs VRP relèvent d'un statut spécifique défini par l'Annexe IV de la convention collective, distinct du régime général applicable aux autres salariés. Cette annexe plafonne leur période d'essai à 3 mois, renouvellement inclus, sans possibilité d'extension, contrairement aux cadres ou aux agents de maîtrise qui peuvent atteindre 6 mois. Cette différence tient à la nature particulière de l'activité de négociation, souvent rémunérée à la commission, qui permet d'évaluer plus rapidement les résultats du salarié. Le même plafond de 3 mois s'applique aux négociateurs VRP multi-employeurs non exclusifs.

Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas le délai de prévenance ?

Si vous rompez la période d'essai sans respecter le délai de prévenance applicable, vous devez verser au salarié une indemnité compensatrice. Cette indemnité correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration complète du délai de prévenance. La période d'essai elle-même ne peut pas être prolongée pour compenser ce délai non respecté : la rupture reste effective à la date initialement notifiée. Ce mécanisme protège le salarié financièrement, même lorsque le délai de prévenance n'a pas été matériellement exécuté.

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