Comment fonctionnent les congés payés dans la CCN Immobilier ?
La convention collective nationale de l'immobilier encadre les droits à congés des salariés du secteur : congés payés annuels, congés exceptionnels pour événements familiaux, rappel pendant les congés, congé maternité et articulation avec le forfait jours.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, syndics
Champ d'application
Immobilier, Administration de biens, Syndic de copropriété, Transaction immobilière
FAQ – Congés payés dans la convention collective de l'immobilier
Le congé pour naissance d'un enfant se cumule-t-il avec le congé maternité ou paternité ?
Le congé pour naissance d'un enfant se cumule-t-il avec le congé maternité ou paternité ?
Non, les 3 jours ouvrables de congé pour naissance prévus par l'article 22 ne se cumulent pas avec le congé de maternité pris pour ce même enfant. Cette précision figure explicitement dans le texte conventionnel afin d'éviter toute confusion entre les deux dispositifs. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, qui reste un droit légal distinct du salarié, n'est en revanche pas concerné par cette règle de non-cumul.
Faut-il justifier une demande de congé exceptionnel pour événement familial ?
Faut-il justifier une demande de congé exceptionnel pour événement familial ?
Oui, l'article 22 exige que le salarié fournisse un justificatif pour bénéficier de ces jours de congés, comme un acte d'état civil ou un certificat médical selon l'événement. Le congé doit par ailleurs être pris au moment même de l'événement concerné, et non de manière différée. Cette exigence permet de sécuriser à la fois le droit du salarié et la gestion administrative de l'employeur.
Comment est calculée l'indemnité de congés payés dans la convention collective de l'immobilier ?
Comment est calculée l'indemnité de congés payés dans la convention collective de l'immobilier ?
L'indemnité de congés payés correspond en principe au salaire global brut mensuel que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler. La règle du dixième s'applique automatiquement si elle se révèle plus favorable au salarié, conformément au Code du travail. Cette comparaison doit être effectuée à chaque période de congés pour garantir le montant le plus avantageux.
Un négociateur immobilier a-t-il les mêmes droits à congés payés que les autres salariés ?
Un négociateur immobilier a-t-il les mêmes droits à congés payés que les autres salariés ?
Le négociateur immobilier bénéficie des mêmes droits à congés payés, mais l'article 21-4 de la convention prévoit une modalité de calcul spécifique. L'employeur et le négociateur peuvent convenir contractuellement d'inclure l'indemnité de congés payés dans le taux de commission, à condition que le contrat mentionne expressément ce taux et sa majoration au titre de l'indemnité. Cette souplesse tient compte du mode de rémunération variable propre à cette profession.
Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas ses obligations en matière de congés ?
Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas ses obligations en matière de congés ?
Le non-respect des règles de décompte, d'information sur l'ordre des départs ou de suivi de la charge de travail en forfait jours expose l'employeur à un risque de contentieux prud'homal. Un salarié peut notamment contester la validité de sa convention de forfait jours si le suivi de sa charge de travail n'a pas été assuré. Un entretien annuel bien documenté et un décompte rigoureux des congés constituent les meilleures garanties pour sécuriser votre gestion RH.