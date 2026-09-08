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Comment fonctionne la mutuelle obligatoire dans la CCN Immobilier ?

La convention collective nationale de l'immobilier impose une complémentaire santé collective pour tous les salariés. Cette page détaille le financement 55/45, les cotisations PMSS, les garanties minimales, les cas de dispense et la portabilité.

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Administrateurs de biens, soci&eacute;t&eacute;s immobili&egrave;res, agents immobiliers, syndics

Champ d'application

Champ d'application

Immobilier, Administration de biens, Syndic de copropri&eacute;t&eacute;, Transaction immobili&egrave;re

À retenir

  • La mutuelle est prévue par l'article 26 de la CCN Immobilier.

  • L'employeur finance au moins 55 % de la cotisation.

  • Les cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS.

  • La portabilité est gratuite et limitée à 12 mois.

  • Aucun organisme assureur n'est actuellement recommandé.

Quelles entreprises sont concernées par la mutuelle immobilier ?

La convention collective nationale de l'immobilier (IDCC 1527, brochure 3090) couvre les administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, syndics de copropriété et résidences de tourisme. L'article 26 organise le régime de protection sociale complémentaire, incluant les garanties frais de santé.

Le régime est collectif et obligatoire pour tous les salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Comment est financée la mutuelle dans la CCN Immobilier ?

La cotisation est répartie à raison de :

  • 55 % minimum à la charge de l'employeur

  • 45 % maximum à la charge du salarié

Cette répartition s'applique à la cotisation du salarié et de ses ayants droit.

Quels ayants droit doivent être couverts ?

La couverture des ayants droit est obligatoire. Sont concernés :

  • Le conjoint, partenaire de PACS ou concubin du salarié, lorsqu'il ne perçoit aucun revenu

  • Les enfants effectivement à charge du salarié, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin

La condition d'absence de revenu du conjoint/partenaire/concubin est une spécificité importante de ce régime.

Quelles sont les cotisations en pourcentage du PMSS ?

Les cotisations sont issues de l'avenant n° 109 du 25 février 2026, applicables à compter du 1er avril 2026 :

Régime Bénéficiaire Taux (en % du PMSS)
Régime général Adulte 1,81 %
Régime général Enfant 1,01 %
Régime Alsace-Moselle Adulte 0,92 %
Régime Alsace-Moselle Enfant 0,60 %

Quelles sont les garanties minimales ?

Le contrat doit respecter le cahier des charges du contrat responsable (article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale). Au-delà du socle légal, l'annexe III prévoit des garanties renforcées :

  • Hospitalisation : forfait journalier intégral + chambre particulière 35 €/jour

  • Optique : prise en charge verres simples, complexes et très complexes

  • Dentaire : prothèses au-delà du tarif de base SS

  • Ostéopathie : 100 € par an et par bénéficiaire

  • Consultations : ticket modérateur intégral

Bon à savoir

Le dernier avenant en date (n° 109 du 25 février 2026) met à jour les taux de cotisation. Les anciens taux (1,29 % adulte, 0,71 % enfant) ne sont plus applicables depuis le 1er avril 2026.

Quels sont les cas de dispense d'adhésion ?

La dispense est toujours à l'initiative du salarié, par écrit avec justificatifs. Cas validés :

  • CDD < 12 mois : dispense possible même sans couverture individuelle

  • CDD ≥ 12 mois : si couverture individuelle équivalente

  • Temps partiel / apprentis : si cotisation > 10 % de la rémunération brute

  • Bénéficiaires CSS : jusqu'à fin des droits

  • Couverture conjoint : si déjà couvert par mutuelle obligatoire du conjoint

  • Contrat individuel préexistant : jusqu'à échéance du contrat

Demande dans les 30 jours suivant l'embauche. Justificatifs annuels avant le 1er février.

Comment fonctionne la portabilité ?

Conformément à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale :

  • Maintien gratuit des garanties après rupture du contrat

  • Durée = durée du dernier contrat, max 12 mois

  • Conditions : pas de faute lourde + prise en charge assurance chômage

  • Garanties identiques aux salariés actifs

Un organisme assureur est-il recommandé ?

Aucun organisme assureur n'est actuellement recommandé pour le régime frais de santé de la CCN Immobilier. L'entreprise choisit librement son assureur, sous réserve de respecter les garanties conventionnelles et d'affecter 1,3 % de la cotisation brute au financement de l'action sociale et de la prévention.

Quelles sont les obligations de l'employeur ?

  • Souscrire un contrat collectif couvrant salariés et ayants droit

  • Financer au minimum 55 % de la cotisation totale

  • Garantir un niveau de couverture conforme à l'annexe III

  • Respecter le cahier des charges du contrat responsable

  • Remettre une notice d'information aux salariés

  • Affecter 1,3 % de la cotisation brute à l'action sociale

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FAQ — Mutuelle obligatoire CCN Immobilier

La mutuelle est-elle obligatoire pour tous les salariés ?

Oui. Le régime est collectif et obligatoire, quelle que soit la catégorie professionnelle.

Quelle est la part employeur minimale ?

55 % de la cotisation totale (salarié et ayants droit).

Un salarié en CDD peut-il refuser la mutuelle ?

Oui, sous conditions. CDD < 12 mois : dispense possible. CDD ≥ 12 mois : si couverture individuelle équivalente.

Combien de temps dure la portabilité ?

Durée du dernier contrat, maximum 12 mois, gratuitement.

L'employeur doit-il souscrire auprès d'un organisme précis ?

Non. Aucun organisme n'est actuellement recommandé. Libre choix sous réserve de respect des garanties conventionnelles.

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