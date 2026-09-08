À retenir

La mutuelle est prévue par l' article 26 de la CCN Immobilier.

L'employeur finance au moins 55 % de la cotisation.

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS.

La portabilité est gratuite et limitée à 12 mois.

Aucun organisme assureur n'est actuellement recommandé.

Quelles entreprises sont concernées par la mutuelle immobilier ?

La convention collective nationale de l'immobilier (IDCC 1527, brochure 3090) couvre les administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, syndics de copropriété et résidences de tourisme. L'article 26 organise le régime de protection sociale complémentaire, incluant les garanties frais de santé.

Le régime est collectif et obligatoire pour tous les salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

La cotisation est répartie à raison de :

55 % minimum à la charge de l'employeur

45 % maximum à la charge du salarié

Cette répartition s'applique à la cotisation du salarié et de ses ayants droit.

Quels ayants droit doivent être couverts ?

La couverture des ayants droit est obligatoire. Sont concernés :

Le conjoint, partenaire de PACS ou concubin du salarié, lorsqu'il ne perçoit aucun revenu

Les enfants effectivement à charge du salarié, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin

La condition d'absence de revenu du conjoint/partenaire/concubin est une spécificité importante de ce régime.

Quelles sont les cotisations en pourcentage du PMSS ?

Les cotisations sont issues de l'avenant n° 109 du 25 février 2026, applicables à compter du 1er avril 2026 :

Régime Bénéficiaire Taux (en % du PMSS) Régime général Adulte 1,81 % Régime général Enfant 1,01 % Régime Alsace-Moselle Adulte 0,92 % Régime Alsace-Moselle Enfant 0,60 %

Quelles sont les garanties minimales ?

Le contrat doit respecter le cahier des charges du contrat responsable (article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale). Au-delà du socle légal, l'annexe III prévoit des garanties renforcées :

Hospitalisation : forfait journalier intégral + chambre particulière 35 €/jour

Optique : prise en charge verres simples, complexes et très complexes

Dentaire : prothèses au-delà du tarif de base SS

Ostéopathie : 100 € par an et par bénéficiaire

Consultations : ticket modérateur intégral

Bon à savoir Le dernier avenant en date (n° 109 du 25 février 2026) met à jour les taux de cotisation. Les anciens taux (1,29 % adulte, 0,71 % enfant) ne sont plus applicables depuis le 1er avril 2026.

Quels sont les cas de dispense d'adhésion ?

La dispense est toujours à l'initiative du salarié, par écrit avec justificatifs. Cas validés :

CDD < 12 mois : dispense possible même sans couverture individuelle

CDD ≥ 12 mois : si couverture individuelle équivalente

Temps partiel / apprentis : si cotisation > 10 % de la rémunération brute

Bénéficiaires CSS : jusqu'à fin des droits

Couverture conjoint : si déjà couvert par mutuelle obligatoire du conjoint

Contrat individuel préexistant : jusqu'à échéance du contrat

Demande dans les 30 jours suivant l'embauche. Justificatifs annuels avant le 1er février.

Conformément à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale :

Maintien gratuit des garanties après rupture du contrat

Durée = durée du dernier contrat, max 12 mois

Conditions : pas de faute lourde + prise en charge assurance chômage

Garanties identiques aux salariés actifs

Un organisme assureur est-il recommandé ?

Aucun organisme assureur n'est actuellement recommandé pour le régime frais de santé de la CCN Immobilier. L'entreprise choisit librement son assureur, sous réserve de respecter les garanties conventionnelles et d'affecter 1,3 % de la cotisation brute au financement de l'action sociale et de la prévention.

Quelles sont les obligations de l'employeur ?

Souscrire un contrat collectif couvrant salariés et ayants droit

Financer au minimum 55 % de la cotisation totale

Garantir un niveau de couverture conforme à l'annexe III

Respecter le cahier des charges du contrat responsable

Remettre une notice d'information aux salariés

Affecter 1,3 % de la cotisation brute à l'action sociale

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Dernière vérification le 2026-05-28.