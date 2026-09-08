Existe-t-il une indemnité repas dans la convention collective de l'immobilier ?
La convention collective nationale de l'immobilier ne prévoit pas d'indemnité repas spécifique. Les frais professionnels des négociateurs sont encadrés par l'Annexe IV. Cette page détaille les barèmes URSSAF 2026, les titres-restaurant et les bonnes pratiques.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, syndics
Champ d'application
Immobilier, Administration de biens, Syndic de copropriété, Transaction immobilière
FAQ – Indemnité repas dans la convention collective de l'immobilier
Un salarié administratif, non négociateur, peut-il obtenir un remboursement de ses frais de repas ?
Un salarié administratif, non négociateur, peut-il obtenir un remboursement de ses frais de repas ?
Oui, dès qu'il engage des frais de repas dans le cadre d'un déplacement professionnel exceptionnel, comme une formation ou un salon professionnel. La convention collective ne prévoit pas de régime spécifique pour ce type de salarié, mais le principe général de prise en charge des frais professionnels reconnu par la jurisprudence s'applique à tous. Vous pouvez rembourser ces frais au réel sur justificatifs, ou dans la limite du barème URSSAF si vous préférez un remboursement forfaitaire. Ce cas diffère de celui du négociateur, dont les déplacements sont réguliers et encadrés par l'Annexe IV.
Que se passe-t-il si un négociateur ne présente pas de justificatifs de ses frais de repas ?
Que se passe-t-il si un négociateur ne présente pas de justificatifs de ses frais de repas ?
Si le négociateur relève du régime de remboursement au réel prévu par l'Annexe IV, article 6, l'absence de justificatif vous autorise à refuser le remboursement de la dépense concernée. Le négociateur doit conserver ses factures pour chaque frais engagé dans l'intérêt de son activité. En l'absence de preuve, vous n'êtes pas tenu de verser une somme correspondante, sauf accord contraire prévu par le contrat de travail. C'est justement pour éviter cette contrainte administrative que certaines entreprises optent pour l'indemnité forfaitaire plutôt que le remboursement au réel.
Une entreprise peut-elle proposer des titres-restaurant à certains salariés seulement ?
Une entreprise peut-elle proposer des titres-restaurant à certains salariés seulement ?
Non, si vous décidez de mettre en place des titres-restaurant, vous devez les attribuer à l'ensemble des salariés placés dans une situation identique, y compris ceux en télétravail. Exclure un salarié sans justification objective expose l'entreprise à un risque de discrimination ou de rupture d'égalité de traitement. Les négociateurs percevant déjà une indemnité forfaitaire de repas peuvent en revanche être exclus du dispositif, puisque le cumul n'est pas autorisé pour un même repas. Cette distinction doit être clairement formalisée dans votre politique interne ou votre accord d'entreprise.
L'indemnité de repas est-elle proratisée pour un salarié à temps partiel ?
L'indemnité de repas est-elle proratisée pour un salarié à temps partiel ?
Oui, dans les faits, l'indemnité de repas ou le titre-restaurant est versé uniquement pour les jours où le salarié travaille effectivement et où sa présence inclut une pause repas. Un salarié à temps partiel qui ne travaille que le matin, sans pause déjeuner, n'a donc pas droit au titre-restaurant ce jour-là. Il n'existe pas de règle de proratisation du montant lui-même : chaque titre ou indemnité correspond à un repas, quel que soit le temps de travail du salarié. Cette logique s'applique aussi bien aux négociateurs qu'aux autres salariés du secteur immobilier.
Quels sont les risques en cas de contrôle URSSAF sur les indemnités de repas ?
Quels sont les risques en cas de contrôle URSSAF sur les indemnités de repas ?
En cas de contrôle, l'inspecteur URSSAF vérifie la cohérence entre les indemnités versées et la réalité des déplacements professionnels déclarés. Un redressement peut porter sur les trois dernières années civiles, avec application de majorations de retard sur les cotisations réintégrées. Pour limiter ce risque, conservez les plannings de déplacement, les feuilles de route ou tout document attestant de la réalité des tournées des négociateurs. Une allocation forfaitaire versée de manière uniforme, sans lien démontrable avec un déplacement réel, constitue le motif de redressement le plus fréquent sur ce type de frais.