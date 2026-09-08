A retenir : Le préavis de démission dans la convention collective de l'immobilier (IDCC 1527) varie selon la catégorie professionnelle du salarié : employé, agent de maîtrise, cadre ou négociateur ;

Les employés et ouvriers respectent un préavis de 1 mois jusqu'à 2 ans d'ancienneté, puis de 2 mois au-delà ;

Les cadres non VRP respectent un préavis fixe de 3 mois, quelle que soit leur ancienneté ;

Le préavis de licenciement suit des règles quasiment identiques à celles de la démission pour la majorité des catégories ;

En cas de faute grave ou lourde, aucun préavis ne s'applique et le contrat prend fin immédiatement.

Dans la convention collective de l'immobilier (IDCC 1527), la durée du préavis dépend à la fois de la catégorie professionnelle du salarié et de son ancienneté dans l'entreprise. Nous détaillons ci-dessous les règles applicables à la démission, au licenciement, à la période d'essai et au départ à la retraite.

Quelles entreprises doivent appliquer les préavis de la convention collective de l'immobilier ?

Les entreprises dont l'activité principale relève de l'immobilier appliquent les préavis prévus par la convention collective de l'immobilier. Cela concerne notamment :

les administrateurs de biens ;

les sociétés immobilières ;

les agents immobiliers ;

les syndics de copropriété.

Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention collective de l'immobilier ?

Le préavis de démission dans la convention collective de l'immobilier dépend de la catégorie professionnelle du salarié et de son ancienneté, conformément à l'article 32 de la convention.

Catégorie professionnelle Ancienneté Durée du préavis Employés et ouvriers Moins de 2 ans 1 mois Employés et ouvriers 2 ans et plus 2 mois Agents de maîtrise Moins de 1 an 1 mois Agents de maîtrise 1 an et plus 2 mois Cadres non VRP Quelle que soit l’ancienneté 3 mois Cadres VRP Moins de 1 an 1 mois Cadres VRP 1 an et plus 2 mois Négociateurs non VRP Moins de 2 ans 1 mois Négociateurs non VRP 2 ans et plus 2 mois Négociateurs VRP Moins de 1 an 1 mois Négociateurs VRP De 1 à 2 ans 2 mois Négociateurs VRP 2 ans et plus 3 mois

👉 À noter : un négociateur VRP (représentant de commerce) et un négociateur non VRP ne relèvent pas des mêmes règles de préavis, même s'ils exercent une fonction commerciale proche.

Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention collective de l'immobilier ?

Les durées de préavis de licenciement sont identiques à celles applicables en cas de démission, pour toutes les catégories professionnelles.💡 Bon à savoir : en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde, aucun préavis ne s'applique. Le contrat de travail prend fin immédiatement, sans indemnité compensatrice de préavis.

Quel est le délai de prévenance pendant la période d'essai dans la convention collective de l'immobilier ?

Pendant la période d'essai, l'employeur et le salarié peuvent rompre le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance qui varie selon la durée de présence du salarié dans l'entreprise.

Durée de présence du salarié Délai de prévenance de l’employeur Délai de prévenance du salarié Moins de 8 jours 24 heures 24 heures Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 48 heures Entre 1 mois et 3 mois 2 semaines 48 heures Plus de 3 mois 1 mois 48 heures

💡 Bon à savoir : le délai de prévenance du salarié reste fixé à 48 heures au-delà de 8 jours de présence, quelle que soit la durée totale de la période d'essai déjà effectuée.

Quel est le préavis en cas de départ volontaire à la retraite dans la convention collective de l'immobilier ?

Lorsque le salarié décide de partir volontairement à la retraite, il respecte en principe le même préavis que celui applicable en cas de démission. Il doit informer l'employeur de sa décision et lui communiquer, sur demande, les éléments justifiant son droit à pension.

Quel est le montant de l'indemnité de départ volontaire à la retraite ?

L'indemnité de départ volontaire à la retraite est calculée sur la base du salaire global brut mensuel contractuel du salarié, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Ancienneté Indemnité (en mois de salaire) De 5 à moins de 7 ans 0,60 mois De 7 à moins de 9 ans 0,80 mois De 9 à moins de 11 ans 1 mois De 11 à moins de 13 ans 1,20 mois De 13 à moins de 15 ans 1,40 mois De 15 à moins de 17 ans 1,60 mois De 17 à moins de 19 ans 1,80 mois De 19 à moins de 21 ans 2,10 mois De 21 à moins de 23 ans 2,40 mois De 23 à moins de 25 ans 2,70 mois De 25 à moins de 27 ans 3 mois De 27 à moins de 29 ans 3,30 mois De 29 à moins de 31 ans 3,60 mois De 31 à moins de 33 ans 3,90 mois De 33 à moins de 35 ans 4,20 mois Au-delà de 35 ans 4,50 mois

Par exemple, un salarié comptant 20 ans d'ancienneté perçoit une indemnité de 2,10 mois de salaire brut. Un salarié comptant 30 ans d'ancienneté perçoit quant à lui 3,60 mois de salaire brut.

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Quel est le préavis en cas de mise à la retraite par l'employeur dans la convention collective de l'immobilier ?

En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, le préavis à respecter est identique à celui applicable en cas de licenciement, selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté du salarié.

Quelles formalités l'employeur doit-il respecter avant une mise à la retraite ?

L'employeur souhaitant mettre un salarié à la retraite vérifie d'abord qu'il a atteint l'âge d'ouverture automatique du droit à une pension à taux plein, fixé entre 65 et 67 ans selon sa date de naissance. Il respecte ensuite les étapes suivantes :

il interroge le salarié par écrit, 3 mois avant sa date d'anniversaire, sur son intention de partir volontairement à la retraite ;

si le salarié accepte par écrit, l'employeur peut procéder à la mise à la retraite ;

en cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai d'un mois, l'employeur ne peut pas mettre le salarié à la retraite pendant l'année qui suit son anniversaire ;

l'employeur peut renouveler sa demande chaque année, jusqu'aux 69 ans du salarié ;

à partir de 70 ans, le salarié perd la possibilité de s'opposer à sa mise à la retraite.

⚠️ Attention : le délai de 3 mois avant l'anniversaire du salarié correspond à la formalité d'interrogation préalable, non au préavis de mise à la retraite lui-même. Une fois la mise à la retraite décidée, l'employeur applique le préavis de licenciement présenté plus haut. Le salarié perçoit alors une indemnité au moins équivalente à l'indemnité légale de licenciement.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-09.