Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention collective de l'immobilier ?
Quels sont les préavis prévus par la convention collective de l’immobilier ? Quels sont leurs délais ? Payfit vous explique.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, syndics
Champ d'application
Immobilier, Administration de biens, Syndic de copropriété, Transaction immobilière
FAQ - Préavis de démission dans la CCN Immobilier
Le salarié peut-il être dispensé d'exécuter son préavis ?
Le salarié peut-il être dispensé d'exécuter son préavis ?
Oui, le salarié peut être dispensé d'exécuter son préavis, mais uniquement avec l'accord de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur verse une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. Cette période reste prise en compte comme du temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté. À l'inverse, si le salarié demande lui-même à être dispensé sans l'accord de l'employeur, il ne perçoit aucune indemnité pour la partie de préavis non effectuée.
Que risque l'employeur ou le salarié qui ne respecte pas le préavis ?
Que risque l'employeur ou le salarié qui ne respecte pas le préavis ?
La partie qui ne respecte pas le délai de préavis doit à l'autre une indemnité correspondant à la durée du préavis restant à courir. Un salarié licencié qui retrouve un nouveau poste en cours de préavis peut toutefois quitter son emploi sans payer cette indemnité, à condition de prévenir son employeur 48 heures à l'avance s'il est employé, ou 1 semaine à l'avance dans les autres cas. Cette règle ne s'applique pas en cas de démission volontaire du salarié.
Le salarié en préavis peut-il s'absenter pour chercher un nouvel emploi ?
Le salarié en préavis peut-il s'absenter pour chercher un nouvel emploi ?
Oui, pendant son préavis, le salarié dispose de 2 heures par jour pour rechercher un emploi, sans perte de salaire. Pour un salarié à temps partiel, cette durée est proratisée selon son temps de travail. Les heures sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut d'accord, prises alternativement un jour au choix de l'un et un jour au choix de l'autre. Avec l'accord écrit de l'employeur, le salarié peut aussi cumuler ces heures en fin de préavis si les nécessités du service le permettent.
Le préavis est-il plus long pour un salarié reconnu travailleur handicapé ?
Le préavis est-il plus long pour un salarié reconnu travailleur handicapé ?
Oui, la durée du préavis d'un salarié reconnu travailleur handicapé est doublée par rapport à celle des autres salariés de sa catégorie, sans pouvoir dépasser 3 mois. Cette règle protectrice, prévue par le code du travail, s'applique aussi bien en cas de démission qu'en cas de licenciement. Elle permet au salarié concerné de disposer d'un délai supplémentaire pour organiser sa transition professionnelle.
Pourquoi les cadres VRP n'ont-ils pas le même préavis que les autres cadres ?
Pourquoi les cadres VRP n'ont-ils pas le même préavis que les autres cadres ?
Les cadres VRP (représentants de commerce statutaires) relèvent d'un régime de préavis progressif, calqué sur celui des négociateurs VRP, alors que les cadres non VRP bénéficient d'un préavis fixe de 3 mois dès leur embauche. Cette différence s'explique par le statut spécifique du VRP, régi par des dispositions propres du code du travail, distinctes de celles applicables aux cadres classiques. Un cadre VRP avec moins d'un an d'ancienneté n'a donc qu'un mois de préavis, contre 3 mois pour un cadre non VRP dans la même situation.