Qu'est-ce que l'alternance dans la convention collective Immobilier ?

L'alternance dans la convention collective Immobilier (IDCC 1527) désigne un mode de formation combinant enseignement théorique en centre de formation et mise en pratique en entreprise. La branche immobilière a fait de ce dispositif une priorité : l'avenant n° 99 du 19 juin 2023 relatif à la formation professionnelle identifie comme objectif n° 4 le développement des contrats en alternance (apprentissage et professionnalisation), afin de faciliter l'insertion durable des jeunes et renforcer l'attractivité du secteur.

En 2022, la branche comptait 18 153 contrats d'apprentissage et 756 contrats de professionnalisation, soit 18 909 alternants — en hausse constante depuis 2020.

Deux contrats coexistent : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Chacun répond à des objectifs et à des publics distincts, tout en partageant le principe de l'alternance entre formation et emploi.

Contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation : quelles différences ?

Le contrat d'apprentissage dans le secteur immobilier

Le contrat d'apprentissage a pour objet de donner à un salarié une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre RNCP (articles L. 6221-1 et suivants du Code du travail). Il est ouvert aux personnes de 16 à 29 ans révolus, avec des dérogations pour les travailleurs handicapés (sans limite d'âge). La durée est comprise entre 6 mois et 3 ans (4 ans pour un apprenti RQTH).

Le contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation vise l'acquisition d'une qualification RNCP, reconnue dans les classifications de la CCN, ou ouvrant droit à un CQP de branche (articles L. 6325-1 et suivants). Il est ouvert aux jeunes de moins de 26 ans et aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus. La CCN Immobilier porte la durée maximale à 24 mois pour les certifications prioritaires de la branche, et à 36 mois pour les salariés RQTH. La durée de formation peut atteindre 35 % de la durée totale pour ces certifications.

Critère Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation Objectif Diplôme ou titre RNCP Qualification RNCP, CQP ou classification CCN Âge 16–29 ans (dérogations possibles) Moins de 26 ans ou demandeurs d’emploi 26+ Durée (CCN Immobilier) 6 mois à 3 ans (4 ans RQTH) Jusqu’à 24 mois (certifications prioritaires), 36 mois (RQTH) Part de formation Minimum 25 % de la durée totale Jusqu’à 35 % (certifications prioritaires CCN) Rémunération % du SMIC selon âge et année % du SMIC selon âge Financement OPCO EP OPCO EP Gratuité pour l’alternant Oui Oui

Quelle rémunération pour un apprenti dans la CCN Immobilier ?

La convention collective de l'immobilier ne prévoit pas de grille de rémunération spécifique plus favorable que les minima légaux pour les apprentis. L'avenant n° 99 renvoie directement à la législation en vigueur (articles L. 6222-27 et suivants du Code du travail).

La rémunération minimale est calculée en pourcentage du SMIC selon l'âge et l'année du contrat. Le SMIC brut mensuel est de 1 823,03 € jusqu'au 31 mai 2026, puis de 1 867,02 € à compter du 1er juin 2026.

Année du contrat 16–17 ans (27 %) 18–20 ans (43 %) 21–25 ans (53 %) 26 ans et plus 1re année 504,10 € 802,82 € 989,52 € (ou 53 % du SMC) 100 % SMIC ou SMC 2e année 728,14 € 952,18 € 1 138,88 € (ou 61 % du SMC) 100 % SMIC ou SMC 3e année 1 026,86 € 1 250,90 € 1 456,28 € (ou 78 % du SMC) 100 % SMIC ou SMC

Bon à savoir Pour les apprentis de 21 ans et plus, la rémunération retenue est le montant le plus élevé entre le pourcentage du SMIC et le même pourcentage appliqué au salaire minimum conventionnel (SMC) de la classification du poste occupé dans la CCN Immobilier. Cela peut conduire à une rémunération supérieure au plancher légal.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière d'alternance ?

Le maître d'apprentissage

L'employeur doit désigner un maître d'apprentissage pour chaque apprenti. La CCN Immobilier précise que ce maître d'apprentissage doit obligatoirement avoir la qualité de salarié : les agents commerciaux ne peuvent pas exercer cette fonction. Le dirigeant non salarié peut toutefois remplir ce rôle s'il justifie des compétences requises.

Le tuteur en contrat de professionnalisation

Le tuteur doit avoir au moins 2 ans d'expérience dans la qualification visée et avoir suivi une formation tutorale ou exercé un tutorat au cours des 2 dernières années.

Temps de travail et formation

Le temps passé en CFA constitue du temps de travail effectif. L'apprenti est soumis aux mêmes règles de durée du travail (35 heures). Un apprenti mineur bénéficie de protections supplémentaires : interdiction du travail de nuit, deux jours de repos consécutifs, limite de 8 heures par jour.

Quelles formations en alternance pour le secteur immobilier ?

Le secteur immobilier est réglementé : l'exercice de certaines activités est subordonné à la détention d'une carte professionnelle (loi Hoguet du 2 janvier 1970). Les principales formations accessibles en alternance :

BTS Professions Immobilières (BTS PI) — diplôme de référence pour la carte professionnelle, 2 ans en apprentissage

Licence professionnelle métiers de l'immobilier — gestion locative, transaction, administration de biens

Masters spécialisés — management immobilier, droit immobilier, gestion de patrimoine

CQP de branche — négociateur immobilier, chargé de gestion locative, chargé de copropriété (avenants n° 76 et n° 88)

Ces certifications font partie des certifications prioritaires de la branche et bénéficient de conditions de durée et de financement favorables.

À retenir La reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) est également accessible dans la branche immobilière. Ce dispositif permet à un salarié déjà en poste de suivre une formation en alternance pour obtenir une certification éligible, tout en conservant son contrat de travail et sa rémunération.

Quelles aides à l'embauche pour un contrat en alternance dans l'immobilier en 2026 ?

Depuis le décret n° 2026-168 du 6 mars 2026, les aides à l'apprentissage varient selon la taille de l'entreprise et le niveau du diplôme préparé.

Niveau de diplôme Entreprises < 250 salariés Entreprises ≥ 250 salariés Niveau 4 et inférieur (CAP, Bac pro) 5 000 € 2 000 € Niveau 5 (BTS, DUT) 4 500 € 1 500 € Niveau 6 et 7 (Licence, Master) 2 000 € 750 € Apprenti en situation de handicap 6 000 € (toute taille) 6 000 € (toute taille)

Contribution conventionnelle formation et financement de l'alternance

La branche a instauré une contribution conventionnelle complémentaire (avenant n° 99, révisée par l'avenant n° 105 du 28 mai 2025) qui finance notamment la prise en charge de la fonction tutorale, les frais de garde d'enfants pour les salariés formés hors temps de travail (plafond de 70 € TTC/jour), les actions prioritaires de la CPNEFP et le développement des CQP de branche.

L'OPCO EP, opérateur de compétences de la branche, assure la prise en charge financière des contrats selon des niveaux définis en lien avec France compétences.