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Guide de la convention collective des entreprises de l'immobilier

  • Plaquette rédigée par nos juristes en droit social

  • Décryptage des points juridiques essentiels et spécifiques à la convention

  • Mise à disposition gratuite pour vous faire gagner du temps

FormatPDF
Date d'édition26/03/2026
AuteurJuristes en Droit social

Questions fréquentes

sur la plaquette CCN de l'immobilier

À qui s'adresse notre plaquette de la convention collective de l’immobilier ?

La convention collective de l’immobilier a pour objectif d’encadrer les relations entre employeurs et salariés des professions dont l’activité est l’immobilier, par exemple, les agences immobilières, les activités de marchands de biens immobiliers, les locations de logements, etc. 

Elle a pour IDCC le numéro 1527

Que contient notre plaquette de la convention collective de l’immobilier ?

Notre plaquette de la convention collective de l’immobilier au format PDF vous renseigne sur : 

  • l’indemnité de licenciement ; 

  • la gestion des primes ; 

  • les différents jours de congés supplémentaires pour événements familiaux. 

Pourquoi télécharger notre plaquette de la convention collective de l’immobilier en PDF ?

Télécharger notre plaquette de la convention collective de l’immobilier en PDF vous permet de vous informer sur 3 spécificités propres à la CCN

En tant qu’employeur, il est nécessaire de connaître vos obligations.
Pour vous repérer et vous aider, vous pouvez utiliser notre plaquette portant sur la convention collective de l’immobilier, gratuit et au format PDF. Vous gagnerez en efficacité.