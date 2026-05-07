Guide de la convention collective des entreprises de l'immobilier
Plaquette rédigée par nos juristes en droit social
Décryptage des points juridiques essentiels et spécifiques à la convention
Mise à disposition gratuite pour vous faire gagner du temps
Questions fréquentes
sur la plaquette CCN de l'immobilier
À qui s'adresse notre plaquette de la convention collective de l’immobilier ?
À qui s'adresse notre plaquette de la convention collective de l’immobilier ?
La convention collective de l’immobilier a pour objectif d’encadrer les relations entre employeurs et salariés des professions dont l’activité est l’immobilier, par exemple, les agences immobilières, les activités de marchands de biens immobiliers, les locations de logements, etc.
Elle a pour IDCC le numéro 1527.
Que contient notre plaquette de la convention collective de l’immobilier ?
Que contient notre plaquette de la convention collective de l’immobilier ?
Notre plaquette de la convention collective de l’immobilier au format PDF vous renseigne sur :
l’indemnité de licenciement ;
la gestion des primes ;
les différents jours de congés supplémentaires pour événements familiaux.
Pourquoi télécharger notre plaquette de la convention collective de l’immobilier en PDF ?
Pourquoi télécharger notre plaquette de la convention collective de l’immobilier en PDF ?
Télécharger notre plaquette de la convention collective de l’immobilier en PDF vous permet de vous informer sur 3 spécificités propres à la CCN.
En tant qu’employeur, il est nécessaire de connaître vos obligations.
Pour vous repérer et vous aider, vous pouvez utiliser notre plaquette portant sur la convention collective de l’immobilier, gratuit et au format PDF. Vous gagnerez en efficacité.