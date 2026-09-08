À retenir Tous les salariés de la convention collective de l'immobilier (IDCC 1527) , employés, agents de maîtrise et cadres, sont obligatoirement affiliés au régime Agirc-Arrco ;

La branche n'a pas fixé de taux de cotisation spécifiques : les entreprises appliquent les taux interprofessionnels, soit 7,87 % sur la tranche 1 et 21,59 % sur la tranche 2 en 2026 ;

Les cotisations génèrent des points de retraite , convertis en pension au moment du départ selon la valeur de service du point ;

Le conjoint survivant marié peut percevoir une pension de réversion égale à 60 % des droits du défunt, sans condition de ressources ;

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, le cumul emploi-retraite intégral permet d'acquérir de nouveaux droits Agirc-Arrco.

Quels sont les taux de cotisation Agirc-Arrco applicables dans l'immobilier en 2026 ?



Les cotisations de retraite complémentaire se calculent sur le salaire brut, réparti en deux tranches selon le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), fixé à 4 005 € en 2026. Voici les taux appelés, part salariale et part patronale, applicables à tous les salariés de la convention collective de l'immobilier.

Tranche Assiette Taux appelé Part salariale Part patronale Tranche 1 Jusqu’à 4 005 €/mois (1 PMSS) 7,87 % 3,15 % 4,72 % Tranche 2 De 4 005 € à 32 040 €/mois (1 à 8 PMSS) 21,59 % 8,64 % 12,95 %

Bon à savoir Le taux appelé correspond au taux contractuel multiplié par un coefficient d'appel de 127 %. Seule la part calculée au taux contractuel (6,20 % en tranche 1 et 17,00 % en tranche 2) génère des points de retraite. Le surplus finance l'équilibre du régime. La convention collective de l'immobilier ne prévoit aucun taux propre à la branche pour la retraite complémentaire. Un accord d'entreprise peut toutefois fixer des taux supérieurs aux minima légaux.



Qu'est-ce que la retraite complémentaire Agirc-Arrco ?

La retraite complémentaire Agirc-Arrco est un régime obligatoire qui complète la pension de base versée par la Sécurité sociale. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2019, les anciens régimes Agirc (cadres) et Arrco (non-cadres) ont fusionné en un régime unique applicable à tous les salariés du secteur privé.

Dans l'immobilier, tous les salariés relevant de la convention collective de l'immobilier, qu'ils soient employés, agents de maîtrise ou cadres, sont obligatoirement affiliés à ce régime. L'article 27 de la convention collective (retraites complémentaires) précise que les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour l'ensemble des salariés de la branche.



Quelles sont les autres contributions obligatoires liées à la retraite complémentaire ?

Deux contributions complémentaires s'ajoutent aux cotisations Agirc-Arrco, sans générer de points de retraite. Elles participent au financement global du régime.

Contribution d'équilibre général (CEG) : 2,15 % sur la tranche 1 (0,86 % salarié / 1,29 % employeur) et 2,70 % sur la tranche 2 (1,08 % salarié / 1,62 % employeur) ;

Contribution d'équilibre technique (CET) : 0,35 % (0,14 % salarié / 0,21 % employeur), déclenchée dès que la rémunération dépasse le PMSS.

👉 À noter : une fois la CET déclenchée, elle se calcule sur l'ensemble des tranches 1 et 2, et non uniquement sur la fraction excédentaire. Ces cotisations apparaissent distinctement sur la complémentaire tranche 1 de la fiche de paie.



Le nombre de points acquis chaque année est calculé ainsi :

Points acquis = (Salaire brut × Taux contractuel) ÷ Prix d'achat du point

En 2026, le prix d'achat d'un point Agirc-Arrco est fixé à 20,1877 €. La valeur de service du point, utilisée pour calculer le montant de la pension, est de 1,4386 € depuis le 1er novembre 2024.

Le montant annuel brut de la pension complémentaire se calcule ainsi :

Pension annuelle = Nombre total de points × Valeur de service du point

Exemple : un salarié de l'immobilier ayant cumulé 8 000 points percevrait une pension complémentaire brute annuelle de 11 508,80 € (8 000 × 1,4386 €), soit environ 959 € brut par mois.

À noter La valeur de service du point et le prix d'achat sont révisés chaque année par les partenaires sociaux, généralement au 1er novembre. Ces paramètres évoluent en fonction de l'inflation et de l'équilibre financier du régime.

Quelles sont les obligations de l'employeur dans le secteur immobilier ?

Affiliation : chaque salarié doit être affilié à une caisse Agirc-Arrco dès son embauche.

Calcul et prélèvement des cotisations : l'employeur calcule les cotisations sur chaque bulletin de paie, prélève la part salariale et verse la totalité à la caisse.

Déclaration sociale nominative (DSN) : les cotisations sont déclarées mensuellement via la DSN.

Information du salarié : le bulletin de paie doit mentionner distinctement les cotisations de retraite complémentaire (parts salariale et patronale).

Quelle majoration pour les parents de trois enfants ou plus ?

Les retraités ayant eu ou élevé au moins trois enfants bénéficient d'une majoration de leurs droits Agirc-Arrco. Pour les droits acquis à partir du 1ᵉʳ janvier 2012, cette majoration atteint 10 %, avec un plafond annuel fixé à 2 367,48 € en 2026.

👉 À noter : pour les droits acquis avant 2012, les anciennes règles Arrco et Agirc s'appliquent, avec des taux pouvant grimper jusqu'à 30 % pour sept enfants et plus. Cette majoration s'applique aussi à la pension de réversion du conjoint survivant.

Qu'est-ce que la pension de réversion Agirc-Arrco ?

En cas de décès d'un salarié ou d'un retraité, le conjoint survivant peut bénéficier d'une pension de réversion Agirc-Arrco. Le taux de réversion est fixé à 60 % des droits du défunt.

Les conditions d'attribution sont les suivantes :

Le bénéficiaire doit avoir été marié avec la personne décédée (le PACS et le concubinage n'ouvrent pas droit à la réversion Agirc-Arrco).

Le conjoint survivant ne doit pas s'être remarié .

L'âge minimum pour en bénéficier est en principe de 55 ans. Toutefois, cette condition d'âge ne s'applique pas lorsque le conjoint survivant a au moins deux enfants à charge au moment du décès, ou en cas d'invalidité.

La pension de réversion Agirc-Arrco n'est soumise à aucune condition de ressources, contrairement à la réversion du régime de base.

Cumul emploi-retraite et retraite complémentaire

Depuis le 1er janvier 2024, un salarié retraité du secteur immobilier qui reprend une activité peut acquérir de nouveaux droits à retraite complémentaire, à condition de remplir les conditions du cumul emploi-retraite intégral : toutes les pensions doivent être liquidées et le retraité doit bénéficier du taux plein.

Les cotisations Agirc-Arrco versées dans le cadre de la nouvelle activité génèrent alors une seconde pension complémentaire, liquidable à la cessation définitive de l'activité. Le cumul emploi-retraite plafonné (sans taux plein) ne permet pas d'acquérir de nouveaux droits Agirc-Arrco.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-07.