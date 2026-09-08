Comment fonctionne la retraite complémentaire Agirc-Arrco dans l'immobilier ?
La retraite complémentaire constitue un pilier essentiel de la protection sociale des salariés de l'immobilier. Cette page présente les taux de cotisation Agirc-Arrco applicables en 2026, le mécanisme d'acquisition des points et les obligations de l'employeur dans le cadre de la CCN Immobilier (IDCC 1527).
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 30 000 entreprises
Champ d'application
Immobilier, Administration de biens, Syndic de copropriété, Transaction immobilière
FAQ — Retraite complémentaire convention collective immobilier (IDCC 1527)
La CCN Immobilier prévoit-elle des taux de cotisation retraite spécifiques à la branche ?
La CCN Immobilier prévoit-elle des taux de cotisation retraite spécifiques à la branche ?
Non, la convention collective de l'immobilier ne fixe pas de taux propres à la branche pour la retraite complémentaire. Les entreprises appliquent les taux interprofessionnels Agirc-Arrco, identiques à ceux en vigueur dans la plupart des autres secteurs. Un accord d'entreprise peut néanmoins prévoir des taux de cotisation supérieurs aux minima obligatoires, par exemple dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire. Ce choix relève alors d'une décision volontaire de l'employeur, distincte des obligations conventionnelles de la branche.
À quel âge peut-on percevoir sa retraite complémentaire Agirc-Arrco ?
À quel âge peut-on percevoir sa retraite complémentaire Agirc-Arrco ?
L'âge légal de départ à la retraite dépend de votre année de naissance et varie aujourd'hui entre 62 ans et 9 mois et 64 ans. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a en effet suspendu jusqu'en 2028 la hausse progressive de l'âge légal prévue par la réforme de 2023. La retraite complémentaire Agirc-Arrco se demande en même temps que la retraite de base, auprès de votre caisse. Un départ anticipé reste possible sous certaines conditions, mais il entraîne généralement un coefficient de minoration temporaire sur les pensions Agirc-Arrco.
Comment l'employeur déclare-t-il les cotisations Agirc-Arrco ?
Comment l'employeur déclare-t-il les cotisations Agirc-Arrco ?
L'employeur déclare et verse les cotisations via la déclaration sociale nominative (DSN), transmise chaque mois aux organismes sociaux. Cette déclaration reprend les éléments de rémunération, les taux appliqués et les montants calculés pour chaque salarié. Elle alimente directement le compte de points de chaque salarié auprès de sa caisse Agirc-Arrco. Une erreur de déclaration peut être corrigée via une DSN de substitution, sans attendre l'échéance mensuelle suivante.
Le conjoint survivant a-t-il droit à une pension de réversion Agirc-Arrco ?
Le conjoint survivant a-t-il droit à une pension de réversion Agirc-Arrco ?
Oui, à condition d'avoir été marié avec le salarié ou le retraité décédé et de ne pas s'être remarié depuis. La pension correspond à 60 % des droits Agirc-Arrco du défunt, sans aucune condition de ressources contrairement à la réversion du régime de base. L'âge minimum de 55 ans ne s'applique pas si le conjoint a au moins deux enfants à charge au moment du décès, ou s'il est en situation d'invalidité. La demande doit être déposée dans les 12 mois suivant le décès pour éviter toute perte de droits sur la période antérieure à la demande.
Quel est l'impact de la majoration pour enfants sur la retraite complémentaire ?
Quel est l'impact de la majoration pour enfants sur la retraite complémentaire ?
Les retraités ayant eu ou élevé au moins trois enfants bénéficient d'une majoration de 10 % sur les droits Agirc-Arrco acquis à partir de 2012, plafonnée à 2 367,48 € par an en 2026. Cette majoration s'applique automatiquement, sans démarche particulière du salarié auprès de sa caisse. Pour les droits acquis avant 2012, les règles historiques Arrco et Agirc s'appliquent et peuvent porter la majoration jusqu'à 30 % pour sept enfants et plus. Cette même majoration bénéficie également au conjoint survivant dans le cadre d'une pension de réversion.