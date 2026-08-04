À retenir La convention collective de l'immobilier relève de l' IDCC 1527 et couvre les administrateurs de biens, agences immobilières, syndics de copropriété et sociétés de transaction ;

Les salaires minimaux 2026 sont fixés par l' avenant n° 110 du 4 mars 2026 , entré en vigueur le 1er avril 2026 ;

Les minima conventionnels sont exprimés en bruts annuels sur 13 mois , 13e mois inclus ;

La prime d'ancienneté est un montant forfaitaire de 32 € par période de 3 ans , jamais un pourcentage du salaire ;

Les cadres au forfait jours doivent percevoir le minimum conventionnel majoré d'au moins 12 %.

Quels sont les salaires minimaux dans la convention collective immobilier en 2026 ?

Les salaires minimaux de la convention collective immobilier sont fixés par niveau et exprimés en brut annuel sur 13 mois. Ils s'appliquent à tous les salariés à temps complet, hors prime d'ancienneté. Voici la grille en vigueur depuis le 1er avril 2026 :

Niveau Catégorie Salaire annuel minimum brut (13 mois) Salaire mensuel minimum (1/13e) E1 Employé 23 700 € 1 823,08 € E2 Employé 24 428 € 1 879,08 € E3 Employé 25 080 € 1 929,23 € AM1 Agent de maîtrise 25 569 € 1 966,85 € AM2 Agent de maîtrise 26 415 € 2 031,92 € C1 Cadre 28 333 € 2 179,46 € C2 Cadre 36 932 € 2 841,00 € C3 Cadre 44 221 € 3 401,62 € C4 Cadre 49 800 € 3 830,77 €

Bon à savoir Depuis la revalorisation du SMIC au 1er juin 2026 (1 867,02 € bruts mensuels), ce montant dépasse désormais le minimum conventionnel du niveau E1 (1 823,08 €/mois). Pour ce niveau, c'est donc le SMIC qui s'applique, car il reste la référence la plus favorable au salarié. Calculer le salaire d'un salarié de l'immobilier demande de croiser plusieurs règles propres à la convention collective immobilier : grille de minima sur 13 mois, prime d'ancienneté forfaitaire, statut du négociateur et forfait jours des cadres. Cette page détaille chaque composante du calcul et propose un exemple concret pour vérifier la conformité d'un bulletin de paie.

Le 13e mois est obligatoire pour tous les salariés de la convention collective immobilier. Il correspond à un mois de salaire global brut mensuel contractuel, acquis au prorata du temps de présence dans l'année.

Deux modalités de versement coexistent : un versement unique en décembre, ou un fractionnement semestriel selon les pratiques de l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le 13e mois se calcule au prorata temporis sur le dernier salaire brut mensuel.

Les minima annuels de la grille sont déjà exprimés sur 13 mois : le 13e mois est donc inclus dans le minimum conventionnel annuel, pas ajouté en supplément.

La prime d'ancienneté de la convention collective immobilier est un montant forfaitaire de 32 € bruts par période de 3 ans. Elle s'ajoute chaque mois au salaire global brut contractuel, y compris pour les négociateurs rémunérés à la commission.

Le décompte démarre à la date d'embauche, et la majoration s'applique au 1er janvier suivant chaque période de 3 ans révolue.

Ancienneté Prime mensuelle 3 ans 32 € 6 ans 64 € 9 ans 96 € 12 ans 128 € 15 ans 160 € 18 ans 192 € 21 ans 224 €

Attention La prime d'ancienneté de la convention collective immobilier est un montant forfaitaire fixe, jamais un pourcentage du salaire. Elle est exclue de la comparaison avec les minima conventionnels.

Les négociateurs immobiliers sont rémunérés selon leur statut : VRP ou non-VRP. Les négociateurs VRP perçoivent une part fixe complétée par des commissions, avec un minimum garanti de 1 540 € bruts par mois depuis le 1er avril 2026.

Les négociateurs non-VRP doivent percevoir au minimum le SMIC en vigueur, soit 1 867,02 € bruts mensuels depuis le 1er juin 2026. Ce minimum peut constituer une avance sur commissions, régularisée ensuite selon les résultats.

Les négociateurs qui exercent aussi des fonctions d'encadrement relèvent en plus de la grille cadre C1 à C4.

La convention collective immobilier renvoie aux dispositions légales de droit commun pour les heures supplémentaires. La majoration est de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires, de la 36e à la 43e heure hebdomadaire.Au-delà de la 43e heure, la majoration passe à 50 %.

Quel est le minimum pour un cadre au forfait jours dans l'immobilier ?

Les cadres autonomes en forfait annuel en jours doivent percevoir au minimum le salaire minimum conventionnel (SMC) de leur catégorie, majoré d'au moins 12 %.

Cette majoration sécurise juridiquement le forfait jours, en garantissant une contrepartie financière au temps de travail non décompté en heures.

Exemple : un cadre C1 en forfait jours doit percevoir au moins 28 333 € × 1,12, soit 31 733 € bruts annuels minimum.

La vérification de la conformité d'un salaire dans l'immobilier s'effectue sur une base annuelle. Il faut comparer la rémunération brute annuelle totale, 13e mois inclus, avec le minimum conventionnel du niveau du salarié.

Certains éléments sont exclus de cette comparaison : prime d'ancienneté, intéressement, participation, épargne salariale, primes exceptionnelles, majorations pour heures supplémentaires, remboursements de frais, prime de transport.

Exemple concret : bulletin de paie AM1, 6 ans d'ancienneté

Prenons un salarié classé AM1, avec 6 ans d'ancienneté, dont le minimum annuel est de 25 569 €.

salaire de base : 2 000 € par mois, supérieur au 1/13e du minimum (1 966,85 €) ;

prime d'ancienneté : 2 × 32 € = 64 € ;

brut mensuel total : 2 064 € ;

cotisations salariales (environ 23 %) : environ 474,72 € ;

net estimé : environ 1 589 €.

Vérification annuelle : 2 000 € × 13 = 26 000 €, supérieur au minimum de 25 569 €. Le salaire est donc conforme

Bon à savoir Les cotisations patronales représentent environ 42 à 45 % du salaire brut, et les cotisations salariales environ 22 à 25 %. Le taux exact varie selon le statut, le régime de prévoyance et le niveau de rémunération.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-09.