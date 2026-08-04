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Calcul de salaire – Convention collective Immobilier (IDCC 1527)
Comment calculer le salaire d'un salarié dans la convention collective de l'immobilier ?
La convention collective de l'immobilier fixe des salaires minimaux annuels sur 13 mois, une prime d'ancienneté forfaitaire et des règles spécifiques pour les négociateurs. Cette page détaille chaque composante du calcul de salaire et propose un exemple concret.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, syndics
Champ d'application
Immobilier, Administration de biens, Syndic de copropriété, Transaction immobilière
À retenir
La convention collective de l'immobilier relève de l'IDCC 1527 et couvre les administrateurs de biens, agences immobilières, syndics de copropriété et sociétés de transaction ;
Les salaires minimaux 2026 sont fixés par l'avenant n° 110 du 4 mars 2026, entré en vigueur le 1er avril 2026 ;
Les minima conventionnels sont exprimés en bruts annuels sur 13 mois, 13e mois inclus ;
La prime d'ancienneté est un montant forfaitaire de 32 € par période de 3 ans, jamais un pourcentage du salaire ;
Les cadres au forfait jours doivent percevoir le minimum conventionnel majoré d'au moins 12 %.
Quels sont les salaires minimaux dans la convention collective immobilier en 2026 ?
Les salaires minimaux de la convention collective immobilier sont fixés par niveau et exprimés en brut annuel sur 13 mois. Ils s'appliquent à tous les salariés à temps complet, hors prime d'ancienneté. Voici la grille en vigueur depuis le 1er avril 2026 :
|Niveau
|Catégorie
|Salaire annuel minimum brut (13 mois)
|Salaire mensuel minimum (1/13e)
|E1
|Employé
|23 700 €
|1 823,08 €
|E2
|Employé
|24 428 €
|1 879,08 €
|E3
|Employé
|25 080 €
|1 929,23 €
|AM1
|Agent de maîtrise
|25 569 €
|1 966,85 €
|AM2
|Agent de maîtrise
|26 415 €
|2 031,92 €
|C1
|Cadre
|28 333 €
|2 179,46 €
|C2
|Cadre
|36 932 €
|2 841,00 €
|C3
|Cadre
|44 221 €
|3 401,62 €
|C4
|Cadre
|49 800 €
|3 830,77 €
Bon à savoir
Depuis la revalorisation du SMIC au 1er juin 2026 (1 867,02 € bruts mensuels), ce montant dépasse désormais le minimum conventionnel du niveau E1 (1 823,08 €/mois). Pour ce niveau, c'est donc le SMIC qui s'applique, car il reste la référence la plus favorable au salarié.
Calculer le salaire d'un salarié de l'immobilier demande de croiser plusieurs règles propres à la convention collective immobilier : grille de minima sur 13 mois, prime d'ancienneté forfaitaire, statut du négociateur et forfait jours des cadres. Cette page détaille chaque composante du calcul et propose un exemple concret pour vérifier la conformité d'un bulletin de paie.
Comment fonctionne le 13e mois dans la convention collective immobilier ?
Le 13e mois est obligatoire pour tous les salariés de la convention collective immobilier. Il correspond à un mois de salaire global brut mensuel contractuel, acquis au prorata du temps de présence dans l'année.
Deux modalités de versement coexistent : un versement unique en décembre, ou un fractionnement semestriel selon les pratiques de l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le 13e mois se calcule au prorata temporis sur le dernier salaire brut mensuel.
Les minima annuels de la grille sont déjà exprimés sur 13 mois : le 13e mois est donc inclus dans le minimum conventionnel annuel, pas ajouté en supplément.
Comment est calculée la prime d'ancienneté dans l'immobilier ?
La prime d'ancienneté de la convention collective immobilier est un montant forfaitaire de 32 € bruts par période de 3 ans. Elle s'ajoute chaque mois au salaire global brut contractuel, y compris pour les négociateurs rémunérés à la commission.
Le décompte démarre à la date d'embauche, et la majoration s'applique au 1er janvier suivant chaque période de 3 ans révolue.
|Ancienneté
|Prime mensuelle
|3 ans
|32 €
|6 ans
|64 €
|9 ans
|96 €
|12 ans
|128 €
|15 ans
|160 €
|18 ans
|192 €
|21 ans
|224 €
Attention
La prime d'ancienneté de la convention collective immobilier est un montant forfaitaire fixe, jamais un pourcentage du salaire. Elle est exclue de la comparaison avec les minima conventionnels.
Comment sont rémunérés les négociateurs immobiliers ?
Les négociateurs immobiliers sont rémunérés selon leur statut : VRP ou non-VRP. Les négociateurs VRP perçoivent une part fixe complétée par des commissions, avec un minimum garanti de 1 540 € bruts par mois depuis le 1er avril 2026.
Les négociateurs non-VRP doivent percevoir au minimum le SMIC en vigueur, soit 1 867,02 € bruts mensuels depuis le 1er juin 2026. Ce minimum peut constituer une avance sur commissions, régularisée ensuite selon les résultats.
Les négociateurs qui exercent aussi des fonctions d'encadrement relèvent en plus de la grille cadre C1 à C4.
Comment calculer les heures supplémentaires dans l'immobilier ?
La convention collective immobilier renvoie aux dispositions légales de droit commun pour les heures supplémentaires. La majoration est de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires, de la 36e à la 43e heure hebdomadaire.Au-delà de la 43e heure, la majoration passe à 50 %.
Quel est le minimum pour un cadre au forfait jours dans l'immobilier ?
Les cadres autonomes en forfait annuel en jours doivent percevoir au minimum le salaire minimum conventionnel (SMC) de leur catégorie, majoré d'au moins 12 %.
Cette majoration sécurise juridiquement le forfait jours, en garantissant une contrepartie financière au temps de travail non décompté en heures.
Exemple : un cadre C1 en forfait jours doit percevoir au moins 28 333 € × 1,12, soit 31 733 € bruts annuels minimum.
Comment vérifier la conformité d'un salaire dans l'immobilier ?
La vérification de la conformité d'un salaire dans l'immobilier s'effectue sur une base annuelle. Il faut comparer la rémunération brute annuelle totale, 13e mois inclus, avec le minimum conventionnel du niveau du salarié.
Certains éléments sont exclus de cette comparaison : prime d'ancienneté, intéressement, participation, épargne salariale, primes exceptionnelles, majorations pour heures supplémentaires, remboursements de frais, prime de transport.
Exemple concret : bulletin de paie AM1, 6 ans d'ancienneté
Prenons un salarié classé AM1, avec 6 ans d'ancienneté, dont le minimum annuel est de 25 569 €.
salaire de base : 2 000 € par mois, supérieur au 1/13e du minimum (1 966,85 €) ;
prime d'ancienneté : 2 × 32 € = 64 € ;
brut mensuel total : 2 064 € ;
cotisations salariales (environ 23 %) : environ 474,72 € ;
net estimé : environ 1 589 €.
Vérification annuelle : 2 000 € × 13 = 26 000 €, supérieur au minimum de 25 569 €. Le salaire est donc conforme
Bon à savoir
Les cotisations patronales représentent environ 42 à 45 % du salaire brut, et les cotisations salariales environ 22 à 25 %. Le taux exact varie selon le statut, le régime de prévoyance et le niveau de rémunération.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique.
Dernière vérification le 2026-07-09.
Arrêté du 4 mai 2026 — extension avenant n° 110 — Légifrance — consulté le 09/07/2026
CCN Immobilier IDCC 1527 — Légifrance — consulté le 09/07/2026
Salaire minimum (SMIC) : montant net et brut — Immobilier — Code du travail numérique — consulté le 09/07/2026
Prime d'ancienneté : obligation, calcul et montant — Immobilier — Code du travail numérique — consulté le 09/07/2026
Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du SMIC — Légifrance — consulté le 09/07/2026
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FAQ – Calcul de salaire dans la convention collective immobilier
Sur 13 mois : le 13e mois obligatoire est inclus dans le minimum conventionnel annuel, il ne s'ajoute pas en supplément. Un accord d'entreprise peut prévoir des modalités différentes, à condition d'être plus favorable au salarié. Attention toutefois à la comparaison mensuelle avec le SMIC, qui lui reste calculé sur 12 mois : un salaire de base mensuel peut respecter la moyenne annuelle sans respecter le SMIC certains mois si l'employeur n'y prête pas attention.
Oui, et c'est un point souvent mal identifié. La convention collective immobilier prévoit cette prime forfaitaire de 32 € par période de 3 ans pour l'ensemble des salariés, négociateurs VRP compris, dès qu'ils atteignent 3 ans d'ancienneté. Le versement démarre au 1er janvier suivant la date anniversaire de la période de 3 ans, et non à la date exacte des 3 ans.
Oui, cette majoration n'est pas optionnelle. Sans cette contrepartie financière, la convention de forfait jours peut être jugée non conforme, ce qui expose l'employeur à un risque de requalification et à des rappels d'heures supplémentaires sur plusieurs années. Pour un cadre C1, cela représente un minimum de 31 733 € bruts annuels, contre 28 333 € pour un cadre au forfait horaire classique.
Le SMIC en vigueur, soit 1 867,02 € bruts mensuels depuis la revalorisation du 1er juin 2026. Ce montant a changé en cours d'année : il était de 1 823,03 € entre janvier et mai 2026. Les employeurs doivent donc actualiser leur vérification à chaque revalorisation du SMIC, et pas seulement au 1er janvier.
Le salarié peut réclamer un rappel de salaire sur les sommes dues, dans la limite de la prescription de 3 ans applicable aux créances salariales. L'Urssaf peut également procéder à un redressement si l'écart concerne l'assiette de cotisations. Vérifier la grille à chaque revalorisation, qu'elle vienne de la branche ou du SMIC, permet d'éviter ce type de situation.