Quelles sont les cotisations obligatoires dans la convention collective de l'immobilier ?
Prévoyance, mutuelle, retraite, formation : cette page détaille les taux de cotisation en vigueur, les assiettes de calcul et la répartition des charges entre employeur et salarié dans le secteur immobilier.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, syndics
Champ d'application
Immobilier, Administration de biens, Syndic de copropriété, Transaction immobilière
FAQ – Cotisations dans la convention collective immobilier
La prévoyance est-elle obligatoire pour tous les salariés de l'immobilier ?
La prévoyance est-elle obligatoire pour tous les salariés de l'immobilier ?
Oui, la couverture prévoyance s'applique à tous les salariés cadres et non-cadres dès leur embauche, sans condition d'ancienneté. Cette obligation figure à l'article 26 de l'avenant n° 91 et s'impose à toute entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective, quelle que soit sa taille. Si vous ne mettez pas en place cette couverture, vous restez responsable du versement des prestations en cas de décès, d'incapacité ou d'invalidité d'un salarié, comme si le contrat existait. Mieux vaut donc souscrire un contrat dès la première embauche pour éviter ce risque financier.
L'employeur peut-il changer d'organisme assureur en cours d'année ?
L'employeur peut-il changer d'organisme assureur en cours d'année ?
Oui, rien n'empêche de changer d'assureur à tout moment, sous réserve de respecter les délais de préavis prévus dans votre contrat actuel. Vous devez néanmoins veiller à la continuité des garanties pour vos salariés, notamment pour ceux en arrêt de travail ou en invalidité au moment du changement. La loi Évin impose en effet le maintien de certaines garanties pour les salariés en incapacité ou invalidité, même après la résiliation du contrat. Anticipez ce changement plusieurs mois avant l'échéance pour sécuriser la transition.
Que se passe-t-il si mon entreprise ne respecte pas les taux conventionnels de prévoyance ?
Que se passe-t-il si mon entreprise ne respecte pas les taux conventionnels de prévoyance ?
Si votre contrat prévoyance ne respecte pas les garanties minimales fixées par la convention collective, l'Urssaf peut requalifier vos cotisations patronales en élément de rémunération soumis à charges sociales. Cette requalification entraîne un redressement rétroactif, avec rappel de cotisations et pénalités de retard. Pour l'éviter, vérifiez régulièrement que votre contrat suit les évolutions conventionnelles, comme celles introduites par l'avenant n° 109 en 2026. Votre assureur ou votre expert-comptable peut vous accompagner dans cette vérification.
Les stagiaires et apprentis sont-ils concernés par ces cotisations ?
Les stagiaires et apprentis sont-ils concernés par ces cotisations ?
Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation bénéficient de la couverture prévoyance et frais de santé au même titre que les autres salariés, dès leur premier jour de contrat. Les stagiaires, en revanche, ne relèvent pas du régime salarié et ne sont donc pas couverts par ces cotisations, sauf disposition contraire de la convention de stage. Pour la formation professionnelle, les contrats d'apprentissage bénéficient d'un régime de financement spécifique, distinct de la contribution formation classique. Renseignez-vous auprès de l'OPCO EP pour connaître les modalités de prise en charge propres à l'apprentissage.
Comment sont revalorisés les taux de cotisation prévoyance et mutuelle ?
Comment sont revalorisés les taux de cotisation prévoyance et mutuelle ?
Les taux de cotisation prévoyance et mutuelle évoluent par avenant, négocié entre les organisations d'employeurs (FNAIM, UNIS) et les organisations syndicales de salariés. L'avenant n° 109 du 25 février 2026 illustre cette logique : il a révisé les taux fixés par l'avenant n° 91 de 2022, sans modifier la structure globale du régime. Ces avenants doivent ensuite être étendus par arrêté ministériel pour s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, y compris celles non adhérentes aux organisations signataires. Suivez les publications au Bulletin officiel des conventions collectives pour anticiper ces évolutions.