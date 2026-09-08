Quelles sont les garanties de prévoyance dans la CCN Immobilier ?
La convention collective de l'immobilier impose un régime de prévoyance couvrant le décès, l'incapacité de travail et l'invalidité. Cette page présente les garanties obligatoires, les taux de cotisation en vigueur depuis le 1er avril 2026 et les règles de portabilité.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, syndics
Champ d'application
Immobilier, Administration de biens, Syndic de copropriété, Transaction immobilière
FAQ – Prévoyance dans la convention collective immobilier
La prévoyance est-elle obligatoire pour tous les salariés de la convention collective immobilier ?
La prévoyance est-elle obligatoire pour tous les salariés de la convention collective immobilier ?
Oui, depuis l'avenant n° 65 du 20 juillet 2015, qui a instauré pour la première fois un régime de protection sociale complémentaire obligatoire dans la branche immobilière. Ce régime concerne l'ensemble des salariés, cadres et non-cadres, sans condition d'ancienneté ni de temps de travail. Une entreprise qui ne respecte pas cette obligation s'expose à devoir indemniser elle-même le salarié ou ses ayants droit comme si le contrat de prévoyance avait existé, ce qui représente souvent un coût bien supérieur à celui d'une cotisation régulière. Nous vous recommandons donc de vérifier que votre contrat couvre bien l'ensemble de vos effectifs dès leur embauche.
Que se passe-t-il si mon entreprise n'a pas encore mis à jour son taux de cotisation au 1er avril 2026 ?
Que se passe-t-il si mon entreprise n'a pas encore mis à jour son taux de cotisation au 1er avril 2026 ?
L'avenant n° 109 s'applique dès le 1er avril 2026 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires, même si l'arrêté d'extension n'a pas encore été publié. Pour les autres entreprises, le nouveau taux de 0,66 % ne devient obligatoire qu'à compter du premier jour du mois suivant la publication de cet arrêté. Nous vous conseillons d'anticiper la mise à jour de votre contrat auprès de votre organisme assureur, car un décalage entre votre taux de cotisation et le taux conventionnel peut créer un différentiel à régulariser rétroactivement.
Quelle différence entre le capital décès et l'allocation obsèques ?
Quelle différence entre le capital décès et l'allocation obsèques ?
Le capital décès, égal à 80 % du traitement de base, est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié pour compenser la perte de revenus liée à son décès. L'allocation obsèques, elle, ne compense pas une perte de revenu : elle rembourse les frais funéraires réellement engagés, dans la limite de 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Ces deux prestations sont cumulables et versées à des bénéficiaires potentiellement différents, puisque l'allocation obsèques revient à la personne qui a engagé et réglé les frais, qu'elle soit ou non bénéficiaire du capital décès.
Un salarié en invalidité peut-il continuer à travailler à temps partiel ?
Un salarié en invalidité peut-il continuer à travailler à temps partiel ?
Oui, un salarié classé en invalidité de 1re catégorie par la sécurité sociale reste considéré comme apte à exercer une activité professionnelle, même réduite. C'est pourquoi la rente conventionnelle de 36 % du traitement de base pour cette catégorie est plus faible que celle des 2e et 3e catégories, qui concernent des salariés incapables d'exercer une activité rémunératrice. Dans tous les cas, le cumul entre la rente d'invalidité, la pension de la sécurité sociale et un éventuel salaire ne peut pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu en activité normale.
Comment un salarié licencié peut-il activer sa portabilité de la prévoyance ?
Comment un salarié licencié peut-il activer sa portabilité de la prévoyance ?
La portabilité n'est pas automatique : le salarié doit être pris en charge par l'assurance chômage et sa rupture de contrat ne doit pas résulter d'une faute lourde. Nous vous conseillons d'informer l'organisme assureur du départ du salarié dès la fin du contrat, en mentionnant son inscription à France Travail, pour que le maintien des garanties démarre sans interruption. Si le salarié retrouve un emploi avant la fin des 12 mois, la portabilité cesse automatiquement à la date de reprise d'activité.