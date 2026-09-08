Comment fonctionnent les RTT dans la convention collective de l'immobilier ?
La CCN Immobilier ne prévoit pas de dispositif de RTT à proprement parler pour l'ensemble des salariés. En revanche, les cadres et salariés autonomes peuvent bénéficier d'un forfait annuel en jours qui génère des jours de repos assimilés aux RTT.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, syndics
Champ d'application
Immobilier, Administration de biens, Syndic de copropriété, Transaction immobilière
FAQ — RTT et convention collective Immobilier
Un agent immobilier salarié a-t-il droit aux RTT ?
Un agent immobilier salarié a-t-il droit aux RTT ?
Pas automatiquement. Un négociateur immobilier salarié classique, soumis à l'horaire collectif de 35 heures, ne bénéficie d'aucun jour de RTT au titre de la CCN Immobilier. Il peut en revanche accéder à des jours de repos s'il relève d'un forfait annuel en jours, à condition d'exercer sa mission de manière autonome. Un accord d'entreprise peut également instaurer un dispositif de RTT propre à la structure, plus favorable que la convention de branche.
Combien de jours de repos génère le forfait jours ?
Combien de jours de repos génère le forfait jours ?
Le forfait jours génère généralement entre 8 et 10 jours de repos par an, ce nombre variant selon le calendrier de l'année. Il dépend directement du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : plus il y en a, plus le nombre de jours de repos diminue. Ces jours de repos sont pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur, sauf accord contraire. Un calendrier prévisionnel peut être établi en début de période pour anticiper leur prise.
La CCN Immobilier prévoit-elle des congés d'ancienneté ?
La CCN Immobilier prévoit-elle des congés d'ancienneté ?
Non, la convention collective de l'immobilier ne prévoit aucun jour de congé supplémentaire lié à l'ancienneté. Elle prévoit uniquement une prime d'ancienneté forfaitaire de 32 € brut, versée tous les 3 ans au 1er janvier suivant la date anniversaire d'entrée dans l'entreprise. Cette prime s'applique à l'ensemble des salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté, y compris les négociateurs immobiliers. Un accord d'entreprise plus favorable peut toutefois instaurer des congés d'ancienneté spécifiques.
Peut-on travailler plus de 218 jours dans l'année ?
Peut-on travailler plus de 218 jours dans l'année ?
Oui, à condition de conclure un avenant annuel avec l'employeur pour renoncer à une partie des jours de repos. Le nombre de jours travaillés ne peut alors pas dépasser 235 jours par an, ce plafond correspondant à la limite légale fixée par le Code du travail. Cette renonciation donne obligatoirement lieu à une majoration de salaire d'au moins 10 % sur les jours travaillés en plus. L'avenant doit être renouvelé chaque année, il ne peut pas être tacite.
Quel document de suivi mensuel l'employeur doit-il tenir ?
Quel document de suivi mensuel l'employeur doit-il tenir ?
L'employeur doit tenir un document individuel de suivi, mensuel ou selon une périodicité équivalente, récapitulant les journées ou demi-journées travaillées et les jours de repos pris. Ce document doit être contresigné par le salarié et conservé pendant 3 ans par l'entreprise. À défaut de précision contractuelle sur les modalités de contrôle de la charge de travail, ce sont les dispositions par défaut de l'avenant n° 73 qui s'appliquent. Ce suivi permet aussi de documenter le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.