Quelles sont les règles de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie ?
Grille des salaires, primes, congés, préavis, mutuelle, prévoyance : ce que dit la convention collective de la boulangerie‑pâtisserie en 2026.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 43 700 établissements et 293 000 salariés en France
Champ d'application
Boulangerie artisanale, Boulangerie-pâtisserie artisanale, Pâtisserie artisanale, Viennoiserie artisanale
Tout savoir sur cette convention collective
Arrêt maladie
L'arrêt maladie en boulangerie-pâtisserie artisanale obéit à des règles conventionnelles spécifiques, notamment en matière de maintien de salaire, de délai de carence et de garantie d'emploi. Cette page détaille les obligations du salarié et de l'employeur, les conditions d'indemnisation prévues par l'article 37 de la CCN et les particularités liées aux accidents du travail.
Calcul de salaire
Le calcul du salaire en boulangerie-pâtisserie repose sur une formule conventionnelle associant coefficient hiérarchique, valeur du point et constante monétaire. Cette page détaille la méthode de calcul, les grilles 2026 issues de l'avenant n° 139, les majorations applicables et les primes obligatoires.
Coefficient
Le coefficient hiérarchique positionne chaque salarié dans la classification de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale. Il détermine le salaire minimum conventionnel applicable et doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie.
Congés payés
La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale prévoit 30 jours ouvrables de congés payés par an, des congés pour événements familiaux spécifiques et des règles de fractionnement encadrées. Cette page détaille les droits des salariés en matière de congés, d'indemnisation et de jours fériés.
Cotisations
La convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale prévoit des cotisations spécifiques en matière de prévoyance, mutuelle, retraite complémentaire et fonds de péréquation. Cette page détaille l'ensemble des contributions légales et conventionnelles, leurs taux 2026 et leur répartition.
Durée du travail
La CCN Boulangerie-Pâtisserie artisanale prévoit des règles spécifiques en matière de temps de travail, d'heures supplémentaires, de travail de nuit et de repos. Cette page détaille les trois modalités d'aménagement, les majorations applicables et les obligations de l'employeur.
Grille de salaire
La convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale fixe des salaires minima selon le coefficient et la catégorie de chaque salarié. Cette page détaille les grilles applicables depuis le 1er janvier 2026 (avenant n° 139 du 14 janvier 2026), la méthode de calcul de la rémunération horaire et les obligations de l'employeur.
Indemnité repas
La convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale prévoit une indemnité pour frais professionnels pour les ouvriers boulangers et pâtissiers non nourris par l'employeur, ainsi qu'un avantage en nature pain. Cette page détaille les montants applicables, les conditions d'attribution et le traitement en paie.
Mutuelle
La convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale impose depuis 2007 une mutuelle collective à tous les employeurs. Cette page détaille les taux de cotisation, les garanties minimales, les cas de dispense et les règles de portabilité applicables en 2025-2026.
Période d'essai
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et au salarié de vérifier que le poste correspond à ses attentes. En boulangerie-pâtisserie artisanale, sa durée, son renouvellement et ses conditions de rupture obéissent à des règles spécifiques prévues par la convention collective et le Code du travail.
Prévoyance
Le régime de prévoyance de la CCN Boulangerie-Pâtisserie (IDCC 843) protège les salariés contre les risques de décès, d'invalidité et d'incapacité de travail. Négocié par les partenaires sociaux, il impose des garanties minimales et des cotisations spécifiques à toutes les entreprises de la branche.
RTT
La CCN boulangerie-pâtisserie fixe la durée du travail à 35 heures et ne prévoit aucun jour de RTT. On vous explique les dispositifs qui en tiennent lieu : heures supplémentaires, repos compensateurs et forfait jours pour les cadres.
Accord d'entreprise
Depuis les ordonnances Macron de 2017, l'accord d'entreprise peut primer sur la convention collective dans de nombreux domaines. Cette page détaille les règles d'articulation entre accord d'entreprise et CCN boulangerie-pâtisserie, les matières négociables et les modalités de négociation adaptées aux petites structures du secteur.
Alternance/apprentissage
Le secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale forme chaque année des milliers d'apprentis. La convention collective IDCC 843 et le Code du travail encadrent les conditions de recrutement, de rémunération et de travail des alternants. Cette page détaille les règles applicables, y compris la dérogation au travail de nuit propre aux apprentis boulangers.
Avantage en nature
La convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale prévoit un avantage en nature spécifique : la fourniture quotidienne de pain aux salariés. Cette page détaille les règles applicables, les modalités d'évaluation et les impacts sur le bulletin de paie.
Congés exceptionnels
Mariage, naissance, décès : les durées de congés pour événements familiaux prévues par la convention collective et leurs différences avec le Code du travail.
Indemnité licenciement
Ancienneté, formule de calcul, salaire de référence : ce que prévoit la convention collective pour l'indemnité de licenciement en boulangerie-pâtisserie artisanale.
Préavis démission
Le préavis de démission dépend de l'ancienneté et du statut du salarié dans la convention collective boulangerie-pâtisserie. On vous explique les durées applicables, le calcul du point de départ et les cas de dispense possibles.
Préavis licenciement
Ancienneté, statut cadre ou non-cadre : la durée de votre préavis de licenciement dépend de plusieurs critères. On vous éclaire.
Préavis rupture conventionnelle
La CCN Boulangerie-Pâtisserie artisanale ne prévoit pas de règles spécifiques en matière de rupture conventionnelle : le préavis, le délai de rétractation et l'homologation suivent les règles du Code du travail. Cette page détaille les étapes de la procédure, les délais à respecter et le calcul de l'indemnité applicable.
Accident du travail
La CCN 843 prévoit un maintien de salaire renforcé en cas d'accident du travail, sans condition d'ancienneté. Déclaration, IJSS, complément conventionnel, protection et retour au travail.
Code NAF / APE
Le code NAF permet de classer chaque entreprise selon son activité principale. En boulangerie-pâtisserie artisanale, le code 1071C est le plus fréquemment attribué. Cette page présente les différents codes NAF du secteur, leur lien avec la convention collective IDCC 843 et les démarches en cas d'erreur.
Contrat extra
Dans la CCN 843, le contrat extra relève d'un régime conventionnel spécifique et ne doit pas être assimilé automatiquement à un CDD d'usage. Cette page détaille les règles applicables, les majorations et les obligations de l'employeur.
Contrat saisonnier
Le contrat saisonnier permet aux boulangeries-pâtisseries artisanales de renforcer leurs équipes lors des pics d'activité récurrents. Il s'inscrit dans le cadre de la CCN Boulangerie-Pâtisserie (IDCC 843).
IDCC
L'IDCC 843 identifie la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale. Cette page explique la signification de ce numéro, le champ d'application, les principales dispositions et les moyens de vérifier si elle concerne votre entreprise.
Jours fériés
La convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale accorde au moins 10 jours fériés chômés et payés par an, en plus du 1er mai. En cas de travail un jour férié, le salaire est doublé.
Maternité
Le congé maternité en boulangerie-pâtisserie artisanale obéit aux règles du Code du travail. La CCN 843 ne prévoit pas de complément conventionnel de salaire spécifique à la maternité. L'indemnisation repose sur les IJSS versées par la CPAM.
Paternité
Le congé paternité et d'accueil de l'enfant permet au père ou au conjoint de la mère de bénéficier de 25 jours calendaires après la naissance. La CCN 843 ne prévoit pas de complément conventionnel : l'indemnisation repose sur les IJSS.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire en boulangerie-pâtisserie obéit à des règles spécifiques. Cette page détaille les obligations légales et conventionnelles, les particularités départementales, la fermeture hebdomadaire et les règles propres aux apprentis.
Retraite complémentaire
La retraite complémentaire AGIRC-ARRCO constitue le deuxième pilier de la pension des salariés de la boulangerie-pâtisserie artisanale. Taux de cotisation 2026, acquisition de points, liquidation et spécificités de la CCN 843.
Retraite
La retraite des salariés de la boulangerie-pâtisserie artisanale obéit à des règles spécifiques prévues par la CCN IDCC 843, notamment en matière d'indemnités de fin de carrière, de préavis et de cotisations.
Foire Aux Questions (FAQ)
Quelle est la différence entre la convention collective et le Code du travail ?
Quelle est la différence entre la convention collective et le Code du travail ?
Le Code du travail fixe les règles générales applicables à tous les salariés en France : durée légale du travail, congés payés, contrat de travail, etc. La convention collective, elle, adapte ces règles aux réalités du secteur de la boulangerie-pâtisserie. Elle peut accorder des droits supplémentaires (primes, temps de pause, majorations, etc.), mais ne peut jamais être moins favorable que la loi.
Quels sont les droits des salariés en boulangerie en matière de maladie ?
Quels sont les droits des salariés en boulangerie en matière de maladie ?
En cas d’arrêt-maladie, les salariés en boulangerie bénéficient des indemnités journalières de la Sécurité sociale. La convention collective prévoit en plus un complément employeur, versé sous conditions d’ancienneté, pour maintenir partiellement le salaire.
Comment se calcule le salaire minimum dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie ?
Comment se calcule le salaire minimum dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie ?
Le salaire minimum en boulangerie-pâtisserie dépend de la classification du salarié (niveau, échelon, coefficient), définie par la convention collective. Chaque poste correspond à un coefficient conventionnel, auquel est associé un minimum de rémunération. Ces montants sont renégociés régulièrement entre les partenaires sociaux. L’employeur doit appliquer le plus favorable entre le SMIC et le minimum conventionnel.