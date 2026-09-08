Quels sont les contrats d'alternance possibles en boulangerie-pâtisserie ?

Deux dispositifs d'alternance coexistent dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale couvert par la convention collective IDCC 843 : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation.

Le contrat d'apprentissage

Le contrat d'apprentissage est régi par les articles L.6221-1 et suivants du Code du travail. Il permet à un jeune de 16 à 29 ans révolus d'obtenir un diplôme ou un titre professionnel reconnu, tout en travaillant en entreprise. Des dérogations à la limite d'âge existent pour les travailleurs handicapés, les créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que les sportifs de haut niveau.

La durée du contrat varie de 1 à 3 ans selon le diplôme préparé. Les principaux diplômes accessibles en apprentissage sont :

CAP Boulanger (2 ans, ou 1 an en cas de reconversion)

CAP Pâtissier (2 ans)

Mention Complémentaire (MC) Boulangerie spécialisée ou Pâtisserie (1 an)

Brevet Technique des Métiers (BTM) Boulanger ou Pâtissier (2 ans après le CAP)

Brevet de Maîtrise (BM) Boulanger ou Pâtissier (2 ans après le BTM)

Le contrat de professionnalisation

La CCN Boulangerie-Pâtisserie (article 39) prévoit également le contrat de professionnalisation, s'adressant aux jeunes de moins de 26 ans ou aux demandeurs d'emploi. Sa durée est de 6 à 12 mois, pouvant être portée à 24 mois pour les formations prioritaires de la branche.

Bon à savoir La CCN Boulangerie-Pâtisserie (IDCC 843) s'applique uniquement aux entreprises artisanales de boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Les boulangeries industrielles relèvent de la CCN IDCC 1747.

Quelle est la rémunération des apprentis en boulangerie-pâtisserie ?

La rémunération minimale des apprentis est fixée en pourcentage du SMIC, en fonction de l'âge et de l'année d'exécution du contrat. Au 1er janvier 2026, le SMIC mensuel brut était de 1 823,03 €. Depuis le 1er juin 2026, le SMIC mensuel brut est revalorisé à 1 867,02 €. La grille ci-dessous est calculée sur la base du SMIC en vigueur au 1er juin 2026.

Tranche d’âge 1ère année 2e année 3e année 16-17 ans 27 % du SMIC (504 €) 39 % du SMIC (728 €) 55 % du SMIC (1 027 €) 18-20 ans 43 % du SMIC (803 €) 51 % du SMIC (952 €) 67 % du SMIC (1 251 €) 21-25 ans 53 % du SMIC (990 €) 61 % du SMIC (1 139 €) 78 % du SMIC (1 456 €) 26 ans et plus 100 % du SMIC (1 867 €) 100 % du SMIC (1 867 €) 100 % du SMIC (1 867 €)

Rémunération du contrat de professionnalisation (CCN 843, article 39)

La convention collective fixe des taux spécifiques pour les salariés en contrat de professionnalisation :

Sans CAP, BP ou Bac pro : 55 % du SMIC (moins de 21 ans) ou 70 % du SMIC (21 à 25 ans)

Titulaires d'un CAP, BP, Bac pro ou titre de niveau IV en rapport avec l'activité : 100 % du SMIC ou 85 % du salaire minimum conventionnel

26 ans et plus : 100 % du SMIC ou 85 % du minimum conventionnel

Bon à savoir Les majorations de rémunération liées au passage d'une tranche d'âge prennent effet le premier jour du mois suivant l'anniversaire de l'apprenti.

Quelles sont les conditions de travail des apprentis mineurs en boulangerie ?

Les apprentis mineurs bénéficient de protections spécifiques : durée hebdomadaire limitée à 35 heures, repos quotidien de 12 heures consécutives et repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.

La dérogation au travail de nuit pour les apprentis boulangers

Le travail de nuit est en principe interdit pour les apprentis de moins de 18 ans (article L.6222-26 du Code du travail). Toutefois, en boulangerie-pâtisserie, le travail de nuit des jeunes travailleurs peut être autorisé avant 6 h et au plus tôt à partir de 4 h pour participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie, sur autorisation de l'inspecteur du travail après avis du médecin du travail (articles L.6222-26 et R.3163-3 du Code du travail). Cette autorisation est accordée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.

Cette dérogation constitue une spécificité majeure du secteur de la boulangerie artisanale, où les horaires de fabrication imposent un début de journée très matinal.

Quel est le rôle du maître d'apprentissage en boulangerie-pâtisserie ?

Le Code du travail et la CCN 843 imposent la désignation d'un maître d'apprentissage chargé d'accompagner l'alternant.

Conditions pour être maître d'apprentissage (R.6223-22 CT)

Le maître d'apprentissage doit remplir l'une des deux conditions suivantes :

Détenir un diplôme ou titre dans la spécialité visée + 1 an d'expérience professionnelle

Ou justifier de 2 ans d'expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti

Nombre maximum d'alternants

La réglementation distingue deux limites :

Maître d'apprentissage (R.6223-6 CT) : un maître d'apprentissage peut encadrer au maximum 2 apprentis simultanément (plus éventuellement un apprenti dont le contrat a été prolongé après échec à l'examen)

Tuteur CCN 843 (article 39, tous contrats confondus) : un tuteur salarié peut suivre jusqu'à 3 alternants (contrats d'apprentissage et de professionnalisation confondus). Lorsque le tuteur est l'employeur, cette limite est réduite à 2 alternants.

Quelles sont les obligations de l'employeur vis-à-vis des apprentis ?

L'employeur doit : fournir un poste en lien avec la qualification visée, permettre la participation aux cours du CFA, verser la rémunération prévue et veiller au respect des règles de sécurité (fours, machines de pétrissage, outils tranchants).

Le temps passé en CFA est considéré comme du temps de travail effectif. En cas de manquement grave, l'apprenti peut saisir le conseil de prud'hommes pour résiliation du contrat.

Attention Les entreprises de boulangerie artisanale doivent vérifier que les équipements utilisés par les apprentis mineurs respectent les prescriptions relatives aux travaux dangereux (articles D.4153-15 et suivants CT). Une déclaration de dérogation auprès de l'inspection du travail peut être nécessaire.