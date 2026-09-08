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Guide de la gestion RH

  • Guide complet : temps de travail, congés, administration RH

  • Conseils pratiques pour optimiser votre gestion quotidienne

  • Comparatif des solutions RH adaptées à votre entreprise

FormatPDF
Date d'édition26/03/2026
AuteurM. Mercadier - Expert en Conformité et Réglementation

La gestion des ressources humaines en entreprise est un sujet complexe, qui s’étend de la gestion du temps de travail et des congés jusqu’à des questions administratives et sociales. Vous devez avoir des notions en management, connaître la convention collective ou encore maîtriser tous les aspects de la mutuelle d’entreprise. Découvrez tous nos conseils pour vous y aider.

Quelles tâches sont liées à la gestion des ressources humaines ?

La gestion des ressources humaines couvre différents métiers et domaines de compétences. Ces tâches incluent :

  • management, gestion des problèmes des salariés ;

  • comptabilité, fiscalité, gestion de la paie ;

  • recrutement et entretiens ;

  • gestion administrative du personnel, etc.

C’est donc un travail complexe qui nécessite d’avoir des compétences dans de multiples domaines. Il est également nécessaire de rester au fait des actualités et des évolutions du métier, par exemple sur le plan du droit, et de suivre les indicateurs RH. Cela vous permettra d’être l’interlocuteur idéal pour chaque salarié.

Quelles solutions existent pour la gestion des ressources humaines ?

Pour mieux aborder la gestion des ressources humaines, il est naturel de se tourner vers des solutions pour vous simplifier la tâche. Différentes options et outils existent, qui peuvent être divisés en trois grandes catégories.

1. Externalisation de la paie

Faire appel aux services d’un expert-comptable vous permet de déléguer entièrement le travail de la paie, sans nécessiter d’expertise en interne. Le coût d’un comptable peut néanmoins s’avérer élevé pour ses clients, surtout pour gérer un grand nombre de salariés. 

2. Utilisation d’outils spécialisés en interne

Si votre entreprise en a les moyens, vous pouvez aussi gérer tout ou partie des ressources humaines en interne, avec des logiciels spécialisés. Cela nécessite cependant d’avoir un poste salarié dédié à l’utilisation de ces outils, dont la licence peut elle-même représenter un coût conséquent et qui peuvent demander une formation.

3. Logiciel SIRH tout-en-un

Un système d’information des ressources humaines est une manière simple de centraliser votre gestion des ressources humaines.

Que contient notre guide sur la gestion des ressources humaines ?

Pour vous faciliter la tâche, nous vous proposons un guide de gestion des ressources humaines. Il a vocation à répondre aux questions que vous pouvez avoir sur la gestion quotidienne de votre entreprise.

Vous apprendrez ainsi tout sur :

  • la gestion du temps et des activités en entreprise : durée du travail, activité en télétravail ou encore droits et obligations du salarié et de l’employeur ;

  • la gestion des congés et absences : pour tout savoir sur les congés, les arrêts maladie ou les accidents du travail ;

  • la gestion administrative et RH mutuelle d’entreprise qui couvre le salarié, convention collective et recrutement.

Notre guide aborde aussi les différents types de solutions RH, avec leurs avantages et inconvénients, pour vous aider à choisir la plus adaptée à votre entreprise.

Questions fréquentes

sur le guide pratique des RH

Qu'est-ce que la gestion des ressources humaines dans une entreprise ?

La gestion des ressources humaines (GRH) regroupe l'ensemble des pratiques et processus liés à la gestion du personnel dans une entreprise.

Elle englobe le recrutement, la gestion administrative (contrats, paie, congés), le management des équipes, la formation, le respect de la législation du travail et la mise en place d'une politique sociale (mutuelle, prévoyance, etc.).

L'objectif est d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise tout en veillant au bien-être et à l'épanouissement des salariés.

Quelles sont les principales missions d'un responsable RH ?

Le responsable des ressources humaines intervient sur plusieurs axes.

  • Le recrutement : définition des besoins, rédaction d'offres d'emploi, entretiens et intégration des nouveaux salariés

  • La gestion administrative : rédaction et suivi des contrats de travail, gestion de la paie, déclarations sociales

  • Le management : accompagnement des managers, gestion des conflits, dialogue social

  • La formation et le développement : identification des besoins en compétences, mise en place de plans de formation

  • La conformité légale : veille juridique, application du droit du travail et de la convention collective

Quel est le coût de la gestion RH pour une entreprise ?

Le coût de la gestion RH varie selon la solution choisie. L'externalisation de la paie auprès d'un expert-comptable peut représenter entre 30€ et 100€ par bulletin de paie selon la complexité. Un logiciel SIRH tout-en-un comme Payfit propose des tarifs plus accessibles, généralement sous forme d'abonnement mensuel par salarié.

Les solutions internes nécessitent quant à elles l'embauche d'un salarié dédié (coût du salaire chargé) ainsi que l'achat de licences logicielles. Le choix dépend de la taille de votre entreprise et de vos besoins spécifiques.

Quels sont les avantages d'un logiciel SIRH ?

Un système d'information des ressources humaines (SIRH) centralise toutes vos données RH sur une seule plateforme. Ses principaux avantages sont :

  • gain de temps : automatisation de la paie, des congés et des tâches administratives ;

  • réduction des erreurs : calculs automatisés et mises à jour légales intégrées ;

  • accessibilité : accès aux données 24h/24 pour les gestionnaires et les salariés ;

  • conformité : respect automatique de la législation et des évolutions réglementaires ;

  • transparence : meilleure communication entre employeur et salariés via un espace salarié dédié. 