La gestion des ressources humaines en entreprise est un sujet complexe, qui s’étend de la gestion du temps de travail et des congés jusqu’à des questions administratives et sociales. Vous devez avoir des notions en management, connaître la convention collective ou encore maîtriser tous les aspects de la mutuelle d’entreprise. Découvrez tous nos conseils pour vous y aider.

Quelles tâches sont liées à la gestion des ressources humaines ?

La gestion des ressources humaines couvre différents métiers et domaines de compétences. Ces tâches incluent :

management, gestion des problèmes des salariés ;

comptabilité, fiscalité, gestion de la paie ;

recrutement et entretiens ;

gestion administrative du personnel, etc.

C’est donc un travail complexe qui nécessite d’avoir des compétences dans de multiples domaines. Il est également nécessaire de rester au fait des actualités et des évolutions du métier, par exemple sur le plan du droit, et de suivre les indicateurs RH. Cela vous permettra d’être l’interlocuteur idéal pour chaque salarié.

Quelles solutions existent pour la gestion des ressources humaines ?

Pour mieux aborder la gestion des ressources humaines, il est naturel de se tourner vers des solutions pour vous simplifier la tâche. Différentes options et outils existent, qui peuvent être divisés en trois grandes catégories.

1. Externalisation de la paie

Faire appel aux services d’un expert-comptable vous permet de déléguer entièrement le travail de la paie, sans nécessiter d’expertise en interne. Le coût d’un comptable peut néanmoins s’avérer élevé pour ses clients, surtout pour gérer un grand nombre de salariés.

2. Utilisation d’outils spécialisés en interne

Si votre entreprise en a les moyens, vous pouvez aussi gérer tout ou partie des ressources humaines en interne, avec des logiciels spécialisés. Cela nécessite cependant d’avoir un poste salarié dédié à l’utilisation de ces outils, dont la licence peut elle-même représenter un coût conséquent et qui peuvent demander une formation.

3. Logiciel SIRH tout-en-un

Un système d’information des ressources humaines est une manière simple de centraliser votre gestion des ressources humaines.

Que contient notre guide sur la gestion des ressources humaines ?

Pour vous faciliter la tâche, nous vous proposons un guide de gestion des ressources humaines. Il a vocation à répondre aux questions que vous pouvez avoir sur la gestion quotidienne de votre entreprise.

Vous apprendrez ainsi tout sur :

la gestion du temps et des activités en entreprise : durée du travail, activité en télétravail ou encore droits et obligations du salarié et de l’employeur ;

la gestion des congés et absences : pour tout savoir sur les congés, les arrêts maladie ou les accidents du travail ;

la gestion administrative et RH : mutuelle d’entreprise qui couvre le salarié, convention collective et recrutement.

Notre guide aborde aussi les différents types de solutions RH, avec leurs avantages et inconvénients, pour vous aider à choisir la plus adaptée à votre entreprise.