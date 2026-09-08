À retenir Le coefficient hiérarchique positionne chaque salarié dans la grille de classification de la convention collective boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 843) ;

La grille distingue quatre catégories : fabrication, vente, services et encadrement (cadres) ;

Le coefficient minimum est fixé à 155 et sert de base au calcul du salaire horaire minimum professionnel (SHMP) ;

Il doit obligatoirement apparaître sur le bulletin de paie, à côté de l'intitulé du poste ;

Un nouveau diplôme, une évolution de poste ou une ancienneté suffisante peuvent faire évoluer ce coefficient.

Qu'est-ce que le coefficient dans la CCN Boulangerie-Pâtisserie ?

Dans la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 843, brochure n° 3117), le coefficient hiérarchique est un nombre attribué à chaque poste. Il reflète le niveau de qualification, d'autonomie et de responsabilité du salarié.

Ce coefficient remplit trois fonctions principales :

Il situe le salarié dans la grille de classification conventionnelle.

Il sert de base au calcul du salaire horaire minimum professionnel (SHMP).

Il constitue un repère objectif pour suivre l'évolution de carrière au sein de l'entreprise.

Le coefficient doit apparaître sur chaque bulletin de paie, conformément à l'article R. 3243-1 du Code du travail. Son omission constitue une irrégularité que le salarié peut signaler.

Bon à savoir Le coefficient ne peut jamais être inférieur à 155 dans la CCN Boulangerie-Pâtisserie. Tous les coefficients conventionnels 2026 donnent un taux horaire supérieur au SMIC (12,31 €/h depuis le 1er juin 2026).

Quelles sont les catégories de personnel ?

La convention collective organise la classification en trois catégories non cadres, auxquelles s'ajoute le personnel d'encadrement (cadres).

Catégorie I : Personnel de fabrication

Cette catégorie regroupe les salariés affectés à la production : boulangers, pâtissiers, touriers et responsables de fabrication. Les coefficients vont de 155 à 240, avec huit niveaux distincts.

Catégorie II : Personnel de vente

Elle concerne les salariés en contact direct avec la clientèle : vendeurs, vendeuses, responsables de point de vente. Les coefficients s'échelonnent de 155 à 190, avec huit niveaux.

Catégorie III : Personnel de services

Cette catégorie couvre les emplois de soutien : entretien, livraison, logistique. Les coefficients sont 155, 160 et 170.

Catégorie IV : Personnel d'encadrement (cadres)

Les cadres relèvent de minima annuels forfaitaires et ne sont pas soumis au système de coefficients horaires.

Grille complète des coefficients par catégorie (2026)

Les grilles de salaire suivantes présentent les taux horaires bruts et les salaires mensuels conventionnels applicables au 1er janvier 2026, issus de l'avenant n° 139 du 14 janvier 2026, étendu par arrêté du 10 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026).

Personnel de fabrication (Catégorie I)

Coefficient Description du poste Taux horaire brut Salaire mensuel brut (151,67 h) 155 Personnel sans CAP ou titulaire du BEP 12,41 € 1 882 € 160 Titulaire d’un CAP ou du CQP Tourier 12,53 € 1 900 € 170 Titulaire CAP + CQP Tourier ou mention complémentaire 12,78 € 1 938 € 175 Titulaire du bac professionnel (2 ans max à ce niveau) 12,91 € 1 958 € 185 Ouvrier qualifié tenant tous les postes, titulaire du BP ou BTM 13,31 € 2 019 € 190 Ouvrier polyvalent boulangerie-pâtisserie ou BP après 2 ans au 185 13,43 € 2 037 € 195 Ouvrier hautement qualifié titulaire du BM ou BMS, ou coordinateur 13,54 € 2 054 € 240 Assistant du chef d’entreprise, organisation des achats et de la fabrication 14,59 € 2 213 €

Personnel de vente (Catégorie II)

Coefficient Description du poste Taux horaire brut Salaire mensuel brut (151,67 h) 155 Personnel de vente débutant 12,41 € 1 882 € 160 Vendeur ou vendeuse 12,53 € 1 900 € 165 Responsable de point de vente ou titulaire du CQP Vendeur-Conseil 12,66 € 1 920 € 170 Responsable de point de vente titulaire du CQP 12,78 € 1 938 € 175 Responsable de point de vente (jusqu’à 2 salariés) 12,91 € 1 958 € 180 Responsable de point de vente (jusqu’à 2 salariés) titulaire du CQP 13,03 € 1 976 € 185 Responsable de point de vente (3 salariés et plus) 13,31 € 2 019 € 190 Responsable de point de vente (3 salariés et plus) titulaire du CQP 13,43 € 2 037 €

Personnel de services (Catégorie III)

Coefficient Description du poste Taux horaire brut Salaire mensuel brut (151,67 h) 155 Personnel de services débutant 12,41 € 1 882 € 160 Personnel qualifié ou chauffeur-livreur 12,53 € 1 900 € 170 Personnel de services confirmé 12,78 € 1 938 €

Quels sont les critères d'attribution du coefficient ?

L'attribution du coefficient repose sur plusieurs critères définis par la convention collective :

Les diplômes et certifications : CAP, BEP, bac professionnel, BP (brevet professionnel), BTM (brevet technique des métiers), BM (brevet de maîtrise), BMS, CQP (certificat de qualification professionnelle). Chaque diplôme ouvre l'accès à un coefficient spécifique.

L'ancienneté dans le coefficient précédent : certains passages exigent deux années d'exercice au coefficient inférieur. Par exemple, un titulaire du bac professionnel au coefficient 175 peut accéder au coefficient 185 après deux ans.

Le niveau de responsabilité : la gestion d'une équipe, la coordination de la production ou la responsabilité d'un point de vente entraînent un classement plus élevé.

La polyvalence : un ouvrier maîtrisant simultanément la boulangerie et la pâtisserie accède au coefficient 190.

À retenir Un salarié qui obtient un nouveau diplôme (BP, BTM, BM) en cours de contrat peut demander une réévaluation de son coefficient. L'employeur doit alors vérifier si les conditions conventionnelles de reclassement sont remplies.

Le passage à un coefficient supérieur intervient dans trois situations principales :

Obtention d'un diplôme ou d'un CQP : le salarié titulaire d'un nouveau diplôme accède directement au coefficient correspondant. Un ouvrier au coefficient 160 qui obtient une mention complémentaire passe au coefficient 170.

Ancienneté au coefficient en cours : après deux années au même coefficient, le salarié peut prétendre au niveau supérieur s'il remplit les conditions de compétence. Exemple : un ouvrier au coefficient 185 titulaire du BP accède au coefficient 190 après deux ans.

Évolution des responsabilités : une promotion effective (coordination d'équipe, gestion d'un point de vente plus important) justifie un changement de coefficient.

Le nouveau coefficient s'applique dès que les conditions sont réunies. L'employeur doit mettre à jour le bulletin de paie en conséquence.

Quel est le lien entre coefficient et salaire minimum conventionnel ?

Le coefficient entre directement dans la formule de calcul du salaire horaire minimum professionnel (SHMP). La convention collective prévoit deux formules selon le niveau du coefficient :

Coefficients 155 à 180 : SHMP = (0,024800 × coefficient) + 8,566000

Coefficients 185 à 240 : SHMP = (0,023273 × coefficient) + 9,004480

Le salaire mensuel brut minimum s'obtient en multipliant le SHMP par la durée de travail légale de 151,67 heures par mois. L'employeur ne peut verser un salaire inférieur à ce minimum conventionnel, même en accord avec le salarié.

Le coefficient hiérarchique figure parmi les mentions obligatoires du bulletin de paie. Il est généralement indiqué dans l'en-tête du document, à côté de la classification et de l'intitulé du poste.

Il influe sur plusieurs éléments de la fiche de paie :

le salaire de base, qui ne peut être inférieur au SHMP correspondant au coefficient ;

le calcul de certaines primes, comme la prime de fin d'année (4,75 % du salaire brut annuel en 2026, pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté) ;

le positionnement pour la prévoyance et les cotisations complémentaires.

En cas de changement de coefficient, l'employeur doit modifier le bulletin de paie dès le mois suivant la date d'effet du nouveau classement.

Quelle classification pour les cadres en boulangerie-pâtisserie ?

Les cadres relèvent de la catégorie IV et ne suivent pas le système de coefficients horaires. Ils bénéficient de minima annuels forfaitaires, dans le cadre d'un forfait annuel en jours de 218 jours.

Niveau Profil Minimum annuel brut 2026 Cadre 1 Responsable de site 39 871 € Cadre 2 Dirigeant salarié 57 206 €

Les cadres sont généralement soumis à un forfait annuel en jours (218 jours). Leur rémunération ne suit pas la logique du taux horaire mais respecte le plancher annuel fixé par la convention.

Attention La CCN Boulangerie-Pâtisserie artisanale (IDCC 843) ne concerne que les entreprises artisanales. Les boulangeries industrielles relèvent de la CCN des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 3255), dont la classification et les grilles de salaires sont différentes.

Simplifiez la gestion de votre paie avec Payfit Découvrez notre solution RH et paie, 100 % conforme aux conventions collectives. Demander une démo

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-07.