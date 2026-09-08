Comment fonctionne le coefficient dans la CCN Boulangerie-Pâtisserie ?
Le coefficient hiérarchique positionne chaque salarié dans la classification de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale. Il détermine le salaire minimum conventionnel applicable et doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 43 700 établissements et 293 000 salariés en France
Le coefficient hiérarchique positionne chaque salarié dans la grille de classification de la convention collective boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 843) ;
La grille distingue quatre catégories : fabrication, vente, services et encadrement (cadres) ;
Le coefficient minimum est fixé à 155 et sert de base au calcul du salaire horaire minimum professionnel (SHMP) ;
Il doit obligatoirement apparaître sur le bulletin de paie, à côté de l'intitulé du poste ;
Un nouveau diplôme, une évolution de poste ou une ancienneté suffisante peuvent faire évoluer ce coefficient.
Qu'est-ce que le coefficient dans la CCN Boulangerie-Pâtisserie ?
Dans la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 843, brochure n° 3117), le coefficient hiérarchique est un nombre attribué à chaque poste. Il reflète le niveau de qualification, d'autonomie et de responsabilité du salarié.
Ce coefficient remplit trois fonctions principales :
Il situe le salarié dans la grille de classification conventionnelle.
Il constitue un repère objectif pour suivre l'évolution de carrière au sein de l'entreprise.
Le coefficient doit apparaître sur chaque bulletin de paie, conformément à l'article R. 3243-1 du Code du travail. Son omission constitue une irrégularité que le salarié peut signaler.
Bon à savoir
Le coefficient ne peut jamais être inférieur à 155 dans la CCN Boulangerie-Pâtisserie. Tous les coefficients conventionnels 2026 donnent un taux horaire supérieur au SMIC (12,31 €/h depuis le 1er juin 2026).
Quelles sont les catégories de personnel ?
La convention collective organise la classification en trois catégories non cadres, auxquelles s'ajoute le personnel d'encadrement (cadres).
Catégorie I : Personnel de fabrication
Cette catégorie regroupe les salariés affectés à la production : boulangers, pâtissiers, touriers et responsables de fabrication. Les coefficients vont de 155 à 240, avec huit niveaux distincts.
Catégorie II : Personnel de vente
Elle concerne les salariés en contact direct avec la clientèle : vendeurs, vendeuses, responsables de point de vente. Les coefficients s'échelonnent de 155 à 190, avec huit niveaux.
Catégorie III : Personnel de services
Cette catégorie couvre les emplois de soutien : entretien, livraison, logistique. Les coefficients sont 155, 160 et 170.
Catégorie IV : Personnel d'encadrement (cadres)
Les cadres relèvent de minima annuels forfaitaires et ne sont pas soumis au système de coefficients horaires.
Grille complète des coefficients par catégorie (2026)
Les grilles de salaire suivantes présentent les taux horaires bruts et les salaires mensuels conventionnels applicables au 1er janvier 2026, issus de l'avenant n° 139 du 14 janvier 2026, étendu par arrêté du 10 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026).
Personnel de fabrication (Catégorie I)
Coefficient
Description du poste
Taux horaire brut
Salaire mensuel brut (151,67 h)
155
Personnel sans CAP ou titulaire du BEP
12,41 €
1 882 €
160
Titulaire d’un CAP ou du CQP Tourier
12,53 €
1 900 €
170
Titulaire CAP + CQP Tourier ou mention complémentaire
12,78 €
1 938 €
175
Titulaire du bac professionnel (2 ans max à ce niveau)
12,91 €
1 958 €
185
Ouvrier qualifié tenant tous les postes, titulaire du BP ou BTM
13,31 €
2 019 €
190
Ouvrier polyvalent boulangerie-pâtisserie ou BP après 2 ans au 185
13,43 €
2 037 €
195
Ouvrier hautement qualifié titulaire du BM ou BMS, ou coordinateur
13,54 €
2 054 €
240
Assistant du chef d’entreprise, organisation des achats et de la fabrication
14,59 €
2 213 €
Personnel de vente (Catégorie II)
Coefficient
Description du poste
Taux horaire brut
Salaire mensuel brut (151,67 h)
155
Personnel de vente débutant
12,41 €
1 882 €
160
Vendeur ou vendeuse
12,53 €
1 900 €
165
Responsable de point de vente ou titulaire du CQP Vendeur-Conseil
12,66 €
1 920 €
170
Responsable de point de vente titulaire du CQP
12,78 €
1 938 €
175
Responsable de point de vente (jusqu’à 2 salariés)
12,91 €
1 958 €
180
Responsable de point de vente (jusqu’à 2 salariés) titulaire du CQP
13,03 €
1 976 €
185
Responsable de point de vente (3 salariés et plus)
13,31 €
2 019 €
190
Responsable de point de vente (3 salariés et plus) titulaire du CQP
13,43 €
2 037 €
Personnel de services (Catégorie III)
Coefficient
Description du poste
Taux horaire brut
Salaire mensuel brut (151,67 h)
155
Personnel de services débutant
12,41 €
1 882 €
160
Personnel qualifié ou chauffeur-livreur
12,53 €
1 900 €
170
Personnel de services confirmé
12,78 €
1 938 €
Quels sont les critères d'attribution du coefficient ?
L'attribution du coefficient repose sur plusieurs critères définis par la convention collective :
Les diplômes et certifications : CAP, BEP, bac professionnel, BP (brevet professionnel), BTM (brevet technique des métiers), BM (brevet de maîtrise), BMS, CQP (certificat de qualification professionnelle). Chaque diplôme ouvre l'accès à un coefficient spécifique.
L'ancienneté dans le coefficient précédent : certains passages exigent deux années d'exercice au coefficient inférieur. Par exemple, un titulaire du bac professionnel au coefficient 175 peut accéder au coefficient 185 après deux ans.
Le niveau de responsabilité : la gestion d'une équipe, la coordination de la production ou la responsabilité d'un point de vente entraînent un classement plus élevé.
La polyvalence : un ouvrier maîtrisant simultanément la boulangerie et la pâtisserie accède au coefficient 190.
À retenir
Un salarié qui obtient un nouveau diplôme (BP, BTM, BM) en cours de contrat peut demander une réévaluation de son coefficient. L'employeur doit alors vérifier si les conditions conventionnelles de reclassement sont remplies.
Comment passer d'un coefficient à un autre ?
Le passage à un coefficient supérieur intervient dans trois situations principales :
Obtention d'un diplôme ou d'un CQP : le salarié titulaire d'un nouveau diplôme accède directement au coefficient correspondant. Un ouvrier au coefficient 160 qui obtient une mention complémentaire passe au coefficient 170.
Ancienneté au coefficient en cours : après deux années au même coefficient, le salarié peut prétendre au niveau supérieur s'il remplit les conditions de compétence. Exemple : un ouvrier au coefficient 185 titulaire du BP accède au coefficient 190 après deux ans.
Évolution des responsabilités : une promotion effective (coordination d'équipe, gestion d'un point de vente plus important) justifie un changement de coefficient.
Le nouveau coefficient s'applique dès que les conditions sont réunies. L'employeur doit mettre à jour le bulletin de paie en conséquence.
Quel est le lien entre coefficient et salaire minimum conventionnel ?
Le coefficient entre directement dans la formule de calcul du salaire horaire minimum professionnel (SHMP). La convention collective prévoit deux formules selon le niveau du coefficient :
Il influe sur plusieurs éléments de la fiche de paie :
le salaire de base, qui ne peut être inférieur au SHMP correspondant au coefficient ;
le calcul de certaines primes, comme la prime de fin d'année (4,75 % du salaire brut annuel en 2026, pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté) ;
le positionnement pour la prévoyance et les cotisations complémentaires.
En cas de changement de coefficient, l'employeur doit modifier le bulletin de paie dès le mois suivant la date d'effet du nouveau classement.
Quelle classification pour les cadres en boulangerie-pâtisserie ?
Les cadres relèvent de la catégorie IV et ne suivent pas le système de coefficients horaires. Ils bénéficient de minima annuels forfaitaires, dans le cadre d'un forfait annuel en jours de 218 jours.
Niveau
Profil
Minimum annuel brut 2026
Cadre 1
Responsable de site
39 871 €
Cadre 2
Dirigeant salarié
57 206 €
Les cadres sont généralement soumis à un forfait annuel en jours (218 jours). Leur rémunération ne suit pas la logique du taux horaire mais respecte le plancher annuel fixé par la convention.
Attention
La CCN Boulangerie-Pâtisserie artisanale (IDCC 843) ne concerne que les entreprises artisanales. Les boulangeries industrielles relèvent de la CCN des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 3255), dont la classification et les grilles de salaires sont différentes.
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FAQ — Coefficient en boulangerie-pâtisserie (IDCC 843)
01
Le coefficient doit-il obligatoirement figurer sur le bulletin de paie ?
Oui. Le coefficient hiérarchique fait partie des mentions obligatoires du bulletin de paie, conformément à l'article R. 3243-1 du Code du travail. Son absence constitue une irrégularité.
02
Comment est calculé le salaire minimum à partir du coefficient ?
Le salaire horaire minimum professionnel (SHMP) est obtenu par la formule : (valeur du point × coefficient) + constante monétaire. Pour les coefficients 155 à 180, la valeur du point est de 0,024800 € et la constante de 8,566000 €. Pour les coefficients 185 à 240, la valeur du point est de 0,023273 € et la constante de 9,004480 €.
03
Un salarié peut-il demander un changement de coefficient après obtention d'un diplôme ?
Oui. L'obtention d'un nouveau diplôme (CAP, BP, BTM, BM, CQP) peut ouvrir droit à un coefficient supérieur. Le salarié doit informer l'employeur, qui vérifie si les conditions conventionnelles sont remplies et ajuste le classement le cas échéant.
04
Quelle est la différence entre les catégories I, II et III ?
La catégorie I regroupe le personnel de fabrication (boulangers, pâtissiers), la catégorie II le personnel de vente (vendeurs, responsables de point de vente), et la catégorie III le personnel de services (entretien, livraison). Chaque catégorie possède sa propre grille de coefficients.
05
Les cadres sont-ils soumis au même système de coefficients ?
Non. Les cadres relèvent de la catégorie IV et bénéficient de minima annuels forfaitaires (39 871 € pour un Cadre 1 et 57 206 € pour un Cadre 2 en 2026), sans coefficient horaire.
06
Que se passe-t-il si le salaire versé est inférieur au minimum du coefficient ?
L'employeur est en infraction. Le salarié peut demander un rappel de salaire sur les trois dernières années. En cas de refus, il peut saisir l'inspection du travail ou le conseil de prud'hommes.
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