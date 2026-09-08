À retenir La durée légale de la période d'essai prime sur les 30 jours prévus par la convention collective, une durée jugée obsolète par la jurisprudence ;

Elle est de 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, 4 mois pour les cadres ;

Seuls les cadres peuvent renouveler leur période d'essai, une fois, pour une durée totale maximale de 8 mois ;

En CDD , la durée se calcule à raison d'un jour par semaine de contrat, dans la limite de 2 semaines ou d'un mois selon la durée du contrat ;

Un délai de prévenance doit être respecté en cas de rupture, sous peine d'indemnité compensatrice pour l'employeur.

Quel est le tableau récapitulatif des durées de période d'essai ?

Les durées varient selon la catégorie professionnelle du salarié. Voici les repères à connaître pour un CDI dans la boulangerie-pâtisserie artisanale.

Catégorie Durée initiale Renouvellement Durée totale maximale Ouvriers et employés (fabrication, vente, services) 2 mois Non renouvelable 2 mois Agents de maîtrise et techniciens 3 mois Non renouvelable 3 mois Cadres 4 mois 1 fois, 4 mois maximum 8 mois

La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (IDCC 843) encadre plus largement les relations de travail dans le secteur, aux côtés du Code du travail.

Qu'est-ce que la période d'essai en boulangerie-pâtisserie artisanale ?

La période d'essai constitue la première phase du contrat de travail. Elle permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et au salarié de vérifier que le poste correspond à ses attentes.

Elle n'est pas obligatoire, mais lorsqu'elle est prévue, elle doit figurer expressément dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement. En l'absence de mention écrite, vous êtes considéré comme embauché définitivement dès le premier jour.

Pendant cette période, chacune des parties peut rompre librement le contrat sans avoir à justifier d'un motif particulier. Le salarié conserve néanmoins l'ensemble des droits attachés à son contrat : rémunération normale, acquisition de congés payés, respect des horaires et des conditions de travail prévues par la convention collective.

Les dispositions applicables résultent de la combinaison entre l'article 17 de la CCN, l'annexe relative au statut du personnel d'encadrement et les articles L. 1221-19 à L. 1221-26 du Code du travail.

Quelle est la durée légale de la période d'essai en CDI ?

L'article 17 de la CCN Boulangerie-Pâtisserie artisanale fixait à l'origine une durée conventionnelle de 30 jours pour les non-cadres. Cette durée, issue d'un texte antérieur à la loi du 25 juin 2008, est plus courte que les durées légales.

Conformément à la jurisprudence (Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-29.184), ce sont les durées légales, plus favorables au salarié, qui s'appliquent :

Ouvriers et employés (personnel de fabrication, de vente, de services) : 2 mois ;

Agents de maîtrise et techniciens : 3 mois ;

Cadres : 4 mois.

La classification de la CCN ne présente pas « agent de maîtrise » comme une catégorie conventionnelle autonome. La durée de 3 mois s'applique néanmoins lorsque vous relevez de ce statut au sens du Code du travail.

💡 Bon à savoir : la CCN Boulangerie-Pâtisserie artisanale (IDCC 843) prévoyait à l'origine une période d'essai de 30 jours pour les non-cadres. Les durées légales de 2 et 3 mois s'y sont substituées car la convention est antérieure à la loi du 25 juin 2008.

Le renouvellement de la période d'essai est-il possible ?

Le renouvellement dépend de la catégorie du salarié. Pour le personnel non-cadre, la période d'essai ne peut pas être renouvelée : l'article 17 de la CCN ne prévoit aucune clause de renouvellement pour ces catégories. Pour les cadres, la période d'essai peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de 4 mois, portant la durée totale à 8 mois.

Pour que le renouvellement soit valable, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

la possibilité de renouvellement doit être expressément prévue dans le contrat de travail initial ; l'employeur et le salarié doivent formaliser leur accord par écrit avant l'expiration de la période d'essai initiale.

Un renouvellement imposé unilatéralement ou notifié après la fin de la période initiale est nul.

Quelle est la durée de la période d'essai en CDD ?

Pour les CDD, les règles sont fixées par le Code du travail (article L. 1242-10) et non par la convention collective. La durée se calcule à raison d'un jour par semaine de contrat, dans la limite de 2 semaines pour les CDD de 6 mois ou moins, et d'un mois maximum au-delà.

Durée du CDD Durée de la période d’essai 1 semaine 1 jour 1 mois (4 semaines) 4 jours 2 mois (8 semaines) 8 jours 3 mois (12 semaines) 12 jours 6 mois (24 semaines) 2 semaines Plus de 6 mois 1 mois

Pendant la période d'essai, l'employeur comme le salarié peuvent mettre fin au contrat sans motif. Aucune procédure de licenciement ou de démission n'est requise. Un délai de prévenance doit toutefois être respecté.

Ancienneté du salarié Délai si rupture par l’employeur Délai si rupture par le salarié Moins de 8 jours 24 heures 24 heures De 8 jours à 1 mois 48 heures 48 heures De 1 mois à 3 mois 2 semaines 48 heures Plus de 3 mois 1 mois 48 heures

Si l'employeur ne respecte pas le délai de prévenance, il devra verser une indemnité compensatrice correspondant aux salaires que le salarié aurait perçus jusqu'à l'expiration du délai. Le non-respect du délai ne peut prolonger la période d'essai au-delà de son terme.

⚠️ Attention : la rupture de la période d'essai ne constitue ni un licenciement ni une démission. Elle n'ouvre pas droit à l'indemnité de licenciement ni au préavis classique. Le salarié peut toutefois percevoir l'indemnité compensatrice de congés payés pour les jours acquis et non pris.

Quels sont les cas de réduction ou de suppression de la période d'essai ?

Plusieurs situations permettent de réduire, voire de supprimer, la durée de la période d'essai :

Embauche en CDI après un CDD : la durée du CDD est intégralement déduite de la période d'essai du CDI (article L. 1243-11) ;

Embauche après une mission d'intérim : la durée des missions effectuées dans les 3 mois précédant l'embauche est déduite (article L. 1251-38) ;

Embauche après un stage : si l'embauche intervient dans les 3 mois suivant la fin d'un stage intégré à un cursus pédagogique, la durée du stage est déduite. La déduction est totale si l'emploi correspond aux activités du stage, limitée à la moitié dans les autres cas (article L. 1221-24) ;

Embauche après un contrat d'apprentissage : aucune période d'essai ne peut être imposée en cas d'embauche en CDI, CDD ou intérim chez le même employeur (article L. 6222-16).

Un accord d'entreprise peut-il modifier la durée de la période d'essai ?

Depuis les ordonnances Macron de 2017, la durée de la période d'essai et ses conditions de renouvellement relèvent du bloc de primauté de la branche. L'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes.

Un accord d'entreprise ne peut donc pas librement fixer une durée différente dans les seules limites légales. Le contrat de travail, quant à lui, ne peut prévoir qu'une durée plus courte que celle applicable.

Quelles mentions doivent figurer dans le contrat de travail ?

Pour être opposable au salarié, la période d'essai doit figurer expressément dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement. Voici les mentions recommandées :

l'existence de la période d'essai et sa durée ;

la possibilité de renouvellement, le cas échéant, obligatoire pour les cadres ;

la référence à la convention collective applicable (CCN Boulangerie-Pâtisserie, IDCC 843).

L'absence de clause de période d'essai dans le contrat rend impossible pour l'employeur de s'en prévaloir, même si la convention collective en prévoit une.