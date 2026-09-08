Quelles sont les règles applicables au contrat extra en boulangerie-pâtisserie ?
Dans la CCN 843, le contrat extra relève d'un régime conventionnel spécifique et ne doit pas être assimilé automatiquement à un CDD d'usage. Cette page détaille les règles applicables, les majorations et les obligations de l'employeur.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 43 700 établissements et 293 000 salariés en France
Champ d'application
Boulangerie artisanale, boulangerie-pâtisserie artisanale, pâtisserie artisanale, viennoiserie artisanale.
FAQ - Contrat extra en boulangerie-pâtisserie (IDCC 843)
Que se passe-t-il si l'employeur annule une mission d'extra à la dernière minute ?
Que se passe-t-il si l'employeur annule une mission d'extra à la dernière minute ?
La CCN 843 prévoit à son article 18 une indemnité dite de « chou blanc ». Si vous décommandez un salarié régulièrement embauché au moment où il se présente pour travailler, sans l'avoir prévenu suffisamment à l'avance, vous lui devez une indemnité équivalente à 8 heures de salaire horaire minimum professionnel national. Cette protection s'applique particulièrement aux situations de type extra, où la mission peut être annulée peu avant sa prise d'effet. Elle vise à compenser le déplacement et la disponibilité du salarié.
Quelle est la durée maximale de travail journalier pour un salarié en contrat extra ?
Quelle est la durée maximale de travail journalier pour un salarié en contrat extra ?
Les durées maximales varient selon le poste occupé : 11 heures par jour pour un cuisinier, 12 heures pour un veilleur de nuit, et 11h30 pour les autres salariés en extra. Sur la semaine, la durée ne peut pas dépasser 52 heures, et 50 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Ces limites protègent le salarié même lorsque la mission ne dure que quelques jours.
Comment un salarié en extra est-il payé s'il travaille plusieurs jours consécutifs ?
Comment un salarié en extra est-il payé s'il travaille plusieurs jours consécutifs ?
En principe, vous devez payer le salarié à chacune de ses interventions. Avec son accord, vous pouvez toutefois le rémunérer par semaine, par quinzaine ou par mois. Lorsque la durée du contrat est inférieure à un mois, y compris en cas de chevauchement sur deux mois calendaires, vous pouvez établir un seul bulletin de paie récapitulatif qui ventile toutes les interventions.
Un extra en boulangerie a-t-il droit au chômage ?
Un extra en boulangerie a-t-il droit au chômage ?
Oui, un salarié en contrat extra cotise à l'assurance chômage comme tout salarié en CDD, et peut prétendre à une allocation dans les conditions de droit commun fixées par l'Unédic. Il doit notamment justifier d'une durée d'affiliation minimale, appréciée en cumulant l'ensemble des contrats courts effectués sur la période de référence. La multiplication des contrats extras chez différents employeurs peut d'ailleurs faciliter l'atteinte de ce seuil.
Un employeur peut-il recourir à un contrat extra pour remplacer un salarié absent sur une longue durée ?
Un employeur peut-il recourir à un contrat extra pour remplacer un salarié absent sur une longue durée ?
Non, le contrat extra vise des besoins ponctuels et immédiats sur un poste spécifique, pas le remplacement durable d'un salarié absent. Pour remplacer un salarié en congé maladie ou en congé maternité sur plusieurs semaines, vous devez conclure un CDD de remplacement classique, avec les règles de droit commun associées (durée, renouvellement, indemnité de fin de contrat). Confondre les deux dispositifs expose à un risque de requalification.