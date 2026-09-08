À retenir Le contrat saisonnier en boulangerie-pâtisserie relève de l'article L1242-2, 3° du Code du travail et concerne des tâches qui reviennent chaque année, à des dates à peu près fixes.

Sa durée pratique dépasse rarement 8 à 9 mois : au-delà, un risque de requalification en CDI existe.

Le salarié saisonnier n'a pas droit à l' indemnité de fin de contrat (prime de précarité), mais conserve son droit aux congés payés.

Aucun délai de carence ne s'applique entre deux contrats saisonniers successifs.

La convention collective IDCC 843 n'ouvre pas de droit automatique à la reconduction du contrat d'une saison à l'autre.

Qu'est-ce qu'un contrat saisonnier en boulangerie-pâtisserie ?

Le contrat saisonnier en boulangerie-pâtisserie artisanale est un CDD conclu pour des tâches qui reviennent chaque année, à des dates à peu près fixes, selon le rythme des saisons. L'article L1242-2, 3° du Code du travail encadre ce type de contrat.

Ce contrat concerne les établissements relevant de la convention collective nationale IDCC 843 (brochure 3117), qui couvre les entreprises artisanales de boulangerie, boulangerie-pâtisserie, pâtisserie et viennoiserie dont l'activité principale consiste à fabriquer et vendre ces produits, essentiellement au consommateur final.

💡 Bon à savoir : le contrat saisonnier ne doit pas être confondu avec un CDD classique pour accroissement temporaire d'activité. Le caractère saisonnier suppose une récurrence annuelle et prévisible, et non un surcroît ponctuel ou exceptionnel de travail.

Dans quels cas une boulangerie artisanale peut-elle recruter un saisonnier ?

Le recours au contrat saisonnier en boulangerie-pâtisserie est justifié dans deux situations principales :

l'établissement n'est pas ouvert toute l'année : une boulangerie ouverte uniquement en saison estivale dans une station balnéaire, par exemple ;

l'établissement est ouvert en permanence, mais connaît un accroissement régulier et cyclique de sa clientèle à certaines périodes de l'année.

Le contrat saisonnier ne peut pas être utilisé pour remplacer un salarié absent, ni pour pallier une surcharge ponctuelle imprévisible.

Quelle est la durée d'un contrat saisonnier en boulangerie-pâtisserie ?

Le contrat saisonnier peut être conclu de date à date, avec un début et une fin précis, ou sans terme précis, pour toute la durée de la saison.

Dans le premier cas, le contrat fixe une date de début et une date de fin à l'intérieur de la saison. En pratique, il ne doit pas s'étendre sur une période telle qu'elle ferait perdre le caractère saisonnier de l'emploi : au-delà d'environ 8 à 9 mois, un risque de requalification en CDI peut exister.

Dans le second cas, le contrat est conclu pour toute la durée de la saison, sans date de fin fixée à l'avance, mais il doit comporter une durée minimale librement fixée par les parties.

Le contrat saisonnier peut être à temps plein, sur la base légale de 35 heures hebdomadaires, ou à temps partiel.

Critère Détail Durée pratique maximale Environ 8 à 9 mois (risque de requalification au-delà) Modalité de terme De date à date, ou sans terme précis (fin de saison) Base horaire temps plein 35 heures hebdomadaires Minimum temps partiel 24 heures hebdomadaires (sauf dérogation prévue par accord de branche) Indemnité de fin de contrat Non due (pas de prime de précarité) Indemnité de congés payés Due si les congés n’ont pas été pris

Quelle est la durée de la période d'essai d'un saisonnier en boulangerie artisanale ?

La durée de la période d'essai d'un contrat saisonnier dépend de la durée initialement prévue au contrat :

pour un contrat d'une durée inférieure ou égale à 6 mois, la période d'essai est d'un jour par semaine de travail prévue, dans la limite de 2 semaines ;

pour un contrat d'une durée supérieure à 6 mois, la période d'essai ne peut excéder 1 mois.

Quels sont les droits du salarié saisonnier en boulangerie-pâtisserie ?

Quelle rémunération pour un salarié saisonnier ?

Le salarié saisonnier perçoit la même rémunération qu'un salarié permanent occupant un poste équivalent. La grille de classification de la CCN IDCC 843 s'applique intégralement, quel que soit le type de contrat.

le salaire minimum dépend du coefficient attribué au poste (ouvrier boulanger débutant, confirmé, chef d'équipe...) ;

les primes conventionnelles s'appliquent dans les mêmes conditions qu'aux autres salariés ;

l'employeur ne peut pas minorer la rémunération d'un saisonnier au seul motif de la nature de son contrat ;

en cas de doute sur le coefficient à appliquer, mieux vaut se référer à la grille de classification en vigueur au moment de l'embauche.

Par exemple, un saisonnier recruté comme ouvrier boulanger sur la période estivale touche le même taux horaire minimum qu'un collègue en CDI occupant le même poste, à ancienneté comparable. Cette égalité de traitement s'applique aussi aux avantages en nature, lorsque le poste en prévoit.

Quels sont les droits à congés payés d'un saisonnier ?

Le salarié saisonnier acquiert des droits à congés payés au même rythme que les autres salariés, soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

si le contrat s'achève avant que le salarié ait pu prendre l'ensemble de ses congés acquis, l'employeur verse une indemnité compensatrice de congés payés ;

cette indemnité figure sur le dernier bulletin de paie du saisonnier ;

dans la pratique, la plupart des saisonniers quittent l'entreprise sans avoir pris leurs congés, la saison ne le permettant pas toujours ;

l'indemnité se calcule selon la règle la plus favorable au salarié entre le dixième de la rémunération brute perçue et le maintien de salaire.

Les jours fériés sont-ils payés pour un saisonnier en boulangerie ?

La CCN IDCC 843 prévoit que l'ensemble des jours fériés légaux, soit les dix jours fériés ordinaires et le 1er mai, sont chômés et payés.

le 1er mai est toujours payé, même si le salarié a moins de trois mois d'ancienneté ;

pour les dix autres jours fériés, le maintien de salaire suppose une ancienneté minimale de trois mois dans l'entreprise ;

un saisonnier recruté pour une durée inférieure à trois mois peut donc ne pas être rémunéré pour un jour férié chômé, hors 1er mai ;

si le salarié travaille un jour férié, sa rémunération est doublée pour cette journée.

💡 Bon à savoir : vérifiez la date d'entrée du saisonnier avant de fixer un jour férié comme chômé non payé. L'ancienneté se calcule dès le premier jour du contrat en cours.

Le travail de nuit et du dimanche est-il majoré pour un saisonnier ?

Le travail de nuit, entre 20 h et 6 h, donne lieu à une majoration de 25 % du salaire de base. Le travail du dimanche ouvre droit à une majoration de 20 %.

ces deux majorations se cumulent : une heure travaillée un dimanche entre 20 h et 6 h est majorée des deux taux ;

un repos compensateur s'ajoute pour le travail de nuit au-delà d'un certain seuil d'heures annuelles ;

ces règles s'appliquent au saisonnier dans les mêmes conditions qu'à tout salarié de la boulangerie-pâtisserie.

Le contrat saisonnier prend fin soit à la date prévue, soit à la fin de la saison. Cette fin de contrat n'ouvre pas droit à l'indemnité de fin de contrat, aussi appelée prime de précarité.

Dans quels cas peut-on rompre un contrat saisonnier avant son terme ?

La rupture anticipée n'est possible que dans les cas suivants : accord commun entre les parties, faute grave, force majeure, embauche en CDI ailleurs, ou inaptitude constatée par le médecin du travail.

Un saisonnier a-t-il droit au chômage à la fin de son contrat ?

Le salarié saisonnier peut bénéficier des allocations chômage (ARE) à l'issue de son contrat, dans les conditions de droit commun fixées par France Travail.

Quelles sont les obligations de l'employeur en boulangerie artisanale ?

Quelles formalités l'employeur doit-il respecter à l'embauche ?

L'employeur doit effectuer une déclaration préalable à l'embauche (DPAE) auprès de l'Urssaf. Le contrat doit être établi par écrit et transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche.

Le contrat saisonnier peut-il prévoir une clause de reconduction ?

La convention collective ou le contrat de travail peut prévoir une clause de reconduction. L'article L1244-2-2 du Code du travail prévoit un droit à reconduction dans certaines branches listées par arrêté, mais l'IDCC 843 ne figure pas dans cette liste.

Critère Contrat saisonnier CDD accroissement temporaire Motif de recours Activité récurrente liée aux saisons Accroissement temporaire ou remplacement Durée pratique 8 à 9 mois maximum (durée de la saison) 18 mois maximum (renouvellement inclus) Prime de précarité Non due Due (10 % de la rémunération brute) Période d’essai (≤ 6 mois) 1 jour/semaine, max 2 semaines 1 jour/semaine, max 2 semaines Délai de carence entre contrats Non applicable Applicable

Le contrat saisonnier bénéficie-t-il de règles spécifiques dans la CCN 843 ?

La convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale ne prévoit pas de dispositions propres aux emplois saisonniers, au-delà du droit commun du Code du travail. Les règles générales relatives à la durée du travail, aux majorations pour travail de nuit et du dimanche, et aux congés payés s'appliquent intégralement au salarié saisonnier.



Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 13/07/2026.