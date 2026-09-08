À retenir La convention collective boulangerie-pâtisserie (IDCC 843) accorde 30 jours ouvrables de congés payés par an , soit 5 semaines complètes ;

La "semaine de congé supplémentaire" de l'article 30 ne s'ajoute pas à ces 30 jours : elle correspond à 6 des 30 jours, un héritage datant d'avant la 5e semaine légale de 1982 ;

Le congé principal se prend entre le 1er mai et le 31 octobre, avec une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus ;

Le fractionnement des congés hors période légale ouvre droit à 1 ou 2 jours supplémentaires selon le nombre de jours posés ;

Les congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) s'ajoutent sans condition d'ancienneté et sans perte de salaire.

Combien de jours de congés payés prévoit la convention collective boulangerie-pâtisserie ?

La convention collective boulangerie-pâtisserie (IDCC 843, brochure 3117) accorde à chaque salarié 30 jours ouvrables de congés payés par an, soit 5 semaines complètes. Ce droit correspond à une acquisition de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, conformément à l'article L. 3141-3 du Code du travail.

Cette durée s'applique à tous les salariés, qu'ils soient à temps plein, à temps partiel ou apprentis : la CCN ne prévoit aucune disposition particulière pour ces profils, ce sont donc les règles légales de calcul des congés payés qui s'appliquent.

Bon à savoir La période de référence pour l'acquisition des congés payés en boulangerie-pâtisserie court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Le salarié acquiert ses droits progressivement, à raison de 2,5 jours ouvrables par mois travaillé.

Quelle est l'origine de la semaine supplémentaire de congés dans la CCN boulangerie ?

L'article 30 de la CCN boulangerie-pâtisserie mentionne une semaine de congé supplémentaire. Cette disposition date de 1978, époque où la convention prévoyait 24 jours ouvrables de congés annuels. Six jours supplémentaires avaient alors été accordés en raison des conditions de travail particulières du secteur artisanal.

La 5e semaine légale de congés payés a été instaurée en France en 1982. La CCN boulangerie avait donc anticipé cette évolution. Depuis, le total de 30 jours ouvrables correspond exactement à la durée légale. Ces 6 jours conventionnels ne constituent pas un avantage s'ajoutant aux 30 jours prévus par le Code du travail.

Quelles sont les périodes de prise des congés payés en boulangerie artisanale ?

Période du congé principal

Le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus doit obligatoirement être posée pendant cette période, entre deux jours de repos hebdomadaire.

Prise de la semaine supplémentaire conventionnelle

La semaine supplémentaire prévue par l'article 30 de la CCN est prise en dehors de la période du congé principal. Selon les dispositions conventionnelles, cette semaine peut être posée entre le 15 janvier et le 1er mai.

Les dates de départ en congés doivent être communiquées au personnel au moins 2 mois avant l'ouverture de la période ordinaire de vacances. Une fois fixées, elles ne peuvent être modifiées dans un délai de 1 mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles.

Lorsque le congé principal dépasse 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Ces congés de fractionnement ouvrent droit à des jours de congés supplémentaires selon le nombre de jours posés hors période légale :

2 jours ouvrables supplémentaires si au moins 6 jours sont pris en dehors de la période légale

1 jour ouvrable supplémentaire si 3 à 5 jours sont pris en dehors de la période légale

Jours pris hors période (1er mai – 31 oct.) Jours supplémentaires accordés 6 jours ou plus 2 jours ouvrables 3 à 5 jours 1 jour ouvrable Moins de 3 jours Aucun jour supplémentaire

Quels sont les congés pour événements familiaux dans la CCN boulangerie-pâtisserie ?

La convention collective accorde aux salariés des congés exceptionnels pour événements familiaux, sans condition d'ancienneté. Ces jours n'entraînent aucune réduction de rémunération.

L'article 31 de la CCN, modifié par l'avenant n° 134 du 15 mai 2024 (étendu par arrêté du 24 septembre 2024), prévoit les durées suivantes :

Événement Nombre de jours Jour supplémentaire (éloignement > 300 km) Mariage du salarié 6 jours Non applicable PACS du salarié 6 jours Non applicable Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours + 1 jour Mariage d’un enfant 1 jour + 1 jour Annonce handicap, pathologie chronique ou cancer d’un enfant 5 jours + 1 jour Décès d’un enfant 14 jours Non applicable Congé de deuil (décès d’un enfant) 8 jours Non applicable Décès du conjoint, partenaire PACS, concubin, père, mère, beau-père, belle-mère, frère ou sœur 3 jours + 1 jour Décès d’un grand-parent 1 jour + 1 jour

À noter Le jour supplémentaire pour éloignement (événement à plus de 300 km du domicile) ne s'applique pas au mariage ou PACS du salarié, ni au congé de deuil en cas de décès d'un enfant. L'employeur doit comparer les durées conventionnelles aux durées légales et appliquer les plus favorables.

L'article 27 de la CCN prévoit qu'au moins 10 jours fériés complémentaires (en plus du 1er mai) doivent être chômés. Ces jours sont déterminés au niveau régional ou départemental.

Lorsqu'un salarié travaille un jour férié, son salaire pour cette journée est doublé, soit une majoration de 100 %. Le chômage d'un jour férié complémentaire ne doit entraîner aucune réduction de la rémunération.

Si un jour férié légal tombe pendant une période de congés payés, la durée du congé est prolongée d'une journée, sans réduction de salaire.

Bon à savoir Le 1er mai reste le seul jour férié obligatoirement chômé et payé pour tous les salariés, conformément au Code du travail. En boulangerie artisanale, les jours fériés travaillés sont rémunérés au double du salaire habituel (majoration de 100 %).

Le Code du travail (article L. 3141-24) impose que l'indemnité de congés payés soit calculée selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

Règle du 1/10e : l'indemnité correspond à 10 % de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence

Règle du maintien de salaire : le salarié perçoit la rémunération qu'il aurait touchée s'il avait travaillé

L'employeur doit comparer les deux méthodes et appliquer celle qui est la plus favorable au salarié. Le taux conventionnel de 9,03 % mentionné à l'article 29 de la CCN est écarté au profit de ces règles légales, plus favorables.

Méthode Base de calcul Quand l’appliquer Règle du 1/10e 10 % de la rémunération brute totale de la période de référence Souvent plus avantageuse si le salarié a effectué des heures supplémentaires ou perçu des primes Maintien de salaire Rémunération identique à celle d’une journée travaillée Souvent plus avantageuse si le salaire a augmenté récemment

Des congés supplémentaires existent-ils dans certaines régions ?

La CCN boulangerie-pâtisserie prévoit des congés supplémentaires locaux dans certains départements, négociés par accords régionaux :

Loire-Atlantique : des jours supplémentaires sont accordés selon l'âge du salarié (3 jours dès 50 ans, 4 jours dès 55 ans, 6 jours dès 60 ans) et selon l'ancienneté

Somme : 1 jour supplémentaire pour la « Journée de la boulangerie » en juin

Lot-et-Garonne : les 16 mai et 16 octobre sont chômés et payés

Ces dispositions locales s'ajoutent aux droits nationaux et doivent être vérifiées par l'employeur selon le lieu d'implantation de l'entreprise.