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Quelle est la durée du congé paternité dans la convention collective boulangerie-pâtisserie ?

Le congé paternité et d'accueil de l'enfant permet au père ou au conjoint de la mère de bénéficier de 25 jours calendaires après la naissance. La CCN 843 ne prévoit pas de complément conventionnel : l'indemnisation repose sur les IJSS.

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Environ 43 700 établissements et 293 000 salariés en France

Champ d'application

Champ d'application

Boulangerie artisanale, Boulangerie-pâtisserie artisanale, Pâtisserie artisanale, Viennoiserie artisanale.

À retenir

  • Le congé paternité et d'accueil de l'enfant dure 25 jours calendaires pour une naissance simple et 32 jours pour des naissances multiples.

  • La convention collective boulangerie-pâtisserie (IDCC 843) ne prévoit aucun complément de salaire : l'indemnisation repose uniquement sur les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées par la CPAM.

  • Tout salarié peut en bénéficier, sans condition d'ancienneté ni de type de contrat.

  • Le salarié doit informer son employeur au moins un mois avant la date prévue du congé.

  • Depuis le 1er juillet 2026, un nouveau congé supplémentaire de naissance, cumulable avec le congé paternité, ouvre droit à 1 à 2 mois indemnisés à 70 % puis 60 % du salaire net.

Quelle est la durée totale des congés liés à une naissance dans la boulangerie-pâtisserie ?

Un salarié qui devient père ou accueille un enfant cumule en réalité trois congés distincts, financés différemment. Voici la répartition complète :

Type de congé Naissance simple Naissances multiples Financement
Congé de naissance 3 jours ouvrables 3 jours ouvrables Employeur
Congé paternité (période obligatoire) 4 jours calendaires 4 jours calendaires CPAM (IJSS)
Congé paternité (période facultative) 21 jours calendaires 28 jours calendaires CPAM (IJSS)
Total 28 jours 35 jours -

👉 À noter : le congé de naissance et le congé paternité sont deux droits distincts. Le premier est payé par l'employeur, le second est indemnisé par la CPAM.

La convention collective boulangerie-pâtisserie (IDCC 843) reprend le minimum légal de 3 jours pour le congé de naissance. Elle s'applique aux entreprises de boulangerie artisanale, boulangerie-pâtisserie artisanale, pâtisserie artisanale et viennoiserie artisanale. Selon les dernières estimations disponibles, la branche compte plusieurs dizaines de milliers d'entreprises artisanales et plus de 150 000 salariés en France.

Qui peut bénéficier du congé paternité dans la boulangerie-pâtisserie ?

Le congé paternité est ouvert à tout salarié, sans condition d'ancienneté ni condition de type de contrat. Peuvent en bénéficier :

  • le père de l'enfant ;

  • le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs de la mère ;

  • la personne vivant maritalement avec la mère, y compris dans un couple de même sexe.

💡 Bon à savoir : un salarié en CDD, en intérim ou en période d'essai a exactement les mêmes droits qu'un salarié en CDI. L'employeur ne peut ni refuser le congé, ni le reporter.

Comment est structuré le congé paternité ?

Le congé paternité se compose de deux périodes bien distinctes. Vous les prenez dans un ordre précis, chacune ayant ses propres règles. Retrouvez le détail complet dans notre fiche sur la durée du congé paternité.

Quelle est la première période, obligatoire ?

Les 4 jours calendaires obligatoires suivent immédiatement le congé de naissance. Ils sont pris sans interruption et l'employeur ne peut pas s'y opposer. Le contrat de travail est suspendu pendant toute cette durée.

Quelle est la seconde période, facultative ?

Les 21 jours restants (28 en cas de naissances multiples) sont facultatifs et fractionnables. Le salarié peut les répartir en 2 périodes de 5 jours minimum chacune. La seconde période doit obligatoirement débuter dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant.

Comment est indemnisé le congé paternité dans la boulangerie-pâtisserie ?

La convention collective boulangerie-pâtisserie ne prévoit aucun complément conventionnel pendant le congé paternité. Le salarié perçoit uniquement les IJSS paternité versées par la CPAM, calculées sur la base de son salaire brut antérieur.

Comment se calculent les IJSS paternité en 2026 ?

Le calcul repose sur la moyenne des 3 derniers salaires bruts, divisée par 91,25, puis diminuée d'un abattement de 21 % au titre des cotisations sociales. Le montant est plafonné à 104,02 € par jour en 2026, ce plafond étant lui-même calculé à partir du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), fixé à 4 005 € pour 2026.

⚠️ Attention : rien n'empêche un employeur de la boulangerie-pâtisserie de maintenir volontairement le salaire au-delà des IJSS, via subrogation. Cette pratique reste toutefois une décision d'entreprise, non une obligation conventionnelle.

Quelles démarches accomplir pour prendre son congé paternité ?

Que doit faire le salarié ?

Le salarié informe son employeur au moins un mois avant la date de début souhaitée. Il précise :

  • la date prévisionnelle d'accouchement ;

  • les dates de début et de fin de chaque période de congé ;

  • la durée exacte en cas de fractionnement.

Que doit faire l'employeur ?

L'employeur ne peut pas refuser ni décaler le congé si le délai de prévenance est respecté. Il transmet une attestation de salaire à la CPAM dès le début du congé pour permettre le versement des IJSS.

Quelle protection contre le licenciement pendant le congé paternité ?

Le salarié est protégé contre le licenciement pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant. Pendant cette période, l'employeur ne peut rompre le contrat qu'en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la naissance. Cette protection s'applique que le salarié ait pris ou non l'intégralité de son congé paternité.

Quel impact le congé paternité a-t-il sur les congés payés et l'ancienneté ?

Le congé paternité est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et l'acquisition des congés payés. Le salarié retrouve, à son retour, son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Qu'est-ce que le nouveau congé supplémentaire de naissance depuis juillet 2026 ?

Depuis le 1er juillet 2026, un congé supplémentaire de naissance s'ajoute au congé paternité existant. Il s'adresse aux deux parents et concerne les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2026.

  • durée : jusqu'à 2 mois, fractionnables en 2 périodes d'1 mois ;

  • indemnisation : 70 % du salaire net le premier mois, 60 % le second mois, versée par la CPAM ;

  • délai de prise : 9 mois après la naissance ou l'adoption ;

  • cumul : ce congé est cumulable avec le congé paternité et le congé parental d'éducation.

👉 À noter : pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, le délai de 9 mois court à partir du 1er juillet 2026. Le congé doit donc débuter au plus tard le 31 mars 2027.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 15/07/2026.

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FAQ - Congé paternité en boulangerie-pâtisserie (IDCC 843)

L'employeur doit-il maintenir le salaire pendant le congé paternité ?

Non, la convention collective boulangerie-pâtisserie ne prévoit aucun complément conventionnel. Le salarié perçoit uniquement les IJSS de la CPAM, plafonnées à 104,02 €/jour en 2026. Certains employeurs choisissent malgré tout de maintenir le salaire de façon volontaire, via un mécanisme de subrogation : l'entreprise avance alors le salaire et se fait rembourser les IJSS par la CPAM. Cette pratique reste une politique d'entreprise, jamais une obligation issue de la CCN 843.

Un salarié en CDD peut-il bénéficier du congé paternité ?

Oui, le congé est ouvert à tous les salariés, sans condition d'ancienneté ni de type de contrat. Un salarié en CDD, en intérim ou même en période d'essai conserve exactement les mêmes droits qu'un salarié en CDI. Attention toutefois : si le CDD arrive à son terme pendant le congé paternité, le contrat n'est pas prolongé automatiquement, sauf clause contraire. Le versement des IJSS peut néanmoins se poursuivre si les conditions d'ouverture de droits sont remplies.

Le conjoint de même sexe peut-il en bénéficier ?

Oui, le congé est ouvert au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs de la mère, y compris dans un couple de même sexe. La condition déterminante n'est pas le lien de filiation avec l'enfant, mais le lien avec la mère au moment de la naissance. Une personne ayant rompu sa relation avec la mère avant la naissance ne peut donc pas prétendre à ce congé, même si elle a vécu la grossesse à ses côtés.

Le congé paternité est-il fractionnable ?

Oui, les 21 jours facultatifs (28 pour les naissances multiples) peuvent être fractionnés en 2 périodes de 5 jours minimum chacune. En dehors de cette règle des 5 jours minimum, aucune autre contrainte de calendrier ne s'applique à l'intérieur des 6 mois suivant la naissance. Un salarié peut par exemple prendre une première semaine juste après la naissance, puis répartir le reste plus tard pour accompagner un moment clé, comme la rentrée scolaire d'un aîné.

Le congé paternité compte-t-il pour la retraite ?

Oui, les IJSS perçues pendant le congé paternité sont prises en compte pour la validation de trimestres de retraite, au même titre qu'un salaire classique. Le nombre de trimestres validés dépend du montant total perçu sur l'année, comparé au seuil minimum exigé par l'Assurance retraite. Dans la grande majorité des cas, un congé paternité complet de 25 ou 32 jours ne suffit pas seul à valider un trimestre : il s'ajoute simplement aux revenus déjà perçus dans l'année.

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