Quelle est la durée du congé paternité dans la convention collective boulangerie-pâtisserie ?
Le congé paternité et d'accueil de l'enfant permet au père ou au conjoint de la mère de bénéficier de 25 jours calendaires après la naissance. La CCN 843 ne prévoit pas de complément conventionnel : l'indemnisation repose sur les IJSS.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 43 700 établissements et 293 000 salariés en France
Champ d'application
Boulangerie artisanale, Boulangerie-pâtisserie artisanale, Pâtisserie artisanale, Viennoiserie artisanale.
FAQ - Congé paternité en boulangerie-pâtisserie (IDCC 843)
L'employeur doit-il maintenir le salaire pendant le congé paternité ?
L'employeur doit-il maintenir le salaire pendant le congé paternité ?
Non, la convention collective boulangerie-pâtisserie ne prévoit aucun complément conventionnel. Le salarié perçoit uniquement les IJSS de la CPAM, plafonnées à 104,02 €/jour en 2026. Certains employeurs choisissent malgré tout de maintenir le salaire de façon volontaire, via un mécanisme de subrogation : l'entreprise avance alors le salaire et se fait rembourser les IJSS par la CPAM. Cette pratique reste une politique d'entreprise, jamais une obligation issue de la CCN 843.
Un salarié en CDD peut-il bénéficier du congé paternité ?
Un salarié en CDD peut-il bénéficier du congé paternité ?
Oui, le congé est ouvert à tous les salariés, sans condition d'ancienneté ni de type de contrat. Un salarié en CDD, en intérim ou même en période d'essai conserve exactement les mêmes droits qu'un salarié en CDI. Attention toutefois : si le CDD arrive à son terme pendant le congé paternité, le contrat n'est pas prolongé automatiquement, sauf clause contraire. Le versement des IJSS peut néanmoins se poursuivre si les conditions d'ouverture de droits sont remplies.
Le conjoint de même sexe peut-il en bénéficier ?
Le conjoint de même sexe peut-il en bénéficier ?
Oui, le congé est ouvert au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs de la mère, y compris dans un couple de même sexe. La condition déterminante n'est pas le lien de filiation avec l'enfant, mais le lien avec la mère au moment de la naissance. Une personne ayant rompu sa relation avec la mère avant la naissance ne peut donc pas prétendre à ce congé, même si elle a vécu la grossesse à ses côtés.
Le congé paternité est-il fractionnable ?
Le congé paternité est-il fractionnable ?
Oui, les 21 jours facultatifs (28 pour les naissances multiples) peuvent être fractionnés en 2 périodes de 5 jours minimum chacune. En dehors de cette règle des 5 jours minimum, aucune autre contrainte de calendrier ne s'applique à l'intérieur des 6 mois suivant la naissance. Un salarié peut par exemple prendre une première semaine juste après la naissance, puis répartir le reste plus tard pour accompagner un moment clé, comme la rentrée scolaire d'un aîné.
Le congé paternité compte-t-il pour la retraite ?
Le congé paternité compte-t-il pour la retraite ?
Oui, les IJSS perçues pendant le congé paternité sont prises en compte pour la validation de trimestres de retraite, au même titre qu'un salaire classique. Le nombre de trimestres validés dépend du montant total perçu sur l'année, comparé au seuil minimum exigé par l'Assurance retraite. Dans la grande majorité des cas, un congé paternité complet de 25 ou 32 jours ne suffit pas seul à valider un trimestre : il s'ajoute simplement aux revenus déjà perçus dans l'année.