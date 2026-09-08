Que peut prévoir un accord d'entreprise en boulangerie-pâtisserie artisanale ?
Depuis les ordonnances Macron de 2017, l'accord d'entreprise peut primer sur la convention collective dans de nombreux domaines. Cette page détaille les règles d'articulation entre accord d'entreprise et CCN boulangerie-pâtisserie, les matières négociables et les modalités de négociation adaptées aux petites structures du secteur.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 43 700 établissements et 293 000 salariés en France
Champ d'application
Boulangerie artisanale, boulangerie-pâtisserie artisanale, pâtisserie artisanale, viennoiserie artisanale
FAQ - Accord d'entreprise en boulangerie-pâtisserie (IDCC 843)
Un boulanger employant 4 salariés peut-il conclure un accord d'entreprise ?
Un boulanger employant 4 salariés peut-il conclure un accord d'entreprise ?
Oui, dans les entreprises de moins de 11 salariés sans délégué syndical, l'employeur peut proposer directement un projet d'accord aux salariés. Ce projet est soumis à un vote à bulletin secret et doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel pour être valide. Ce dispositif, prévu aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, est particulièrement adapté aux très petites boulangeries artisanales, où la présence d'un délégué syndical est rare. Le projet doit être communiqué aux salariés au moins 15 jours avant la consultation, pour leur laisser le temps de l'examiner.
Un accord d'entreprise peut-il fixer un salaire inférieur à la grille CCN 843 ?
Un accord d'entreprise peut-il fixer un salaire inférieur à la grille CCN 843 ?
Non, les salaires minima relèvent du bloc 1 défini à l'article L. 2253-1 du Code du travail, sur lequel la convention de branche prime toujours impérativement. Un accord d'entreprise ne peut donc jamais fixer une rémunération minimale inférieure à celle prévue par la grille de la CCN 843, quelle que soit la taille de l'entreprise. Cette règle protège les salariés des boulangeries artisanales, souvent employés dans des structures de petite taille où le rapport de force individuel est déséquilibré. Un accord peut en revanche prévoir des rémunérations plus favorables que ce minimum conventionnel.
L'accord d'entreprise peut-il supprimer la prime de fin d'année ?
L'accord d'entreprise peut-il supprimer la prime de fin d'année ?
Oui, la prime de fin d'année prévue par l'avenant n° 133 de la convention relève du bloc 3, c'est-à-dire du champ où l'accord d'entreprise prime, même s'il est moins favorable. Elle peut donc être aménagée, réduite ou supprimée par un accord d'entreprise valide, tant que les autres minima légaux applicables au salarié restent respectés. Cette possibilité illustre bien la logique des ordonnances Macron : donner plus de souplesse aux petites entreprises sur des sujets qui ne touchent pas au cœur du statut collectif des salariés. En l'absence d'accord d'entreprise sur ce sujet, c'est la prime conventionnelle de la CCN qui continue de s'appliquer.
Quel est le délai avant la consultation des salariés sur un projet d'accord ?
Quel est le délai avant la consultation des salariés sur un projet d'accord ?
Le projet d'accord doit être communiqué à chaque salarié au moins 15 jours avant la date de la consultation, que ce soit dans les entreprises de moins de 11 salariés ou dans celles de 11 à 20 salariés sans CSE. Ce délai permet aux salariés de prendre connaissance du texte, éventuellement de solliciter des explications de l'employeur, et de se forger une opinion avant de voter. Il s'agit d'une garantie procédurale importante : un accord conclu sans respecter ce délai pourrait être contesté devant le conseil de prud'hommes. L'employeur a donc intérêt à documenter précisément la date de communication du projet à chaque salarié.
Où faut-il déposer un accord d'entreprise conclu en boulangerie-pâtisserie ?
Où faut-il déposer un accord d'entreprise conclu en boulangerie-pâtisserie ?
L'accord doit être déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, qui transmet automatiquement le dossier à la DREETS compétente, ainsi qu'un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Le dossier doit comprendre le texte intégral de l'accord, le procès-verbal de consultation en cas de référendum, et la liste des établissements concernés. Une fois déposé, l'accord est versé dans la base nationale publique sur Légifrance, avec une possibilité d'occultation partielle de certaines données sensibles. À défaut de dépôt, l'accord reste inopposable aux salariés, ce qui peut fragiliser sa mise en œuvre en cas de litige.
Un accord d'entreprise peut-il organiser le temps de travail sur l'année entière ?
Un accord d'entreprise peut-il organiser le temps de travail sur l'année entière ?
Oui, un accord d'entreprise peut fixer une période de référence pour l'aménagement du temps de travail allant jusqu'à 12 mois, la CCN boulangerie-pâtisserie n'autorisant pas de période supérieure. Ce dispositif est particulièrement utile pour lisser les pics d'activité saisonniers, comme les fêtes de fin d'année ou les vacances de Pâques, sans recourir systématiquement aux heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne prévue sur l'année sont alors décomptées en fin de période de référence, et non chaque semaine. Ce mécanisme permet aussi de mieux anticiper la masse salariale sur l'ensemble de l'exercice.