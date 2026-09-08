Quel est le code NAF applicable en boulangerie-pâtisserie artisanale ?
Le code NAF permet de classer chaque entreprise selon son activité principale. En boulangerie-pâtisserie artisanale, le code 1071C est le plus fréquemment attribué. Cette page présente les différents codes NAF du secteur, leur lien avec la convention collective IDCC 843 et les démarches en cas d'erreur.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 43 700 établissements et 293 000 salariés en France
Champ d'application
Boulangerie artisanale, Boulangerie-pâtisserie artisanale, Pâtisserie artisanale, Viennoiserie artisanale
FAQ - Code NAF boulangerie-pâtisserie et convention collective IDCC 843
Quel est le code NAF d'une boulangerie-pâtisserie artisanale ?
Quel est le code NAF d'une boulangerie-pâtisserie artisanale ?
Le code NAF le plus couramment attribué est le 1071C, intitulé « Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ». Il couvre la fabrication artisanale et la vente au détail de pains, viennoiseries et pâtisseries fraîches. Une entreprise peut toutefois exercer une activité mixte, par exemple associer fabrication et revente de produits non fabriqués sur place : dans ce cas, l'INSEE retient le code correspondant à l'activité générant le chiffre d'affaires le plus important. Ce code figure automatiquement sur le Kbis et l'avis de situation Sirene dès l'immatriculation de l'entreprise.
Le code NAF détermine-t-il la convention collective applicable ?
Le code NAF détermine-t-il la convention collective applicable ?
Non, le code NAF reste un indicateur statistique attribué par l'INSEE. C'est l'activité principale réellement exercée qui prévaut en cas de contrôle ou de litige, indépendamment du code affiché sur les documents officiels. Le code 1071C est le plus souvent associé à la convention collective IDCC 843, mais une entreprise peut conserver ce code tout en relevant d'une autre convention si son activité a évolué. En cas de doute sur la convention réellement applicable, mieux vaut comparer l'activité de l'entreprise aux critères de champ d'application de chaque texte plutôt que de se fier uniquement au code NAF.
Quelle est la différence entre le code 1071C et le code 1071D ?
Quelle est la différence entre le code 1071C et le code 1071D ?
Le code 1071C concerne les entreprises qui fabriquent et vendent à la fois du pain et des pâtisseries, tandis que le code 1071D s'applique aux pâtissiers qui ne vendent pas de pain. Cette distinction a des conséquences pratiques limitées sur le plan conventionnel, puisque les deux codes relèvent généralement de la même convention collective, l'IDCC 843. Elle reste néanmoins utile pour les statistiques sectorielles et certaines démarches administratives propres à chaque activité, comme les aides à l'installation. Un artisan qui élargit son activité en ajoutant la fabrication de pain à une activité de pâtisserie pure doit signaler ce changement pour actualiser son code NAF.
Comment corriger un code NAF erroné ?
Comment corriger un code NAF erroné ?
La démarche varie selon l'origine de l'erreur : une erreur d'attribution initiale se corrige directement auprès de la direction régionale de l'INSEE, tandis qu'un changement d'activité principale passe par le guichet unique des formalités des entreprises. Dans les deux cas, il est recommandé de conserver une trace écrite de la demande et des justificatifs transmis. Le délai de traitement varie généralement de quelques semaines à plusieurs mois selon la charge de l'administration. Tant que la correction n'est pas effective, l'entreprise reste tenue de respecter les obligations liées à son activité réellement exercée, quel que soit le code NAF affiché.
Où trouver le code NAF de sa boulangerie ?
Où trouver le code NAF de sa boulangerie ?
Le code NAF figure sur l'avis de situation Sirene disponible sur le site de l'INSEE, sur l'extrait Kbis délivré par le greffe du tribunal de commerce, ainsi que sur les bulletins de paie des salariés. Le site Infogreffe permet également une recherche rapide à partir du nom ou du numéro SIREN de l'entreprise. Ces documents doivent afficher un code identique : toute divergence entre eux signale généralement une mise à jour non répercutée sur l'un des supports. En cas de doute, l'avis de situation Sirene reste la source la plus fiable, car il est directement extrait de la base de données de l'INSEE.