À retenir Le code NAF le plus fréquent en boulangerie-pâtisserie artisanale est le 1071C.

Ce code n'a aucune valeur juridique contraignante : c'est l'activité réellement exercée qui détermine la convention collective applicable.

Le secteur compte aussi les codes 1071D (pâtisserie), 1071B (cuisson), 1071A (boulangerie industrielle) et 4724Z (commerce de détail).

Une entreprise sous le code 1071A relève généralement de la convention collective IDCC 3255 , et non de l' IDCC 843.

Une nouvelle nomenclature, la NAF 2025, remplacera l'actuelle NAF rév. 2 à partir du 1er janvier 2027.

Le code NAF permet de classer chaque entreprise selon son activité principale. En boulangerie-pâtisserie artisanale, le code 1071C est le plus fréquemment attribué. Cette page présente les différents codes NAF du secteur, leur lien avec la convention collective IDCC 843 et les démarches à suivre en cas d'erreur.

Qu'est-ce que le code NAF et le code APE ?

Le code NAF (nomenclature d'activités française) est un système de classification élaboré par l'INSEE. Le code APE (activité principale exercée) désigne le même identifiant : les deux termes sont interchangeables.

Ce code se compose de quatre chiffres et d'une lettre. Il figure obligatoirement sur les documents suivants :

le Kbis ;

l' avis de situation au répertoire Sirene ;

les bulletins de paie des salariés ;

les factures de vente.

Le code NAF remplit avant tout une fonction statistique. Conformément à l'article 5 du décret n° 2007-1888, l'attribution d'un code APE par l'INSEE « ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations » pour l'entreprise concernée.

💡 Bon à savoir : le code NAF n'a pas de valeur juridique contraignante. C'est l'activité principale réellement exercée par l'entreprise qui détermine la convention collective applicable.

Quel est le code NAF principal de la boulangerie-pâtisserie artisanale ?

Le code NAF 1071C correspond à l'activité « Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ». Il couvre :

la fabrication artisanale associée à la vente au détail de pains, viennoiseries, pâtisseries fraîches, gaufres et crêpes ;

la fabrication artisanale de quiches, tartes salées et tourtes fraîches, dès lors qu'elle est associée à la vente au détail de produits de boulangerie.

Quels sont les autres codes NAF liés au secteur boulangerie-pâtisserie ?

Quatre autres codes NAF concernent le secteur, chacun correspondant à une activité distincte :

Code Activité Convention collective associée 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie CCN Boulangerie-Pâtisserie artisanale (IDCC 843) 1071D Pâtisserie CCN Boulangerie-Pâtisserie artisanale (IDCC 843) 1071A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche CCN IDCC 3255 (ex-IDCC 1747) 1071B Cuisson de produits de boulangerie Variable selon l’activité principale 4724Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie Variable selon l’activité principale

le code 1071D concerne les artisans pâtissiers qui ne commercialisent pas de pain ;

le code 4724Z s'adresse aux points de vente qui revendent des produits de boulangerie qu'ils n'ont pas fabriqués eux-mêmes ;

le code 1071A concerne la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche : les entreprises concernées dépendent de la convention collective IDCC 3255 (depuis octobre 2024, ex-IDCC 1747), étendue par arrêté du 20 novembre 2025 ;

le code 1071B concerne la cuisson de produits de boulangerie sans fabrication de la pâte.

Plusieurs documents et sites permettent de vérifier le code NAF d'une entreprise :

l' avis de situation au répertoire Sirene , sur avis-situation-sirene.insee.fr ;

l' extrait Kbis , délivré par le greffe du tribunal de commerce ;

le bulletin de paie des salariés ;

le site Infogreffe.

La démarche à suivre dépend de l'origine de l'erreur. En cas d'erreur d'attribution initiale, il faut adresser un courrier ou un courriel à la direction régionale de l'INSEE : un formulaire de demande de modification est disponible sur insee.fr. En cas de changement d'activité principale, la démarche passe par le guichet unique des formalités des entreprises, sur formalites.entreprises.gouv.fr.

👉 À noter : le décret n° 2025-736 du 31 juillet 2025 a approuvé une nouvelle nomenclature, la NAF 2025, qui remplacera la NAF rév. 2 à compter du 1er janvier 2027. Les codes NAF actuels, dont le 1071C, pourraient donc évoluer à cette date.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 15/07/2026.