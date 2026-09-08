À retenir La grille de salaire de la boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 843) fixe un taux horaire minimum selon le coefficient hiérarchique de chaque salarié ;

Depuis le 1er janvier 2026, l' avenant n° 139 relève les minima de 12,41 € (coefficient 155) à 14,59 € brut/heure (coefficient 240) ;

Le coefficient dépend du diplôme, de l'ancienneté et du niveau d'autonomie du salarié, et doit obligatoirement figurer sur son bulletin de paie ;

Le minimum conventionnel s'applique tant qu'il reste supérieur au SMIC horaire, fixé à 12,31 € depuis le 1er juin 2026 ;

L'Île-de-France et les Bouches-du-Rhône appliquent des grilles départementales spécifiques, plus favorables aux salariés que la grille nationale.

La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale organise la rémunération de chaque salarié à partir d'un coefficient hiérarchique et d'un barème national actualisé chaque année. Cette page détaille la grille en vigueur depuis le 1er janvier 2026, la méthode de calcul du salaire horaire et les points de vigilance à connaître pour sécuriser votre bulletin de paie.

Quelle est la grille de salaire 2026 en boulangerie-pâtisserie ?

La grille de salaire 2026 fixe un taux horaire brut minimum pour chaque coefficient, de 12,41 € à 14,59 € selon la qualification du salarié. Elle résulte de l'avenant n° 139 du 14 janvier 2026, étendu par arrêté du 10 avril 2026. Elle distingue trois familles de postes : fabrication, vente et services, ainsi qu'un barème spécifique pour les cadres au forfait jours.

Grille du personnel de fabrication

Le personnel de fabrication regroupe les ouvriers boulangers, pâtissiers et touriers. Les coefficients vont de 155 (sans CAP) à 240 (assistant du chef d'entreprise).

Coefficient Poste Taux horaire brut Salaire mensuel brut (151,67 h) 155 Personnel sans CAP / titulaire du BEP 12,41 € 1 882,22 € 160 Ouvrier titulaire d’un CAP ou CQP Tourier 12,53 € 1 900,42 € 170 Ouvrier titulaire CAP après 1 an au coefficient 160 12,78 € 1 938,34 € 175 Ouvrier titulaire bac pro après 2 ans au coefficient 170 12,91 € 1 958,06 € 185 Ouvrier qualifié tenant tous les postes / titulaire BP ou BTM 13,31 € 2 018,73 € 190 Ouvrier titulaire BP après 2 ans au coefficient 185 13,43 € 2 036,93 € 195 Ouvrier hautement qualifié titulaire BM ou BMS 13,54 € 2 053,62 € 240 Assistant chef d’entreprise coordonnant la fabrication 14,59 € 2 212,87 €

Grille du personnel de vente

Le personnel de vente inclut les vendeuses, vendeurs et responsables de point de vente, y compris les titulaires du CQP Vendeur/Vendeuse-Conseil.

Coefficient Poste Taux horaire brut Salaire mensuel brut (151,67 h) 155 Personnel de vente débutant 12,41 € 1 882,22 € 160 Personnel qualifié ou chauffeur-livreur 12,53 € 1 900,42 € 165 Vendeur titulaire du CQP 12,66 € 1 920,14 € 170 Responsable point de vente titulaire CQP 12,78 € 1 938,34 € 175 Responsable point de vente (jusqu’à 2 salariés) 12,91 € 1 958,06 € 180 Responsable point de vente titulaire CQP (jusqu’à 2 salariés) 13,03 € 1 976,26 € 185 Responsable point de vente (3 salariés et plus) 13,31 € 2 018,73 € 190 Responsable point de vente titulaire CQP (3 salariés et plus) 13,43 € 2 036,93 €

Grille du personnel de services

Le personnel de services couvre les postes d'entretien et d'assistance générale, avec seulement trois coefficients.

Coefficient Taux horaire brut Salaire mensuel brut (151,67 h) 155 12,41 € 1 882,22 € 160 12,53 € 1 900,42 € 170 12,78 € 1 938,34 €

Quelle est la rémunération des cadres au forfait jours ?

Les cadres relèvent d'un forfait annuel en jours et perçoivent une rémunération exprimée en montant annuel brut, et non en taux horaire.

Catégorie Rémunération annuelle brute Régime Cadre 1 39 871 € Forfait annuel de 218 jours Cadre 2 57 206 € Non soumis aux dispositions légales sur la durée du travail

💡 Bon à savoir : le coefficient de salaire doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie du salarié. Vous ne pouvez pas fixer une rémunération inférieure au minimum conventionnel, mais restez libre de proposer un montant supérieur.

Quelles entreprises sont concernées par la convention collective boulangerie-pâtisserie ?

La convention collective boulangerie-pâtisserie (IDCC 843) s'applique aux entreprises artisanales qui fabriquent et vendent du pain, des viennoiseries et des pâtisseries directement au consommateur final. Votre entreprise doit répondre à au moins deux des critères suivants :

fabrication de pain inférieure à 5 400 quintaux par an ;

effectif inférieur à 50 salariés ;

vente directe au consommateur final constituant l'essentiel de l'activité commerciale.

Le champ d'application territorial couvre la métropole et La Réunion. Les boulangeries industrielles relèvent d'une autre convention, celle des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 3255).

Vous obtenez le salaire horaire minimum en combinant le coefficient hiérarchique du salarié, la valeur monétaire du point et une constante monétaire. La formule est la suivante : salaire horaire brut = (coefficient × valeur du point) + constante monétaire.

Depuis le 1er janvier 2026, deux tranches de valeurs coexistent :

Coefficients Valeur du point Constante monétaire 155 à 180 0,024800 € 8,566000 € 185 à 240 0,023273 € 9,004480 €

Pour le coefficient 155, le calcul donne (155 × 0,024800) + 8,566000 = 12,41 € brut/heure. Pour le coefficient 185, il donne (185 × 0,023273) + 9,004480 = 13,31 € brut/heure. Vous obtenez le salaire mensuel brut en multipliant ce taux horaire par 151,67 heures, la durée mensuelle d'un temps plein à 35 heures par semaine.

Les grilles de salaire sont-elles identiques dans toute la France ?

Non, deux territoires appliquent une grille dérogatoire plus favorable que la grille nationale. L'Île-de-France applique depuis le 1er février 2026 l'avenant n° 61 du 22 janvier 2026, étendu par arrêté du 8 avril 2026. Les Bouches-du-Rhône appliquent depuis le 1er janvier 2026 l'avenant n° 20 du 21 janvier 2026, qui a succédé à l'avenant n° 19 du 9 décembre 2024.

⚠️ Attention : vous devez toujours appliquer le barème le plus favorable au salarié entre la grille nationale et la grille départementale applicable à votre établissement.

Faut-il appliquer le SMIC ou le minimum conventionnel en boulangerie-pâtisserie ?

Vous appliquez toujours le montant le plus élevé entre le SMIC et le minimum conventionnel, en vertu du principe de faveur. Depuis le 1er juin 2026, le SMIC horaire brut s'élève à 12,31 €. Tous les coefficients de la grille boulangerie-pâtisserie 2026 dépassent ce seuil, à partir de 12,41 € pour le coefficient 155.

Le minimum conventionnel s'applique donc à tous les niveaux de la classification actuellement. En cas de revalorisation du SMIC en cours d'année, vérifiez systématiquement chaque coefficient pour vous assurer qu'il reste au-dessus du nouveau seuil légal.

Quel impact la grille de salaire a-t-elle sur le bulletin de paie ?

L'application de la grille de salaire a plusieurs conséquences directes sur le bulletin de paie :

mention du coefficient : le coefficient hiérarchique doit apparaître sur chaque bulletin de paie ;

contrôle du minimum : le salaire de base ne peut être inférieur au taux horaire conventionnel multiplié par les heures travaillées dans le mois ;

base de calcul des primes : la prime de fin d'année, fixée à 4,75 % du salaire brut annuel en 2026 pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté, se calcule sur une rémunération qui ne peut être inférieure au minimum conventionnel ;

heures supplémentaires : les majorations pour heures supplémentaires s'appliquent sur le taux horaire réel, lui-même au moins égal au minimum conventionnel.

Les ouvriers boulangers et pâtissiers non nourris par leur employeur bénéficient en plus d'une indemnité journalière pour frais professionnels, égale à 1,5 fois le minimum garanti.

Le coefficient hiérarchique dépend de trois critères principaux définis par la convention collective. Vous l'attribuez à l'embauche, puis le réévaluez selon l'évolution professionnelle du salarié :

diplômes et qualifications : CAP, BEP, mentions complémentaires, BP (brevet professionnel), BTM (brevet technique des métiers), BM (brevet de maîtrise) ou CQP (certificat de qualification professionnelle) ;

ancienneté au coefficient précédent : certains passages sont conditionnés à une durée minimale, 1 an ou 2 ans, passée au niveau inférieur ;

autonomie et responsabilités : la capacité à tenir tous les postes, coordonner d'autres ouvriers ou gérer un point de vente influence le classement.

Par exemple, un ouvrier titulaire d'un CAP passe du coefficient 160 au coefficient 170 après un an d'ancienneté à ce poste. Un salarié qui obtient un brevet professionnel après avoir occupé le coefficient 185 pendant deux ans accède au coefficient 190. Cette progression encourage la montée en compétences sans nécessiter de changement de poste.

Quelles ont été les dernières revalorisations salariales de la branche ?

La branche boulangerie-pâtisserie négocie régulièrement des avenants de revalorisation salariale. Voici les dernières évolutions :

avenant n° 139 du 14 janvier 2026 : grille 2026 en vigueur, étendue par arrêté du 10 avril 2026 ;

avenant n° 136 du 27 novembre 2024 : augmentation moyenne de 1,99 %, applicable au 1er janvier 2025 ;

avenant n° 135 du 12 juin 2024 : revalorisation applicable au 1er juin 2024.

Cette tendance montre une revalorisation régulière, portée par les hausses successives du SMIC et la volonté des partenaires sociaux de maintenir des écarts significatifs entre niveaux de qualification.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-07.